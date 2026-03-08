Rangadók és derbik uralják a vasárnapot: íme a nap legfontosabb mérkőzései

A tavaszi szezon egyik legizgalmasabb vasárnapja elé nézünk. Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi, miközben Európa többi topligájában is számos figyelemre méltó összecsapás vár a szurkolókra. A nap korai óráitól késő estig szinte megállás nélkül zajlanak a mérkőzések.

Március második vasárnapja bővelkedik a kiemelt összecsapásokban. Az olasz futball legnagyobb presztízsű párharcára, a milánói derbire este kerül sor, de a magyar szurkolók sem unatkozhatnak: a Ferencváros Nyíregyházára látogat, ahol legutóbb meglepetésre kikapott.

A Bundesligában két északi rangadót rendeznek, a francia élvonalban pedig a Lyon próbálja megszilárdítani pozícióját. A tavaszi hajrához közeledve minden pont felértékelődik, a csapatok ezért maximális elszántsággal lépnek pályára.

Serie A: most eldőlhet a bajnoki cím

Olaszországban nap vitathatatlan főeseménye a milánói derbi. Az AC Milan a San Siróban fogadja városi riválisát, az Internazionalét, és a tét nem is lehetne nagyobb. A Nerazzurri parádés formában érkezik, öt győzelemmel a háta mögött.

A Rossoneri az ősszel éppen a derbin szakította meg riválisa jó sorozatát: akkor idegenben nyert 1–0-ra. Az Inter a bajnoki cím egyik fő esélyese, a Milan viszont már bizonyította, hogy a legnagyobb meccseken is képes felülmúlni magát. A hangulat várhatóan forrpont közelébe kerül a Giuseppe Meazza Stadionban.

Serie A 28. forduló AC Milan Inter Milan 2026. március 8. vasárnap 20:45 | San Siro/Giuseppe Meazza, Milan Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem AC Milan: 8 (26.7%) Inter Milan: 14 (46.7%) Döntetlen: 8 (26.7%) Gólok AC Milan: 35 Inter Milan: 49 Gólkülönbség: -14 Hazai győzelem AC Milan: 2 Inter Milan: 8 Vendéggyőzelem AC Milan: 6 Inter Milan: 6 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A Genoa hazai pályán fogadja az AS Romát, amely ingadozó formában vágott neki a tavasznak. A Grifone stabil teljesítményt nyújt otthon, míg a fővárosiak hullámzó szereplése gyakran okoz meglepetéseket. Decemberben Rómában magabiztos hazai siker született, de a genovai stadion mindig nehéz terep a vendégcsapatok számára.

A Bologna az utóbbi 5 meccséből négyen is kikapó, tökutolsó Hellas Veronát látja vendégül. A hazaiak az utóbbi hetekben kicsit megukra találtak, meglepő lenne, ha a Verona épp most törné ezt meg. Januárban fordulatos mérkőzésen a Bologna idegenben nyert, most pedig hazai pályán is megismételné sikerét.

A toszkán rangadón a Fiorentina a Parmát fogadja. A Viola vegyes eredményekkel áll, míg az emiliaiak a közelmúltban több vereséget is elszenvedtek. A decemberi párharc meglepetést hozott, akkor a Parma nyert hazai pályán, ami most extra motivációt adhat a firenzeieknek.

Fizz Liga: megint megfázik a Szpari ellen a Fradi?

A címvédő Ferencváros Nyíregyházára utazik, ahol novemberben váratlan, 3–1-es vereséget szenvedett. A Fradi kiváló formában van, az utóbbi hetekben sorozatban több győzelmet is begyűjtött. A Nyíregyháza szintén remekül teljesít, a Szpari sikerek sorával készül a nagy presztízsű találkozóra. Az őszi eredmény extra motivációt ad a hazaiaknak, míg a Ferencváros a visszavágásra hajt.

Érdekes párharcot ígér a Kazincbarcika és a Debrecen összecsapása is. A Barcika nehéz időszakon van túl, a Loki azonban tartja dobogós helyét. Ősszel szoros meccsen a Debrecen nyert hazai pályán, most azonban a borsodiak javítanának - igaz, nem lesz könnyű dolguk.

A mai nap további mérkőzése az MTK - Diósgyőr lesz kora délután. A fővárosiak lassan szeretnék maguk mögött hagyni a rossz eredményeket, ám a Diósgyőr is bizonyítana, különösen azután, hogy pénteken kirúgták Vladimir Radenkovic vezetőedzőt.

Bundesliga: Schäferék a Bremen ellen kapaszkodnának feljebb

Az FC St. Pauli az Eintracht Frankfurtot fogadja a Millerntor-Stadionban. A hamburgi kultcsapat stabil formában várja a találkozót, míg a Frankfurt a nemzetközi porondon szerzett tapasztalataival felvértezve érkezik. Ősszel a frankfurtiak nyertek hazai pályán, most viszont a St. Pauli saját közönsége előtt szeretne revansot venni.

Az Union Berlin a Werder Brement látja vendégül. Mindkét együttes hullámzó teljesítményt mutat, az ősszel a Werder minimális különbséggel győzött hazai pályán. A berlini közönség támogatása kulcsfontosságú lehet ezen a várhatóan szoros mérkőzésen.

La Liga | Spanyolország

A Sevilla FC a Rayo Vallecanót fogadja az andalúz fővárosban. Mindkét csapat küzdelmes tavaszon van túl, menetelésüket döntetlenek és vereségek tarkítják. Ősszel a Sevilla idegenben nyert minimális különbséggel, most hazai pályán szeretné folytatni jó sorozatát a Rayo ellen.

A forduló további mérkőzései:

Ligue 1 | Franciaország

A Lyon a fővárosi Paris FC-t fogadja a Groupama Stadionban. Az OL kiváló győzelmi sorozatban van, míg a párizsiak döntetlenek és vereségek után érkeznek. Ősszel parádés, 3–3-as döntetlent hozott az összecsapás, így ezúttal is sok gólra számíthatunk.

A forduló további mérkőzései:

Oké, de mit nézzek ilyen választékból?

A nap leginkább ajánlott mérkőzése egyértelműen a milánói derbi, amely az egész hétvége csúcspontja lehet. Magyar szempontból a Nyíregyháza–Ferencváros párharcot érdemes kiemelni, hiszen a bajnoki címért folyó küzdelemben minden pont számít, ráadásul az őszi meglepetés extra fűszert ad az összecsapásnak. Az olasz bajnokság középmezőnyének csatái, valamint a Lyon hazai fellépése szintén bőven tartogathatnak izgalmakat.

Akik egész nap a képernyő előtt szeretnének maradni, azoknak érdemes a Nyíregyháza–Ferencváros (18:30) mérkőzéssel kezdeni, majd ezt követően a Genoa–Roma (18:00) vagy a Lyon–Paris FC (20:45) találkozóra átváltani, végül pedig a napot a milánói derbivel (20:45) zárni – az utóbbi kettő között választva. Akik a korai kezdéseket részesítik előnyben, a Serie A délutáni meccseit (15:00) és a Bundesliga összecsapásait (15:30, 17:30) kombinálhatják a magyar bajnoki rangadóval, így egész napra változatos programot állíthatnak össze.