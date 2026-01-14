Meglepő fordulat az albérletpiacon: elképesztő dolog történt Budapesten

Tovább lassult a bérleti díjak emelkedése a lakáspiacon. Országosan átlagosan 3 százalékkal kell többet fizetni a kiadó lakásokért, mint egy évvel korábban, Budapesten pedig 4 százalékos volt a drágulás, derül ki a zenga.hu adataiból. A legkisebb mértékben az új építésű és az újszerű lakások bérleti díjai emelkedtek.

A tavaly év elején aktív befektetői jelenlét növelte a kínálatot, az év második felében bejelentett Otthon Start program pedig csökkentette a keresletet a kiadó lakások piacán. Ennek hatására sok helyen stagnáltak a bérleti díjak, ugyanakkor jelentős különbségek alakultak ki a lakások állapota szerint.

„Az átlagos állapotú lakások bérleti díjait jobban tudták emelni a bérbeadók, mint az új vagy újszerű lakásokét. Az olcsóbb, de gyengébb állapotú lakások iránt nagyobb volt a kereslet” – mondta Futó Péter, a portál elemzési vezetője.

Az átlagos állapotú lakások bérleti díja egy év alatt Budapesten és országosan is 7 százalékkal nőtt. A felújított lakásoké a fővárosban 6, országosan 4 százalékkal emelkedett. Az új vagy újszerű lakásoknál Budapesten mindössze 1 százalékos drágulás volt mérhető, országosan pedig 1 százalékos csökkenés következett be.

A fővároson belül a IV. és a VI. kerületben emelkedtek leginkább az albérletárak. Előbbinél szerepet játszhat a XIII. kerület irodai központjaihoz és a metróhoz való közelség. A IX. kerületben a felújított lakások díjai ugrottak meg, míg a II. kerületben az új és újszerű lakások drágultak látványosan, részben a kerületen belüli eltérő lokációk miatt.

Budapesten egy közepes állapotú, jellemzően kétszobás lakásért idén január elején átlagosan 242 ezer forintot kértek, míg az új vagy újszerű lakásoknál ez az összeg 307 ezer forint volt.

Kiemelkedik a VI. kerület, ahol az új vagy újszerű lakások átlagos bérleti díja januárban elérte a 352 ezer forintot, ami még az V. kerület szintjét is meghaladta. A szakértő szerint feltételezhető, hogy az airbnb tiltás miatt hosszú távú bérbeadásra váltó tulajdonosok igyekeznek a korábban magasabb hozamot biztosító lakások árát érvényesíteni.

Vidéken Szeged ugrott meg leginkább

A közepes állapotú lakásoknál a legnagyobb drágulást Szeged produkálta, ahol egy év alatt 23 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak. Az egyetemek miatti hagyományosan erős kereslet mellett új tényezőként jelent meg a BYD beruházás, amely további munkaerőt vonzhat a térségbe. Az átlagot meghaladó drágulás volt mérhető Székesfehérvár és Pécs esetében, míg Miskolc, Debrecen és Győr piacát inkább stagnálás jellemezte.

Ennek ellenére vidéken továbbra is Debrecen a legdrágább. A kiadó lakások bérleti díja állapottól függően 190 ezer és 270 ezer forint között alakul, ami még így is 10–20 százalékkal alacsonyabb a budapesti szinteknél.

Győrben és Szegeden körülbelül 180 ezer forinttól, Székesfehérváron 170 ezer forinttól, Pécsen 160 ezer forinttól, Miskolcon pedig 120 ezer forinttól indulnak a közepes állapotú, kétszobás lakások bérleti díjai.