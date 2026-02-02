Februárban pénzeső hull a magyarokra: ez lehet a legokosabb döntés a váratlan vagyonnal

Februárban juthatnak először jelentős többletjövedelemhez a magyar háztartások a családokat támogató adókedvezmények kiszélesítésének köszönhetően. Január 1-től elsőként a 40 év alatti kétgyermekes anyák váltak jogosulttá a teljes SZJA-mentességre, de szintet lépett a 30 év alatti anyák adókedvezménye is, mely immár jövedelemtől függetlenül biztosít adómentességet számukra, emellett a családi adókedvezmények összege is tovább emelkedett.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felhívta a figyelmet, hogy a családoknak érdemes az adókedvezményekből származó pluszbevételeket nem kizárólag azonnali fogyasztásra fordítani. Azt javasolják, hogy hosszú távú megtakarításként is kezeljék, és fektessék például lakás-takarékpénztári szerződésbe. Így nemcsak rövid távon spórolhatnak, hanem fontos lépést tehetnek lakáscéljaik megvalósításának irányába is.

Mekkora a kedvezmény?

2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint pluszpénz marad a családoknál a családi adókedvezmény igénybevételével. Ez egy háromgyermekes család esetében annyit jelent, hogy míg 2025 második félévében havonta összesen 148.500 forint SZJA-kedvezményt kaptak, addig ez az összeg az idei évben már havi 198.000 forintra emelkedett.

Ezt egészíti ki a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége: 2026. január 1-től a két gyermeket nevelő anyák is életkortól függetlenül mentesülhetnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

Emellett a 30 év alatti anyák SZJA-mentességére vonatkozó szabályok is változnak: a jogosultság a gyermek születésekor (vagy a 12. hetes magzat elérésekor) nyílik meg, és legkésőbb a 30. életév betöltésének évéig vehető igénybe, függetlenül attól, hogy a jogosultság mikor kezdődött.

Mindazok, akik a kedvezmények igénybevételéről időben nyilatkoztak munkáltatójuk felé, első alkalommal a februári fizetésükben fogják érzékelni jövedelmük emelkedését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miért érdemes lakás-takarékpénztári megtakarítást indítani?

Mivel az adókedvezmény egy rendszeres havi juttatás, így ideális alapot jelenthet akár egy lakás-takarékpénztári számla nyitásához.

Ha a család ezt a többletpénzt megtakarításba fekteti, az hosszabb távon hozzájárulhat ingatlan vásárlásához, de felhasználható felújításhoz, bővítéshez, vagy akár energetikai korszerűsítéshez is.