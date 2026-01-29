Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
A kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit: a rendkívüli hideg miatt megugrott fogyasztásra 30 százalékos kedvezményt adnak a háztartásoknak. A könnyítés a gáz- és távhőszámlákban automatikusan megjelenik, a villannyal fűtőknek viszont nyilatkozniuk kell, az előrefizetős mérővel rendelkezők pedig fix jóváírást kapnak. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely és Lantos Csaba bejelentette a januári rezsistop részleteit. A rendkívüli hideg miatt megugrott energiafogyasztásra 30 százalékos kedvezményt adnak, amelyet a gáz-, távhő- és a villanyszámlákban érvényesítenek. Az intézkedés több millió háztartást érint, de a számlázás módja, a határidők és a teendők nem mindenkinél azonosak.
Összegyűjtöttük és közérthetően megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket, hogy kiderüljön, kinek jár a kedvezmény, mikor jelenik meg a számlán, és kinek kell egyáltalán lépnie.
Mi az a januári rezsistop?
A kormány döntése alapján a januári energiafogyasztásra 30 százalékos kedvezményt kapnak a háztartások. Az intézkedés célja, hogy a rendkívüli januári hideg miatti többletfogyasztás ne növelje meg a rezsiszámlákat.
Miért volt szükség a rezsistopra?
A kormány számításai szerint januárban átlagosan 30 százalékkal nőtt a fogyasztás az extrém hideg miatt. Ez a többlet mintegy 50 milliárd forintos pluszterhet jelentett volna a családoknak, amit a kormány átvállal.
Pontosan mekkora kedvezményről van szó?
A januári fogyasztás 30 százalékára jár kedvezmény. Ez nem egyszeri pénzosztás, hanem mennyiségi kedvezmény, amely a számlákban vagy jóváírás formájában jelenik meg.
Kik kapják meg a januári rezsistopot?
Gyakorlatilag minden vezetékes energiát használó háztartás, így:
- a gázfűtésesek,
- a távhővel fűtők,
- a villannyal fűtők (utóbbiaknál nyilatkozat szükséges),
- valamint az előrefizetős mérővel rendelkezők is.
Mi történik a gázfűtésses háztartásokkal?
A gázfogyasztóknál a kedvezmény automatikusan jár, külön nyilatkozat nem kell. A januári fogyasztást 1,3-as szorzóval kezelik, vagyis a hideg miatti többletet a nem a fogyasztóra terhelik.
Át lehet lépni a rezsivédett sávhatárt a januári fogyasztás miatt?
Nem. A rezsivédett sáv (évi 1729 köbméter) fölé senkit nem vihet át a januári számla. Ha valaki a sáv alatt volt, akkor ott is marad.
Mit tegyenek, akik már megkapták a januári számlájukat?
Az energiaügyi miniszter szerint érdemes befizetni a már megérkezett számlát. Ha a rezsistop miatt túlfizetés keletkezik, azt később jóváírják.
Mikor jelenik meg a kedvezmény a számlákon?
Ez a számlázási módtól függ:
- Havonta diktálók: már a következő 1-2 hónapban megjelenhet.
- Átalánydíjasok: jellemzően az éves elszámoláskor.
- Jelleggörbe szerint fizetők: szintén később, az elszámolószámlában.
Mi az a jelleggörbe, és miért számít?
A jelleggörbe azt mutatja meg, hogy év közben hogyan oszlik meg a fogyasztás, télen magasabb, nyáron alacsonyabb. A januári kedvezményt ennek arányában osztják szét, mert a többletfogyasztást a hidegnek tulajdonítják.
Mi a helyzet a távhővel fűtőkkel?
A távhős lakások is megkapják a 30 százalékos kedvezményt. Ez a távhőszámlán keresztül, jellemzően a társasházon át jelenik meg. Összesen 674 ezer lakás érintett.
Mit kell tenniük a villannyal fűtőknek?
A villanyfűtéses háztartásoknak nyilatkozniuk kell, ha azt szeretnék, hogy a kedvezményt ne a gázszámlán, hanem a villanyszámlán érvényesítsék. A határidő: április 30.
Mi történik, ha valaki nem nyilatkozik?
Ha van gázbekötése is, akkor a kedvezményt automatikusan a gázszámlán kapja meg. Ha nyilatkozik, akkor az áramra kerül a jóváírás. Ha nincs gázóra, akkor automatikusan az áramra érvényes a kedvezmény.
Lehet egyszerre gázra és áramra is kedvezményt kapni?
Nem. Mindenki csak egy formában részesülhet támogatásban, vagy gázra, vagy villanyra.
Mi van az előrefizetős (kártyás) mérővel rendelkezőkkel?
Az előrefizetős mérővel rendelkező több mint 90 ezer ügyfél értelemszerűen nem a számlában kapja meg a kedvezményt. Számukra a egységesen 7000 forintos jóváírást biztosítanak - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter.
Ki fizeti a januári rezsistop költségeit?
A nagyjából 50 milliárd forintos költséget részben az állam, részben az energiacégekre kivetett Robin Hood-adó fedezi. A részleteket az NGM külön ismerteti majd.
Van-e rászorultsági vizsgálat?
Nincs klasszikus rászorultsági szűrés. A kormány szerint ez túl bonyolult és drága lenne, ugyanakkor a sávhatár védelme méltányossági elvként működik.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.