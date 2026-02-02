2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Happy young woman embracing her smiling baby in a cozy indoor setting, depicting family warmth and love.
Otthon

Februárban pénzeső hull a magyarokra: ez lehet a legokosabb döntés a váratlan vagyonnal

Pénzcentrum
2026. február 2. 20:31

Februárban juthatnak először jelentős többletjövedelemhez a magyar háztartások a családokat támogató adókedvezmények kiszélesítésének köszönhetően. Január 1-től elsőként a 40 év alatti kétgyermekes anyák váltak jogosulttá a teljes SZJA-mentességre, de szintet lépett a 30 év alatti anyák adókedvezménye is, mely immár jövedelemtől függetlenül biztosít adómentességet számukra, emellett a családi adókedvezmények összege is tovább emelkedett.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felhívta a figyelmet, hogy a családoknak érdemes az adókedvezményekből származó pluszbevételeket nem kizárólag azonnali fogyasztásra fordítani. Azt javasolják, hogy hosszú távú megtakarításként is kezeljék, és fektessék például lakás-takarékpénztári szerződésbe. Így nemcsak rövid távon spórolhatnak, hanem fontos lépést tehetnek lakáscéljaik megvalósításának irányába is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mekkora a kedvezmény?

2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint pluszpénz marad a családoknál a családi adókedvezmény igénybevételével. Ez egy háromgyermekes család esetében annyit jelent, hogy míg 2025 második félévében havonta összesen 148.500 forint SZJA-kedvezményt kaptak, addig ez az összeg az idei évben már havi 198.000 forintra emelkedett.

Ezt egészíti ki a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége: 2026. január 1-től a két gyermeket nevelő anyák is életkortól függetlenül mentesülhetnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

Emellett a 30 év alatti anyák SZJA-mentességére vonatkozó szabályok is változnak: a jogosultság a gyermek születésekor (vagy a 12. hetes magzat elérésekor) nyílik meg, és legkésőbb a 30. életév betöltésének évéig vehető igénybe, függetlenül attól, hogy a jogosultság mikor kezdődött.

Mindazok, akik a kedvezmények igénybevételéről időben nyilatkoztak munkáltatójuk felé, első alkalommal a februári fizetésükben fogják érzékelni jövedelmük emelkedését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miért érdemes lakás-takarékpénztári megtakarítást indítani?

Mivel az adókedvezmény egy rendszeres havi juttatás, így ideális alapot jelenthet akár egy lakás-takarékpénztári számla nyitásához.

Ha a család ezt a többletpénzt megtakarításba fekteti, az hosszabb távon hozzájárulhat ingatlan vásárlásához, de felhasználható felújításhoz, bővítéshez, vagy akár energetikai korszerűsítéshez is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #öngondoskodás #adókedvezmény #szja #lakás #lakásvásárlás #megtakarítás #családtámogatás #lakossági pénzügyek #családok #szja mentesség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:44
20:31
20:15
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
3 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
6 napja
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
5
2 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 19:01
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 17:57
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 20:29
Komoly pénzeket adott erre az EU, mégsem lehet elégedett mindenki