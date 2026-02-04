2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
1 °C Budapest
rezsi, gázóra, gázméter
Otthon

Megjelent a rezsistop-rendelet: itt van minden, amit a fűtés visszatérítéséről tudni kell

Pénzcentrum
2026. február 4. 07:12

Hivatalossá váltak a rendkívüli hideg miatt bevezetett januári rezsistop részletei. A kormányrendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő. A költségeket részben az energiavállalatoktól beszedett különadó fedezi.

A szokatlanul hideg januári időjárás miatt megemelkedett fűtési költségek kompenzálására hozott kormányzati intézkedések részletszabályai a friss Magyar Közlönyből és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatásából váltak ismertté. A támogatási rendszer lényege, hogy a háztartások 30 százalékos árkedvezményt kapnak januári energiafogyasztásuk után.

A földgázt használó fogyasztók esetében a kedvezmény automatikusan jár, és fogyasztási helyenként értendő. Ez azt jelenti, hogy akinek több, gázmérővel ellátott ingatlana van, mindegyik után megkaphatja a támogatást. A kedvezmény az önkormányzati és állami bérlakásokban élőket ugyanúgy megilleti. Társasházaknál a lakások számának megfelelően többszöröződik a kedvezményes sávhatár.

A számlázási rendszer típusa határozza meg, hogy mikor jelenik meg a kedvezmény a fogyasztók számláján. A havonta számlázott és diktálós ügyfelek már a januári fogyasztást tartalmazó számlájukon látják a 30 százalékos kedvezményt. Ha a támogatás összege meghaladja a számla értékét, a különbözetet a következő hónapok számláiból vonják le. Az átalánydíjat fizető fogyasztók viszont csak az éves elszámoló számlájukban kapják meg a kedvezményt, amelyet a szolgáltatók legkorábban május 16-tól kezdenek kiküldeni.

Jelentős könnyítés, hogy azok a fogyasztók, akik 2025-ben nem lépték túl a kedvezményes tarifájú, évi 1729 köbméteres fogyasztási határt, januárban akkor sem fizetnek piaci árat, ha a hideg miatt a szokásosnál többet fogyasztanak. A szolgáltatóknak úgy kell elszámolniuk a kedvezményt, hogy a fogyasztó mindenképpen a kedvezményes sávon belül maradjon.

A villamosenergia-fogyasztók helyzete összetettebb, mivel számukra a kedvezmény nem jár automatikusan. A szolgáltatók február 15-ig értesítik ügyfeleiket a részletekről, ezt követően pedig április 30-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy igénybe kívánják-e venni a 30 százalékos jóváírást. Fontos korlátozás, hogy a támogatás csak egy mérési pontra kérhető, függetlenül attól, hány villanyóra van a fogyasztó nevén.

A rendszer kizárja a párhuzamos támogatás lehetőségét: aki az áramkedvezményt választja, annál a már esetlegesen jóváírt gázkedvezményt visszavonják.

A rendelet egyértelműen fogalmaz: aki a nyilatkozatot elmulasztja, az véglegesen elveszíti a jogosultságát.

A távhőszolgáltatásban részesülő fogyasztók február 20-ig kapnak értesítést szolgáltatójuktól. Esetükben a 30 százalékos csökkentés kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Mivel a távhőszámlák jelentős részét az alapdíj teszi ki, a tényleges megtakarítás a teljes számlaösszeghez képest 30 százaléknál kevesebb lesz.

Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri, 7 000 forintos támogatásban részesülnek. Ezt az összeget a szolgáltató március végéig írja jóvá az érintettek számláján. A támogatás finanszírozását az energiaszolgáltatóktól beszedett különadó biztosítja. A rendelet szerint "az érintett energiavállalatok a 2024-es árbevételük 0,5%-át fizetik be különadóként", azzal a kikötéssel, hogy az adó mértéke nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap felét. Ez a konstrukció lényegében az energiaszektor nyereségének átcsoportosítását jelenti a lakossági támogatások fedezésére.

A kedvezményből kimaradnak azok, akik fával, szénnel vagy palackos gázzal fűtenek, mivel ezeken a területeken a kormányzat szerint nem lehet könnyen és átláthatóan érvényesíteni a támogatási rendszert.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #energia #rezsi #támogatás #rezsicsökkentés #villanyszámla #különadó #villamosenergia #rezsiszámla #kormányrendelet #energiaügyi minisztérium

