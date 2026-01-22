Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
Az MVM azonnali lépésre szánta el magát a kormány által bejelentett januári "rezsistop" után: felfüggesztette a számlák kiküldését. A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Orbán Viktor bejelentette, januárra úgynevezett "rezsistopot" hirdet a kormány, azaz a rendkívüli hideg miatt a januári többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól.
Az intézkedés nyomán az MVM az alábbi értesítést köldte ki az ügyfeleknek:
Januári rezsistopot jelentett be a Kormány. A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a Kormány átvállalja a családoktól. Ezen döntés értelmében az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését. A további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért kérjük, hogy várja meg részletes tájékoztatásunkat, abban az esetben is, ha Ön már megkapta aktuális számláját és be is fizette azt, vagy ha a napokban kap már korábban kiállított számlát tőlünk.
Azaz, mivel még nem ismertek a részletek a rezsicég nem fog számlákat kiküldeni. Úgyhogy senki ne ijedjen meg, érkezni fog az elszámolás, csak még várnak a hivatalos rendeletre.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.