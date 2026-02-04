Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
Megjelent a rezsistop-rendelet: itt van minden, amit a fűtés visszatérítéséről tudni kell
Hivatalossá váltak a rendkívüli hideg miatt bevezetett januári rezsistop részletei. A kormányrendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő. A költségeket részben az energiavállalatoktól beszedett különadó fedezi.
A szokatlanul hideg januári időjárás miatt megemelkedett fűtési költségek kompenzálására hozott kormányzati intézkedések részletszabályai a friss Magyar Közlönyből és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatásából váltak ismertté. A támogatási rendszer lényege, hogy a háztartások 30 százalékos árkedvezményt kapnak januári energiafogyasztásuk után.
A földgázt használó fogyasztók esetében a kedvezmény automatikusan jár, és fogyasztási helyenként értendő. Ez azt jelenti, hogy akinek több, gázmérővel ellátott ingatlana van, mindegyik után megkaphatja a támogatást. A kedvezmény az önkormányzati és állami bérlakásokban élőket ugyanúgy megilleti. Társasházaknál a lakások számának megfelelően többszöröződik a kedvezményes sávhatár.
A számlázási rendszer típusa határozza meg, hogy mikor jelenik meg a kedvezmény a fogyasztók számláján. A havonta számlázott és diktálós ügyfelek már a januári fogyasztást tartalmazó számlájukon látják a 30 százalékos kedvezményt. Ha a támogatás összege meghaladja a számla értékét, a különbözetet a következő hónapok számláiból vonják le. Az átalánydíjat fizető fogyasztók viszont csak az éves elszámoló számlájukban kapják meg a kedvezményt, amelyet a szolgáltatók legkorábban május 16-tól kezdenek kiküldeni.
Jelentős könnyítés, hogy azok a fogyasztók, akik 2025-ben nem lépték túl a kedvezményes tarifájú, évi 1729 köbméteres fogyasztási határt, januárban akkor sem fizetnek piaci árat, ha a hideg miatt a szokásosnál többet fogyasztanak. A szolgáltatóknak úgy kell elszámolniuk a kedvezményt, hogy a fogyasztó mindenképpen a kedvezményes sávon belül maradjon.
A villamosenergia-fogyasztók helyzete összetettebb, mivel számukra a kedvezmény nem jár automatikusan. A szolgáltatók február 15-ig értesítik ügyfeleiket a részletekről, ezt követően pedig április 30-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy igénybe kívánják-e venni a 30 százalékos jóváírást. Fontos korlátozás, hogy a támogatás csak egy mérési pontra kérhető, függetlenül attól, hány villanyóra van a fogyasztó nevén.
A rendszer kizárja a párhuzamos támogatás lehetőségét: aki az áramkedvezményt választja, annál a már esetlegesen jóváírt gázkedvezményt visszavonják.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A rendelet egyértelműen fogalmaz: aki a nyilatkozatot elmulasztja, az véglegesen elveszíti a jogosultságát.
A távhőszolgáltatásban részesülő fogyasztók február 20-ig kapnak értesítést szolgáltatójuktól. Esetükben a 30 százalékos csökkentés kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Mivel a távhőszámlák jelentős részét az alapdíj teszi ki, a tényleges megtakarítás a teljes számlaösszeghez képest 30 százaléknál kevesebb lesz.
Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri, 7 000 forintos támogatásban részesülnek. Ezt az összeget a szolgáltató március végéig írja jóvá az érintettek számláján. A támogatás finanszírozását az energiaszolgáltatóktól beszedett különadó biztosítja. A rendelet szerint "az érintett energiavállalatok a 2024-es árbevételük 0,5%-át fizetik be különadóként", azzal a kikötéssel, hogy az adó mértéke nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap felét. Ez a konstrukció lényegében az energiaszektor nyereségének átcsoportosítását jelenti a lakossági támogatások fedezésére.
A kedvezményből kimaradnak azok, akik fával, szénnel vagy palackos gázzal fűtenek, mivel ezeken a területeken a kormányzat szerint nem lehet könnyen és átláthatóan érvényesíteni a támogatási rendszert.
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal.
Januárban összesen 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Itt a fordulat az ingatlanpiacon: durván megugrott az érdeklődés, ezeket a lakásokat keresik most a legtöbben
Most a 80-100 négyzetméter közötti lakóingatlanoknál áll legmagasabban az ingatlanérdeklődési mutató.
Akkora az érdeklődés az állami energiatárolós program iránt, hogy az oldal is lehalt, ahol igényelni lehet a támogatást
A kormány decemberben döntött a programról, amely 2,5 millió forintos támogatást nyújt háztartási napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolók telepítésére.
A mai nappal indul az állami pénzosztás: rengeteg ingyenpénzt lehet igényelni, máris hatalmas a roham
Fontos információ, hogy a programban való részvétel nem befolyásolja az éves szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2025-re világszerte tovább emelkedtek a városi lakhatási költségek, a drágulás Budapesten is egyre érezhetőbb.
Budapesten és az agglomerációban a vidékinél jóval magasabb az építési telkek átlagos négyzetméterára.
Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: siralmas a helyzet, ez már tényleg a lakáskatasztrófa?
Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
A kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit: a rendkívüli hideg miatt megugrott fogyasztásra 30 százalékos kedvezményt adnak a háztartásoknak.
A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulást mért az az Otthon Centrum az új építésű vidéki lakáspiacon 2025 negyedik negyedévben.
Miközben Magyarországon az elmúlt évtizedben elszabadultak a lakásárak és a bérleti díjak, Bécsben sikerült megőrizni a megfizethetőséget és a stabilitást.
Gigalakópark épülne Budapest egyik legszebb részére: kiakadtak a helyiek, mit fog lépni az önkormányzat?
Kompromisszumkeresés zajlik a volt MSZP-székház helyére tervezett újbudai lakópark ügyében.
Mikor van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja és minek az ünnepe ez a nap? Itt vannak a ma is élő hagyományok, népszokások
Miről szól Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe? Cikkünkben azt is bemutatjuk, hogyan alakult ki a gyertyaszentelés szokása, mit szimbolizál a szentelt gyertya.
Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban.
A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be a saját közösségi oldalán.
A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!