2026. január 22.
-4 °C Budapest
A földgázmérő a magánházban, számláló a háztartási gáz elosztására. Szelektív fókusz, másolat-tér.
Otthon

Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint

Pénzcentrum
2026. január 22. 07:51

Az MVM azonnali lépésre szánta el magát a kormány által bejelentett januári "rezsistop" után: felfüggesztette a számlák kiküldését. A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.

Orbán Viktor bejelentette, januárra úgynevezett "rezsistopot" hirdet a kormány, azaz a rendkívüli hideg miatt a januári többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól.

Az intézkedés nyomán az MVM az alábbi értesítést köldte ki az ügyfeleknek:

Januári rezsistopot jelentett be a Kormány. A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a Kormány átvállalja a családoktól. Ezen döntés értelmében az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. A további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért kérjük, hogy várja meg részletes tájékoztatásunkat, abban az esetben is, ha Ön már megkapta aktuális számláját és be is fizette azt, vagy ha a napokban kap már korábban kiállított számlát tőlünk.

Azaz, mivel még nem ismertek a részletek a rezsicég nem fog számlákat kiküldeni. Úgyhogy senki ne ijedjen meg, érkezni fog az elszámolás, csak még várnak a hivatalos rendeletre.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #kormány #energia #támogatás #rezsicsökkentés #számlázás #mvm #számlák #kormánydöntés

