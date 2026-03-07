"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/10. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitaláat az ötösön, így a 11. héten már 5575 millió forint keresi gazdáját az ötös lottón.
Élőben közvetítettük az ötös lottó 10. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 10. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
1; 14; 51; 60; 64.
A 10. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 11. heti sorsoláson már 5 milliárd 575 millió forintért izgulhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények az ötös lottón a 10. héten
- 4 találat: egyenként 4 947 530 forint
- 3 találat: egyenként 36 745 forint
- 2 találat: egyenként 3 945 forint
Jokerszám: 649792
Ezen a játékhéten (10.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb. A 11. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll, és ebből már többet el is adott.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait.
A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától, így megnyílt az út két másik médiakonszern előtt a felvásárláshoz.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
