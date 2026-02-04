2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Otthon

Márkás cipő helyett kacatokat kaptak az átvert magyarok: lecsapott a csalóra a rendőrség

Pénzcentrum
2026. február 4. 12:03

Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte, az okozott kár megközelíti a félmillió forintot - tudósított a Police.hu.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy férfi hónapokon keresztül követett el csalásokat közösségi médiaplatformok adásvételi csoportjaiban. Az elkövető módszere jól átgondolt volt: keresett márkájú sportcipőket és különféle elektronikai cikkeket kínált megvételre a különböző online felületeken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vásárlók bizalmának elnyerése érdekében a gyanúsított csomagautomatán keresztüli átvételt javasolt, és számos alkalommal az utánvétes fizetés lehetőségét is felkínálta. Ez a gyakorlat az online vásárlások során általában a megbízhatóság látszatát kelti.

A trükk akkor derült ki, amikor a vevők kinyitották a megérkezett küldeményeket. A várt termékek helyett értéktelen tárgyakat találtak a dobozokban: üres teás- és édességes csomagolásokat, viseltes zoknikat, valamint használhatatlan szemüvegeket.

Miután a károsultak kifizették a vételárat, az álkereskedő minden kommunikációs csatornán blokkolta őket, így teljesen ellehetetlenítette a kapcsolatfelvételt és a reklamációt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyomozás eredményeként a hatóság az ország több pontjáról összesen 17 károsultat azonosított be. A csalássorozattal okozott összkár megközelítőleg 500 ezer forint, az egyes esetek 6 ezer és 60 ezer forint közötti veszteséget jelentettek a vásárlóknak. A rendőrség 17 rendbeli csalás elkövetésének gyanújával vonta felelősségre a férfit. A nyomozati szakasz lezárultával az ügyészség vádemelése várható.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #pénz #otthon #csalás #csaló #rendőrség #online vásárlás #bűnügy #vásárlók #internetes csalások #bűnügyi hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:14
13:04
12:30
12:18
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
3 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
1 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
2 napja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 13:04
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Agrárszektor  |  2026. február 4. 12:29
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság áprilisig