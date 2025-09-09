Nesze neked árrésstop, nyugati szinten a magyar élelmiszerárak: ezt egyre kevesebb ember pénztárcája bírja

Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez, amin ez az intézkedés csak korlátozott mértékben tudott változtatni - írja a Portfolio.

A március 17-én bevezetett árrésstop az áprilisi élelmiszer-inflációt havi bázison 1,3 százalékkal mérsékelte. Egyes termékeknél, mint a tejföl vagy a joghurt, akár 25 százalékos árcsökkenés is megfigyelhető volt. Bár az élelmiszerek átlagára azóta emelkedni kezdett, ebben nem csak a kereskedők veszteségeinek más termékekre történő áthárítása játszik szerepet, hanem az idényáras termékek árának növekedése is.

Sem a KSH adataiból, sem az Online Árfigyelő statisztikáiból nem mutatható ki feltűnő keresztárazás, és a beszállítók is tartották magukat a kormány kéréséhez, nem emeltek árat. A magyar élelmiszerek árszintje azonban az elmúlt években rendkívüli mértékben megemelkedett, gyakorlatilag felzárkózott a nyugat-európai szinthez, amin semmilyen piacbefolyásoló intézkedés nem tud érdemben változtatni.

Az áremelkedés okai sokrétűek. 2022 őszén a forint történelmi mélypontra gyengült, ami drágította az importtermékeket és alapanyagokat. Az energiaárak emelkedése, a magas árú szerződésekbe ragadt magyar cégek, a termelési és csomagolási költségek növekedése mind hozzájárultak a dráguláshoz. A kiskereskedelmi árstopok és kötelező akciók hosszabb távon szintén felhajtották az árakat.

További tényezőként említhetők a kormányzat által kivetett extra adók és díjak, például a kiskereskedelmi különadó és az új csomagolási díjak. A 27%-os áfa miatt minden költségnövekedés látványosabban jelenik meg a végső árban, mint más országokban. Emellett a kereskedelemben és logisztikában jelentősen nőttek a bérek, a benzinársapka kivezetése után pedig a szállítás is drágult.

Az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) jól mutatja a kormány intézkedéseinek hatását európai összevetésben. A "tej, sajt, tojás" termékcsoport különösen érdekes, mivel ezek egy részét érinti az árrésstop, és korábban a 2,8-as UHT tej és a tojás is árstop hatálya alá tartozott.

A tejtermékek ára 2022-ben rekordot döntött, főleg a magas energia- és takarmányárak miatt. 2023-ban az árak jelentősen csökkentek a kisebb kínai import és a felhalmozódott készletek miatt. 2024-re stabilizálódtak, majd enyhén emelkedtek, 2025 közepére pedig ismét megközelítették a 2022-es csúcsot.

Az árrésstop hatása egyértelműen látszik a statisztikákban: 2015-höz képest majdnem 20 százalékponttal mérsékelte az árakat, de az olló még mindig hatalmas az európai árváltozásokhoz képest a tíz évvel ezelőtti bázison.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A baromfihúsok ára hasonló pályát írt le Magyarországon, mint az Európai Unióban, bár a növekedés lendületesebb volt. Az árrésstop hatása jól látható 2025-ben, a 2021-es árstopé kevésbé. Itthon a baromfihúsok ára áprilisban 5 százalékkal lett olcsóbb, azóta azonban lassan emelkedik a termékcsoport ára a KSH szerint.

A sertéshús ára az elmúlt években sokat ingadozott. 2022-ben a háború miatt drágább lett a takarmány és az energia, miközben az uniós sertésállomány is csökkent. 2023-ban Európában nyáron rekordmagas árakat mértek, majd az év végére mérséklődés következett. 2024-ben nőtt a kínálat, de gyengébb volt a kereslet, ezért a felvásárlási árak csökkentek, amelyre később hatottak a száj- és körömfájás miatti korlátozások is.

A sertéshús esetében az árak mérséklődése már év elején beindult Magyarországon, függetlenül az árrésstoptól, de áprilisban vett nagyobb lendületet. Az árrésstop hatására zárult az olló az európai és a magyar áremelkedések között.

A vaj ára is hatalmas hullámzást mutatott a világpiacon. 2021-2022-ben a tejzsírhiány és a magas költségek miatt meredeken drágult. 2023-ban jelentős árcsökkenés következett, de 2024-ben újra emelkedni kezdett, 2025 első felében pedig ismét rekordok dőltek meg, különösen Európában. A vaj ára már februárban meredeken csökkenni kezdett a boltokban, ezt erősítette fel a kormányzati korlátozás.

Az élelmiszerek mellett a háztartási cikkek és piperék árai is jelentősen nőttek itthon. A drogériákra a kormány május 19-én terjesztette ki az árrésstopot, de 15 százalékos plafonnal, nem pedig 10-zel. A hatás látszik az Eurostat adatai alapján, azonban jól mutatja, hogy egy ilyen intézkedés mennyit ér, ha közben más tényezők miatt jelentősen nő az árszint. Hasonló tendencia figyelhető meg a tisztítószerek esetében is.