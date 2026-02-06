2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
9 °C Budapest
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Otthon

Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak

Pénzcentrum
2026. február 6. 12:27

A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre - derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál felhasználói körében végzett felmérésből. Eközben az Otthon Start hitel továbbra is népszerű, különösen a 25-35 éves korosztályban.

Minden második lakáskereső elképzelhetőnek tartja, hogy 2026-ban csökkenni fognak a lakásárak Magyarországon - legalábbis ez derül ki a zenga.hu felhasználói körében végzett felmérésből. Természetesen ebben a vásárlói vágyak is megjelennek, hiszen a vevők a legtöbbször azt szeretnék, ha minél alacsonyabb áron juthatnának hozzá a kiszemelt lakáshoz.

“A zenga.hu várakozása ugyanakkor inkább azokkal az ingatlankeresőkével egyezik meg, akik 0-10 százalék közti áremelkedést várnak 2026-ra, ugyanis a korábbi tapasztalatok szerint nominális árcsökkenés csak gazdasági válságok idején fordul elő” - hangsúlyozta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. 

Minden kilencedik ingatlankereső közepesen nagy, 10-20 százalék közti áremelkedésre számít, és a válaszadók mindössze 3 százaléka tartja valószínűnek, hogy idén is 20 százalék felett dráguljanak az ingatlanok.

Milyen változásokra számítasz 2026-ban a lakásárakban?Milyen változásokra számítasz 2026-ban a lakásárakban?

Életkor szerint a fiatalabbak azok, akik valamivel nagyobb arányban számítanak az árak csökkenésére, ami mögött inkább a realitás és a vágyálom találkozása érhető tetten, hiszen ők azok, akik kisebb arányban rendelkeznek lakástulajdonnal, ezért szeretnék, ha csökkennének az árak, hogy nagyobb eséllyel tudjanak saját lakást vásárolni.

Továbbra sem aktívak a befektetők

Az árakkal kapcsolatos várakozások mellett arra is rákérdezett a zenga.hu, hogy az ingatlankeresők saját vagy befektetési céllal terveznek-e lakást venni. A több mint 2600 válaszadó mindössze 7 százaléka keres kimondottan befektetési céllal, 93 százalékuk saját célra venne, vagyis a befektetői kereslet továbbra is alacsony.

A nagyobb városokban, például a vármegyeszékhelyeken és Budapesten valamivel nagyobb a befektetői érdeklődés, de ott is csak az ingatlankeresők 10 százaléka gondolkodik hozamban, míg a kisvárosokban és községekben ennek aránya 5 százalék alatti.

Még mindig népszerű az Otthon Start

Az Otthon Start program 3 százalékos kedvezményes hitelét a válaszadók 36 százaléka venné igénybe ingatlanvásárláshoz. A fiatalabb korcsoportokban azonban jóval magasabb ez az arány. A 25-35 éves korosztály kétharmada igénybe venné ezt, míg az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken az érdeklődés.

Tervezed-e felvenni lakásvásárláshoz a 3%-os Otthon Start hitelt?Tervezed-e felvenni lakásvásárláshoz a 3%-os Otthon Start hitelt?

Ezen a téren a különböző településtípusok között nincs érdemi eltérés, a községektől kezdve a nagyobb városokon át a fővárosig mindenhol hasonló arányban vennék igénybe az Otthon Startot, noha Budapesten a kínálatnak továbbra is kisebb része felel meg az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek, mint a kisebb településeken.
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
1
1 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
2
4 napja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
3
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
2 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
5
3 hete
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
