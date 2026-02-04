El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.

Szerdán túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos (saras) esővel. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fok valószínű - közölte a met.hu.

Síkvidéken veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. A magasabb térszíneken a Dunántúli-középhegységben a reggeli órákig további ónos eső előfordulhat, majd délelőttre ezeken a területeken is esőbe vált a csapadék.

Ónos eső miatt két vármegyére, Pestre és Veszpremre adtak ki első fokú, citromsárga riasztást.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat.