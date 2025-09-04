Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac - közölte a Duna House csütörtökön.
Az ingatlanközvetítő keresletindexe a tavalyi azonos időszakhoz képest 53 százalékkal, az előző hónaphoz képest 43 százalékkal emelkedve 110 ponton zárt. A kereslet élénkülését a tranzakcióbecslésük is megerősíti, a 11 369 adásvétel ugyanis éves összevetésben majdnem 22 százalékos, havi összevetésben 20 százalékos növekedést jelent. Ilyen erős augusztusi forgalom 2020-ban volt utoljára, és ezt az is megerősíti, hogy a cégcsoporthoz tartozó Credipass adatai alapján a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege már a nyári hónapokban elérte a 120-135 milliárd forintot - írták.
A Duna House az Otthon Starttal magyarázta a piaci fellendülést, a program bevezetése - tették hozzá - történelmi fordulatot hozott. Előrejelzésük szerint a kereslet tartós lehet, és újabb növekedési ciklust indíthat el, de az első nagy roham az év végére lecsenghet. Újabb keresleti hullám 2026 elején várható, mert ekkor vághatnak majd bele az ingatlanvásárlásba azok, akiknek adminisztratív vagy finanszírozási okokból most még várakozniuk kell. Ezt követően a hitelpiac fellendülésével együtt a magasabb keresleti szint középtávon állandósulhat a belföldi lakáspiacon - olvasható a közleményben.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
