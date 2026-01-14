Január közepén indul az RTL új ingatlanos realityje, műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője.
Meglepő számok érkeztek: elképesztő módon reagált a piac az Otthon Startra
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon. A korábbi, az Otthon Start Program által élénkített időszak után mérsékelt árkorrekció indult, a vevők árérzékenyebbé váltak, miközben a finanszírozási oldal továbbra is kiemelkedően aktív maradt.
Az év végén a forgalom visszafogottabb lett, ezzel párhuzamosan az árak is lefelé mozdultak. Az országos lakásárindex nominál értéken 13 ponttal 387 pontra csökkent, reál értelemben pedig 174 pontra mérséklődött.
Országos szinten mind a panel-, mind a téglaépítésű lakások árindexe csökkent 2025 negyedik negyedévében. A panel árindex 7 pontos visszaesés után 465 pontra, a tégla árindex 326 pontra esett nominál értéken. A legerőteljesebb korrekció Kelet Magyarországon volt tapasztalható, ahol a panel árindex 37 ponttal 417 pontra, a tégla árindex pedig 389 pontról 368 pontra csökkent. Nyugat Magyarországon eltérő kép rajzolódott ki. A panellakásoknál az árindex 469 pontról 477 pontra emelkedett, miközben a téglaépítésű ingatlanoknál 411 pontról 377 pontra történt visszarendeződés.
Budapest vegyes képet mutatott. A panellakások ára tovább nőtt, a panel árindex 20 pontos emelkedés után 523 pontra erősödött. A téglalakások piacán ezzel szemben stagnálás volt jellemző. A tégla árindex mindössze 1 ponttal emelkedett, 195 ponton zárt, ami már a fizetőképességi határokhoz közelítő keresletre utal.
A hitelpiac aktivitása továbbra is magas maradt. A Credipass becslése szerint 2025-ben közel 2000 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel valósult meg, ami 48 százalékkal haladta meg az előző év volumenét. Decemberben ugyan elmaradt a novemberi csúcs, de éves alapon 131 százalékos növekedést mutatott a kihelyezés.
A jelentős hitelkiáramlás mellett több térségben enyhén csökkent az átlagos hitelösszeg, ami óvatosabb eladósodási magatartásra utal. Az Otthon Start Program továbbra is meghatározó a kamatperiódusok kiválasztásában, miközben a CSOK Plusz iránti érdeklődés országosan már csak a hitelügyletek mintegy 10 százalékában jelent meg.
Átalakuló kereslet, új hangsúlyok
A keresleti oldalon szerkezeti változások figyelhetők meg. Budapesten hosszú idő után átrendeződött a legkeresettebb kerületek sorrendje. A korábban vezető szerepet betöltő XIII. kerület helyét 2025 decemberében a II. kerület vette át.
Országosan nőtt az első lakást vásárlók aránya, különösen vidéken. A befektetők továbbra is jelen vannak a piacon, de aktivitásuk már nem hajtotta tovább az árakat. A lakáspiac így kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lépett, ahol a tranzakciószám fennmaradása mellett az árak és a finanszírozási feltételek egyre inkább a reális keresleti lehetőségekhez igazodnak.
A Duna House előrejelzése szerint 2026-ban 110 és 130 ezer közötti adásvétel jellemezheti a piacot, élénk, de jóval tudatosabb vevői döntések mellett.
