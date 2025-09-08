A legrosszabbra készülnek a magyar munkahelyek? Ennek a fele sem tréfa, kritikus lehet a helyzet

A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.

A felmérés szerint minden tizedik vállalat arra számít, hogy a következő 12 hónapban romlik a kintlévőségek kezelhetősége, ami kétszerese a három hónappal ezelőtti adatnak. A válaszadók nagy része – kicsit több mint 80% – nem vár érdemi változást, míg 7% prognosztizál javulást, ami 5 százalékpontos növekedés az előző negyedévhez képest.

Bár hosszú távon a vállalatok alapvetően stabilnak tartják a kintlévőségek minőségét, rövid távon előfordulhatnak kilengések, mint a mostani is, amely főként a gazdasági bizonytalanságok rovására írható. Még így is elmarad a 15%-os aránytól, amelyet az orosz–ukrán konfliktus kitörésének évében mértek, és amely az elmúlt négy év legrosszabb mutatója volt.

Bodor Tibor, a K&H nagyvállalati divíziójának vezetője szerint: „Az ügyfelek és partnerek fizetőképessége két kategóriába sorolható: stabilan fizető, megbízható partnerek és a kockázatot jelentők vagy nem fizetőképesek. A régiókat vizsgálva főleg Közép-Magyarországon láthatók elmozdulások, de a keleti régió adatai is hasonlóak, míg Nyugat-Magyarország cégei maradtak a legstabilabbak, náluk a változatlansággal tervezők aránya meghaladja a 90%-ot.”

A felmérés rámutat, hogy a nagyvállalatok a bizonyítottan stabil kapcsolatokat részesítik előnyben a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben. Az új, bizonytalan partnerek felé irányuló együttműködések ideiglenesen háttérbe szorulhatnak. „A K&H-nál folyamatosan arra törekszünk, hogy a vállalati banki piac egyik legstabilabb szereplőjeként a nagyvállalatok által keresett stabilitást biztosítsuk” – tette hozzá Bodor Tibor.