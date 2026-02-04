2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
1 °C Budapest
Otthon

El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

Pénzcentrum
2026. február 4. 07:47

Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.

Szerdán túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos (saras) esővel. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fok valószínű - közölte a met.hu.

Síkvidéken veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. A magasabb térszíneken a Dunántúli-középhegységben a reggeli órákig további ónos eső előfordulhat, majd délelőttre ezeken a területeken is esőbe vált a csapadék.

Ónos eső miatt két vármegyére, Pestre és Veszpremre adtak ki első fokú, citromsárga riasztást.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat.

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #riasztás #időjárás #ónos eső #meleg #orvosmeteorológia #pest megye #időjárás előrejelzés #veszprém #hungaromet

