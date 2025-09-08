A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
A legrosszabbra készülnek a magyar munkahelyek? Ennek a fele sem tréfa, kritikus lehet a helyzet
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A felmérés szerint minden tizedik vállalat arra számít, hogy a következő 12 hónapban romlik a kintlévőségek kezelhetősége, ami kétszerese a három hónappal ezelőtti adatnak. A válaszadók nagy része – kicsit több mint 80% – nem vár érdemi változást, míg 7% prognosztizál javulást, ami 5 százalékpontos növekedés az előző negyedévhez képest.
Bár hosszú távon a vállalatok alapvetően stabilnak tartják a kintlévőségek minőségét, rövid távon előfordulhatnak kilengések, mint a mostani is, amely főként a gazdasági bizonytalanságok rovására írható. Még így is elmarad a 15%-os aránytól, amelyet az orosz–ukrán konfliktus kitörésének évében mértek, és amely az elmúlt négy év legrosszabb mutatója volt.
Bodor Tibor, a K&H nagyvállalati divíziójának vezetője szerint: „Az ügyfelek és partnerek fizetőképessége két kategóriába sorolható: stabilan fizető, megbízható partnerek és a kockázatot jelentők vagy nem fizetőképesek. A régiókat vizsgálva főleg Közép-Magyarországon láthatók elmozdulások, de a keleti régió adatai is hasonlóak, míg Nyugat-Magyarország cégei maradtak a legstabilabbak, náluk a változatlansággal tervezők aránya meghaladja a 90%-ot.”
A felmérés rámutat, hogy a nagyvállalatok a bizonyítottan stabil kapcsolatokat részesítik előnyben a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben. Az új, bizonytalan partnerek felé irányuló együttműködések ideiglenesen háttérbe szorulhatnak. „A K&H-nál folyamatosan arra törekszünk, hogy a vállalati banki piac egyik legstabilabb szereplőjeként a nagyvállalatok által keresett stabilitást biztosítsuk” – tette hozzá Bodor Tibor.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.