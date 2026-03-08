Rengeteg kiesés, taktikai csata és dupla Merci-siker: elindult az F1-es idény

Kettős Mercedes-győzelemmel zárult a Formula–1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj. A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.

A címvédő Lando Norris ötödikként zárta az 58 körös melbourne-i viadalt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a huszadik helyről rajtolva egészen a hatodik pozícióig küzdötte fel magát. A hazai közönség számára a verseny már a rajtlámpák kialvása előtt csalódással indult. Az ausztrál Oscar Piastri ugyanis a rajtrácsra vezető körön a falnak ütközött McLarenjével, így az autó sérülései miatt kénytelen volt feladni a futamot.

A rajt az előzetes várakozásoknak megfelelően látványos akciókat hozott. Leclerc rögtön az első kanyarban az élre állt, majd az első körökben parázs, oda-vissza előzésekkel tarkított csatát vívott Russell-lel. Ebbe a küzdelembe hamarosan csapattársa, Lewis Hamilton is bekapcsolódott. A futam dinamikáját Isack Hadjar tizenkettedik körben történt műszaki hibája változtatta meg, amely miatt életbe lépett a virtuális biztonsági autós fázis. Míg a mezőny nagy része – köztük a két Mercedes – kihasználta az alkalmat egy kerékcserére, a Ferrarik a pályán maradtak.

A stratégiai döntés végül a Mercedeseknek kedvezett. Amikor a féltáv környékén Leclerc és Hamilton is letudta a kötelező boxkiállását, Russell, valamint az addigra remekül felzárkózó Antonelli simán visszavette az első két helyet. Az élboly sorrendje innentől a leintésig már nem változott, így a futam komolyabb izgalmak nélkül ért véget.

A mezőnyben figyelemre méltó teljesítményt nyújtott az újonc Arvid Lindblad. A fiatal versenyző élete első Formula–1-es futamán rögtön a kilencedik, pontszerző helyen ért célba. A világbajnokság egy hét múlva a Kínai Nagydíjjal folytatódik Sanghajban.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA