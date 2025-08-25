Ők járhatnak valójában jól az Otthon Starttal: 50 helyett 100 milliós hitel jár a szerencséseknek

Az idén szeptember 1-jén induló, kedvezményes kamatozású Otthon Start Program keretében elérhető legfeljebb 50 millió forint összegű támogatott kölcsön hitelkeretének akár dupláját, maximum 100 millió forintot is felvehetnek azok, akik bérbeadási célú ingatlan vásárlását tervezik például egyéni vállalkozóként vagy mikro- illetve kisvállalkozásukkal - hívja fel a figyelmet a céges finanszírozásokkal foglalkozó CreditExpert. Az Otthon Start Programhoz hasonlóan a mikro- és kisvállalkozások számára kínált Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukciót is a teljes futamidőre változatlan, nettó 3 százalékos kamattal lehet felvenni.

Napokon belül indul az első ingatlan megszerzését támogató, alacsony, 10 százalékos önerővel elérhető, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program. Az akár 25 éves futamidejű kölcsön igénylői számára további kedvező hír, hogy a hitelprogram segítségével befektetési célra, azaz például bérbeadásra is vásárolhatnak ingatlant.

50 helyett akár 100 millió forint is elérhető a 3%-os kamattal

Aki kifejezetten bérbeadási célú ingatlan vásárlását tervezi, az az Otthon Start Program keretében elérhető, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatott kölcsön dupláját, akár 100 millió forintot is felveheti, ha az ingatlant egyéni vállalkozóként vagy mikro- illetve kisvállalkozásán keresztül vásárolja meg - hívja fel a figyelmet a céges finanszírozásokkal foglalkozó CreditExpert.

A maximum 100 millió forint összegű Széchenyi Mikrohitel MAX+ beruházási hitel az Otthon Start Programhoz hasonlóan a jelenlegi magasabb kamatkörnyezetben rendkívül kedvezőnek számító, a teljes futamidőre változatlan, nettó 3 százalékos kamattal nyújt forrást a mikro- és kisvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, és akár kezdő vállalkozásoknak is.

A Széchenyi Mikrohitel MAX+ ráadásul olyan vállalkozások számára is hozzáférhető, amelyek bár hitelképesek, mégis valamilyen okból kiszorulnak a bankok által finanszírozható cégek köréből, továbbá – maximum 50 millió forint erejéig – újonnan alapított és egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező cégek, illetve egyéni vállalkozók számára is elérhető - mutat rá Radeczki Gergő, CreditExpert ügyvezetője.

A CreditExpert eddig több mint háromszáz vállalkozás átlagosan körülbelül 43 millió forint összegű forráshoz jutását segítette a Széchenyi Mikrohitel MAX+-on keresztül – az igénylők több mint 90 százaléka fordította valamilyen ingatlan-beruházásra az államilag támogatott hitelt. A Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció projekttípustól függően jellemzően 10 és 25 százalék közötti önerővel érhető el, és maximum futamideje 10 év.