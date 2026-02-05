2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
budapest, panellakes, ingatlanár
Otthon

Durva számok a budapesti lakáspiacon: komoly helyzetet teremtett az Otthon Start

Pénzcentrum
2026. február 5. 15:33

A OTP Ingatlanpont friss elemzése szerint 2025-ben tovább erősödött a budapesti újépítésű lakások piaca. Az év első felében 4200, a másodikban 4500 lakást adtak el, így összesen 8700 új lakás talált vevőre. Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.

A legtöbb új lakást a XIII. kerületben értékesítették, ahol az eladások száma meghaladta a kétezret. A XI. kerület szorosan követte, míg a harmadik helyen a X. kerület végzett ezer feletti darabszámmal. Erős volt a kereslet a XIV. és a IX. kerületben is. Ezzel szemben az V., az I. és a XVI. kerületben alig néhány új lakás cserélt gazdát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínálat is bővül. 2025 második felében 144 új, legalább kétlakásos projekt indult el, összesen 5800 lakással. Az egész évben 259 projekt került piacra 11.400 lakással, ami 40 százalékkal több, mint 2024-ben. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint ebben nagy szerepe volt az ősszel indult Otthon Start hitelprogramnak, valamint a Lakhatási Tőkeprogramnak, amelyek élénkítették a fejlesztői aktivitást. A nagy, 50 lakásnál is nagyobb projektek száma látványosan nőtt.

Az átadások száma ugyanakkor 2025-ben mintegy 30 százalékkal csökkent, körülbelül 4000 társasházi lakás készült el. A most induló projektek hatása később jelenik meg. Az OTP adatbázisa szerint 2026-ban már 9000 feletti, 2027-ben pedig körülbelül 8000 új lakás átadása várható Budapesten.

Kapcsolódó cikkeink:

Kerületi bontásban 2026-ban a XIII. kerületben akár 3100 új lakás is elkészülhet, jövőre pedig további 2400. A XI. kerület idén 800, 2027-ben 1900 új lakással bővítheti az állományt. A X. és a IX. kerületben is jelentős átadások várhatók.

Az eladatlan, már építés alatt álló lakások száma 2026 elején közel 7600 volt, ebből csak a XIII. kerület mintegy kétezret, a XI. pedig 1500-at ad. Az azonnal költözhető új lakások száma ugyanakkor 630 darabra csökkent, ami folyamatos apadást mutat 2023 vége óta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felszívási idő, vagyis az az idő, ami alatt a jelenlegi kínálat elfogyna új projektek nélkül, jelentős eltéréseket mutat. A X. kerületben alig több mint két hónapnyi új lakás van a piacon, míg az I. kerületben a jelenlegi tempó mellett több mint három évig is kitartana a kínálat.

Az árak tovább emelkedtek. A 2026-os átadású lakások átlagos négyzetméterára valamivel 1,7 millió forint felett alakul, a 2027-es átadásúaknál ez már 1,83 millió forint. A fővárosi árszintek nagyjából 1 és 4 millió forint között szóródnak négyzetméterenként, különleges projektek esetén ennél jóval magasabb ár is előfordul.

Valkó Dávid szerint az Otthon Start programhoz kapcsolódó, 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát fékezheti az áremelkedést az új lakások piacán. Egyes kerületekben már most közel azonos árszinten kínálják a panellakásokat és az új, nagy lakóparkok lakásait, ami a támogatási feltételekhez igazodó árazás következménye lehet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakás #Budapest #otp #lakásépítés #lakáspiac #ingatlanpiac #lakásárak #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:57
15:33
15:22
15:14
14:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
2
3 napja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
3
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
2 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
5
2 hete
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 15:57
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 14:01
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Agrárszektor  |  2026. február 5. 15:32
Óriási csavar jön az időjárásban: ennyi volt a tél?