Fontos dolgokat közölt a kormány az új rezsistopról: ez sokaknak nem fog tetszeni

A kormány ma közzéteszi a Magyar Közlönyben a januári rendkívüli hideg miatt bevezetett rezsistop részletszabályait, amelyek alapján az MVM azonnal megkezdi a 30 százalékos gázkedvezmény jóváírását, az ügyfelek pedig április végéig dönthetnek úgy, hogy inkább villamosenergia-fogyasztásukra kérik a támogatást.

Az energiaminisztériumban tartott sajtótájékoztatón Czepek Gábor miniszterhelyettes bejelentette, hogy február 3-án jelenik meg a Magyar Közlönyben a januári rendkívüli hidegre válaszul bevezetett rezsistop részletszabályait tartalmazó kormányrendelet. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény automatikusan érvényesül a gázfogyasztásnál azoknál az ügyfeleknél, akik havonta diktálják a mérőállást. Az MVM a rendelet megjelenése után haladéktalanul alkalmazza az új szabályokat a kiküldött számlákon.

Villany esetében április 30-ig nyilatkozhatnak az MVM felé, ha a kedvezményt nem a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásukra szeretnék érvényesíteni. Azoknak az ügyfeleknek, akiknél több villamos mérőóra működik – például normál, H-tarifás vagy éjszakai áramhoz kapcsolódó mérő –, azt is meg kell jelölniük, melyik mérőre kérik a támogatást.

Az MVM és a távhőszolgáltatók legkésőbb február 20-ig tájékoztató levelet küldenek ügyfeleiknek, és február során elérhetővé válik a villamosenergia-kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat is.

Romhányi Róbert, az MVM Next vezérigazgatója elmondta, hogy a kedvezmény számlajóváírás formájában jelenik meg. Azoknál az ügyfeleknél, akiknél évente egyszer történik a mérőleolvasás, a januári többletfogyasztás az elfogyasztott mennyiségben fog látszani.

Az érintettek azonban módosíthatják a várható éves fogyasztásukat, és ez alapján állítják ki számukra a havi részszámlákat.

Czepek Gábor a HVG kérdésére úgy fogalmazott: "A fával, szénnel, palackos gázzal stb. fűtők azért nem részesülnek a januári kedvezményből, mert a kormány csak erősen szabályozott, átlátható területeken képes könnyen beavatkozni." Hozzátette: mivel ezek a háztartások is használnak villamos energiát, végső soron gyakorlatilag minden otthon részesül valamilyen formában a támogatásból.

A távhőszolgáltatás területén 98 szolgáltató működik, többségük önkormányzati tulajdonban. Számukra az állam biztosítja a szükséges forrást a 30 százalékos árkedvezmény nyújtásához. A távhő esetében nincs rezsihatár, ezért ebben a szektorban a támogatás árkedvezmény formájában valósul meg.

A gázfogyasztók megoszlásáról szólva Czepek Gábor közölte: 3 millió fogyasztó marad a rezsihatár alatt, összesen mintegy 2,5 milliárd köbméter éves fogyasztással. A határ felett 290 ezer ügyfél található, körülbelül 600 millió köbméter felhasználással. A számlázási módok szerint 600 ezren havonta diktálnak, 1,8 millió ügyfél egyenletes részszámlázást választott, 450 ezren pedig jelleggörbe szerinti elszámolás alapján fizetnek. További mintegy 400 ezer tűzhelyátalányos fogyasztó van, akik kizárólag főzésre használják a gázt – rájuk nem terjed ki a kedvezmény.

A villamosenergia-szolgáltatásban 5,2 millió ügyfél érintett. Közülük a többség egyenletes részszámlázással fizet, míg 1,7 millió fogyasztó havonta diktálja a mérőállást. A rezsihatár alatt 3,9 millió ügyfél összesen mintegy 6 milliárd kilowattóra villamos energiát fogyaszt, a határ felett pedig 1,3 millió fogyasztó található.

A havi diktálással fizető ügyfelek a következő számlájukon kapják meg a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt jóváírásként. Ha alacsony fogyasztás miatt egy adott hónapban nem tudják teljes egészében érvényesíteni a kedvezményt, a fennmaradó összeget továbbvihetik a következő időszakokra. A részszámlások esetében a szolgáltató kiszámítja a várható januári fogyasztást, és ahhoz viszonyítva alkalmazza a kedvezményt. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek személyesen kereshetik fel az MVM ügyfélszolgálatát, ahol 7 ezer forint jóváírásban részesülnek.

Az intézkedés mintegy 50 milliárd forintos költségének jelentős részét a kormány az energiacégektől, a Robin Hood-adó alanyaitól tervezi beszedni. A hálózatüzemeltetőket ugyanakkor mentesítik a pluszterhek alól, mivel a kormány célja a hálózati csatlakozások felgyorsítása.

Czepek Gábor kiemelte, hogy a kabinet vis maior helyzetnek tekinti a januári rendkívüli hideget, ugyanakkor a rezsirendszert összességében megfelelőnek és működőképesnek tartja, ezért azon nem tervez változtatni. A miniszterhelyettes szerint a 30 százalékos kedvezmény mértéke pontosan tükrözi a januári többletfogyasztást; ezt az arányt a szolgáltatók és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján állapították meg.