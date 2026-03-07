Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/10. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitaláat az ötösön, így a 11. héten már 5575 millió forint keresi gazdáját az ötös lottón.

Élőben közvetítettük az ötös lottó 10. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 10. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

1; 14; 51; 60; 64.

A 10. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 11. heti sorsoláson már 5 milliárd 575 millió forintért izgulhatnak a hazai szerencsevadászok.

KATT! Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

További nyeremények az ötös lottón a 10. héten

4 találat: egyenként 4 947 530 forint

3 találat: egyenként 36 745 forint

2 találat: egyenként 3 945 forint

Jokerszám: 649792

Ezen a játékhéten (10.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb. A 11. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon