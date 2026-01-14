Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start

Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon. A támogatott hitel hatására sok esetben könnyebben elfogadták a magasabb árakat a vásárlók, de a folyamatnak egyértelmű korlátai is megjelentek.

2024 második felében Budapesten több kerületben is élénk kereslet mutatkozott a korábban túlárazottnak tartott ingatlanok iránt. A drágulásnak azonban gátat szabott egyrészt az Otthon Start rendeletben rögzített négyzetméterár plafon, másrészt az a piaci helyzet, hogy sok használt lakás ára a hirdetésekben szereplő plusz költségekkel együtt elérte, vagy megközelítette az újépítésű ingatlanok árszintjét.

Ahol a támogatás csak mérsékelt hatást váltott ki, például a Balaton térségében, ott a vevők jóval óvatosabban reagáltak az eladói áremelésekre.

Megjelentek a pánikvásárlások

Az Otthon Start szeptemberi indulása után pánikvásárlás is megfigyelhető volt. Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint sok fiatal azért vállalta be a túlárazott ingatlanokat is, mert további drágulástól tartott.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Garaba Gergely, a társaság VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodáinak szakmai vezetője. Mint mondta, a túlárazás régóta jelen van a piacon, de az Otthon Start után gyakorlatilag minden ingatlanra akadt érdeklődő, még azokra is, amelyek korábban hosszú ideig vevő nélkül maradtak.

Rácz Gyula László, a XVIII. kerületi iroda szakmai vezetője szerint az Otthon Start bejelentése után sok esetben már nem lehetett klasszikus értelemben vett túlárazásról beszélni. A gyors áremelkedés miatt a piac utolérte a korábban irreálisan magas hirdetési árakat, kivéve azokat az eseteket, amikor a tulajdonosok tovább emelték az árat.

Zuglóban és környékén már élesebben jelentkeztek a korlátok. Sebestyén Tamás, a XIV. és XVI. kerületi irodák szakmai vezetője szerint felújítandó panellakásoknál akár 1,5 millió forint körüli négyzetméterárak is megjelentek, ráadásul sok hirdetés további kötelező költségeket is tartalmazott. Ez azért vált problémává, mert így a használt lakások ára elérte az újépítésű ingatlanok szintjét. A szakértő szerint ezek az indokolatlanul drága lakások nagy eséllyel beragadnak a piacon.

A Balatonnál másképp reagált a piac

A balatoni ingatlanpiacon eltérő volt a vevői magatartás. Krausz Gábor, a siófoki iroda szakértője szerint a szűk kínálat ellenére a vevők nem fogadták el automatikusan a túlárazást. Egy példában egy 2024 őszétől hirdetett ingatlannál a tulajdonos néhány millió forinttal emelte az árat az Otthon Start miatt megugró érdeklődés hatására, aminek következtében az érdeklődés azonnal megszűnt.

A lakás végül csak az eredeti ár visszaállítása és egy kisebb alku után kelt el. A szakértő szerint a Balatonnál az is fontos különbség, hogy a vevők többsége nem saját lakhatásra, hanem nyaralónak vagy befektetésként vásárol, ezért az Otthon Start hatása itt jóval visszafogottabb.

Minden kategória drágult

Rencsevics Mária, a XIX., XX. és XXIII. kerületi irodák szakmai vezetője szerint a támogatott hitel bejelentése után nemcsak a keresett kategóriák ára emelkedett, hanem gyakorlatilag minden ingatlantípusé.

Véleménye szerint a kevésbé keresett ingatlanok ára idővel csökkenhet, vagy a tulajdonosok feladják az eladási szándékot. Átlagosan 5–10 százalékos túlárazás volt jellemző, de családi házaknál, házrészeknél és jogilag rendezetlen ingatlanoknál ez akár 20 százalék fölé is emelkedhetett.