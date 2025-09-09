2025. szeptember 9. kedd Ádám
Nesze neked árrésstop, nyugati szinten a magyar élelmiszerárak: ezt egyre kevesebb ember pénztárcája bírja

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 08:44

Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez, amin ez az intézkedés csak korlátozott mértékben tudott változtatni - írja a Portfolio.

A március 17-én bevezetett árrésstop az áprilisi élelmiszer-inflációt havi bázison 1,3 százalékkal mérsékelte. Egyes termékeknél, mint a tejföl vagy a joghurt, akár 25 százalékos árcsökkenés is megfigyelhető volt. Bár az élelmiszerek átlagára azóta emelkedni kezdett, ebben nem csak a kereskedők veszteségeinek más termékekre történő áthárítása játszik szerepet, hanem az idényáras termékek árának növekedése is.

Sem a KSH adataiból, sem az Online Árfigyelő statisztikáiból nem mutatható ki feltűnő keresztárazás, és a beszállítók is tartották magukat a kormány kéréséhez, nem emeltek árat. A magyar élelmiszerek árszintje azonban az elmúlt években rendkívüli mértékben megemelkedett, gyakorlatilag felzárkózott a nyugat-európai szinthez, amin semmilyen piacbefolyásoló intézkedés nem tud érdemben változtatni.

Az áremelkedés okai sokrétűek. 2022 őszén a forint történelmi mélypontra gyengült, ami drágította az importtermékeket és alapanyagokat. Az energiaárak emelkedése, a magas árú szerződésekbe ragadt magyar cégek, a termelési és csomagolási költségek növekedése mind hozzájárultak a dráguláshoz. A kiskereskedelmi árstopok és kötelező akciók hosszabb távon szintén felhajtották az árakat.

További tényezőként említhetők a kormányzat által kivetett extra adók és díjak, például a kiskereskedelmi különadó és az új csomagolási díjak. A 27%-os áfa miatt minden költségnövekedés látványosabban jelenik meg a végső árban, mint más országokban. Emellett a kereskedelemben és logisztikában jelentősen nőttek a bérek, a benzinársapka kivezetése után pedig a szállítás is drágult.

Az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe (HICP) jól mutatja a kormány intézkedéseinek hatását európai összevetésben. A "tej, sajt, tojás" termékcsoport különösen érdekes, mivel ezek egy részét érinti az árrésstop, és korábban a 2,8-as UHT tej és a tojás is árstop hatálya alá tartozott.

A tejtermékek ára 2022-ben rekordot döntött, főleg a magas energia- és takarmányárak miatt. 2023-ban az árak jelentősen csökkentek a kisebb kínai import és a felhalmozódott készletek miatt. 2024-re stabilizálódtak, majd enyhén emelkedtek, 2025 közepére pedig ismét megközelítették a 2022-es csúcsot.

Az árrésstop hatása egyértelműen látszik a statisztikákban: 2015-höz képest majdnem 20 százalékponttal mérsékelte az árakat, de az olló még mindig hatalmas az európai árváltozásokhoz képest a tíz évvel ezelőtti bázison.

A baromfihúsok ára hasonló pályát írt le Magyarországon, mint az Európai Unióban, bár a növekedés lendületesebb volt. Az árrésstop hatása jól látható 2025-ben, a 2021-es árstopé kevésbé. Itthon a baromfihúsok ára áprilisban 5 százalékkal lett olcsóbb, azóta azonban lassan emelkedik a termékcsoport ára a KSH szerint.

A sertéshús ára az elmúlt években sokat ingadozott. 2022-ben a háború miatt drágább lett a takarmány és az energia, miközben az uniós sertésállomány is csökkent. 2023-ban Európában nyáron rekordmagas árakat mértek, majd az év végére mérséklődés következett. 2024-ben nőtt a kínálat, de gyengébb volt a kereslet, ezért a felvásárlási árak csökkentek, amelyre később hatottak a száj- és körömfájás miatti korlátozások is.

A sertéshús esetében az árak mérséklődése már év elején beindult Magyarországon, függetlenül az árrésstoptól, de áprilisban vett nagyobb lendületet. Az árrésstop hatására zárult az olló az európai és a magyar áremelkedések között.

A vaj ára is hatalmas hullámzást mutatott a világpiacon. 2021-2022-ben a tejzsírhiány és a magas költségek miatt meredeken drágult. 2023-ban jelentős árcsökkenés következett, de 2024-ben újra emelkedni kezdett, 2025 első felében pedig ismét rekordok dőltek meg, különösen Európában. A vaj ára már februárban meredeken csökkenni kezdett a boltokban, ezt erősítette fel a kormányzati korlátozás.

Az élelmiszerek mellett a háztartási cikkek és piperék árai is jelentősen nőttek itthon. A drogériákra a kormány május 19-én terjesztette ki az árrésstopot, de 15 százalékos plafonnal, nem pedig 10-zel. A hatás látszik az Eurostat adatai alapján, azonban jól mutatja, hogy egy ilyen intézkedés mennyit ér, ha közben más tényezők miatt jelentősen nő az árszint. Hasonló tendencia figyelhető meg a tisztítószerek esetében is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #infláció #gazdaság #termékek #élelmiszerárak #árrésstop #árrés

