Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal.
Februárban pénzeső hull a magyarokra: ez lehet a legokosabb döntés a váratlan vagyonnal
Februárban juthatnak először jelentős többletjövedelemhez a magyar háztartások a családokat támogató adókedvezmények kiszélesítésének köszönhetően. Január 1-től elsőként a 40 év alatti kétgyermekes anyák váltak jogosulttá a teljes SZJA-mentességre, de szintet lépett a 30 év alatti anyák adókedvezménye is, mely immár jövedelemtől függetlenül biztosít adómentességet számukra, emellett a családi adókedvezmények összege is tovább emelkedett.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felhívta a figyelmet, hogy a családoknak érdemes az adókedvezményekből származó pluszbevételeket nem kizárólag azonnali fogyasztásra fordítani. Azt javasolják, hogy hosszú távú megtakarításként is kezeljék, és fektessék például lakás-takarékpénztári szerződésbe. Így nemcsak rövid távon spórolhatnak, hanem fontos lépést tehetnek lakáscéljaik megvalósításának irányába is.
Mekkora a kedvezmény?
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint pluszpénz marad a családoknál a családi adókedvezmény igénybevételével. Ez egy háromgyermekes család esetében annyit jelent, hogy míg 2025 második félévében havonta összesen 148.500 forint SZJA-kedvezményt kaptak, addig ez az összeg az idei évben már havi 198.000 forintra emelkedett.
Ezt egészíti ki a kétgyermekes anyák SZJA-mentessége: 2026. január 1-től a két gyermeket nevelő anyák is életkortól függetlenül mentesülhetnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.
Emellett a 30 év alatti anyák SZJA-mentességére vonatkozó szabályok is változnak: a jogosultság a gyermek születésekor (vagy a 12. hetes magzat elérésekor) nyílik meg, és legkésőbb a 30. életév betöltésének évéig vehető igénybe, függetlenül attól, hogy a jogosultság mikor kezdődött.
Mindazok, akik a kedvezmények igénybevételéről időben nyilatkoztak munkáltatójuk felé, első alkalommal a februári fizetésükben fogják érzékelni jövedelmük emelkedését.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Miért érdemes lakás-takarékpénztári megtakarítást indítani?
Mivel az adókedvezmény egy rendszeres havi juttatás, így ideális alapot jelenthet akár egy lakás-takarékpénztári számla nyitásához.
Ha a család ezt a többletpénzt megtakarításba fekteti, az hosszabb távon hozzájárulhat ingatlan vásárlásához, de felhasználható felújításhoz, bővítéshez, vagy akár energetikai korszerűsítéshez is.
A mai nappal indul az állami pénzosztás: rengeteg ingyenpénzt lehet igényelni, máris hatalmas a roham
Fontos információ, hogy a programban való részvétel nem befolyásolja az éves szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2025-re világszerte tovább emelkedtek a városi lakhatási költségek, a drágulás Budapesten is egyre érezhetőbb.
Budapesten és az agglomerációban a vidékinél jóval magasabb az építési telkek átlagos négyzetméterára.
Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: siralmas a helyzet, ez már tényleg a lakáskatasztrófa?
Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
A kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit: a rendkívüli hideg miatt megugrott fogyasztásra 30 százalékos kedvezményt adnak a háztartásoknak.
A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulást mért az az Otthon Centrum az új építésű vidéki lakáspiacon 2025 negyedik negyedévben.
Miközben Magyarországon az elmúlt évtizedben elszabadultak a lakásárak és a bérleti díjak, Bécsben sikerült megőrizni a megfizethetőséget és a stabilitást.
Gigalakópark épülne Budapest egyik legszebb részére: kiakadtak a helyiek, mit fog lépni az önkormányzat?
Kompromisszumkeresés zajlik a volt MSZP-székház helyére tervezett újbudai lakópark ügyében.
Mikor van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja és minek az ünnepe ez a nap? Itt vannak a ma is élő hagyományok, népszokások
Miről szól Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe? Cikkünkben azt is bemutatjuk, hogyan alakult ki a gyertyaszentelés szokása, mit szimbolizál a szentelt gyertya.
Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban.
A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be a saját közösségi oldalán.
A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz.
A számítások alapján az épületállomány több mint 3 százalékát kellene évente mélyfelújítani.
A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban.
Utolsó pillanatban változtak az Otthontámogatás szabályai: rengeteg magyart érint, erre figyelni kell
A kormány több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait, bővítve a jogosultak körét és az elfogadható finanszírozási...
2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!