Márkás cipő helyett kacatokat kaptak az átvert magyarok: lecsapott a csalóra a rendőrség

Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte, az okozott kár megközelíti a félmillió forintot - tudósított a Police.hu.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy férfi hónapokon keresztül követett el csalásokat közösségi médiaplatformok adásvételi csoportjaiban. Az elkövető módszere jól átgondolt volt: keresett márkájú sportcipőket és különféle elektronikai cikkeket kínált megvételre a különböző online felületeken.

A vásárlók bizalmának elnyerése érdekében a gyanúsított csomagautomatán keresztüli átvételt javasolt, és számos alkalommal az utánvétes fizetés lehetőségét is felkínálta. Ez a gyakorlat az online vásárlások során általában a megbízhatóság látszatát kelti.

A trükk akkor derült ki, amikor a vevők kinyitották a megérkezett küldeményeket. A várt termékek helyett értéktelen tárgyakat találtak a dobozokban: üres teás- és édességes csomagolásokat, viseltes zoknikat, valamint használhatatlan szemüvegeket.

Miután a károsultak kifizették a vételárat, az álkereskedő minden kommunikációs csatornán blokkolta őket, így teljesen ellehetetlenítette a kapcsolatfelvételt és a reklamációt.

A nyomozás eredményeként a hatóság az ország több pontjáról összesen 17 károsultat azonosított be. A csalássorozattal okozott összkár megközelítőleg 500 ezer forint, az egyes esetek 6 ezer és 60 ezer forint közötti veszteséget jelentettek a vásárlóknak. A rendőrség 17 rendbeli csalás elkövetésének gyanújával vonta felelősségre a férfit. A nyomozati szakasz lezárultával az ügyészség vádemelése várható.