Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk

A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.

A holland védő éppen egy focistából lett szakértő, Gary Neville műsorában figyelmeztetett: a szakértői vélemények időnként átcsúsznak a kattintásvadász, provokatív kijelentések területére, anélkül hogy az érintettek végiggondolnák, milyen hatással vannak ezek a futballisták lelkiállapotára.

A 34 éves játékos szerint a kritika a futball természetes velejárója, és ennek így is kell maradnia. Úgy látja azonban, hogy a fiatalabb labdarúgók folyamatosan jelen vannak a közösségi médiában, ahol a negatív visszajelzések komoly nyomot hagyhatnak bennük.

Én személy szerint meg tudok birkózni ezzel, de aggódom a következő generáció miatt. Mondhatjuk, hogy ne legyenek fent a közösségi médiában – én is számtalanszor javasoltam ezt nekik. De mindig ugyanaz történik: ha jól játszanak, megnézik a dicsérő hozzászólásokat. Viszont amikor gyengébb napjuk van, és mindenhol szapulják őket, az nagyon megviselheti őket. Láttam már ilyet játékosoknál a múltban is, és most is, mert egyszerűen nem könnyű ezzel megküzdeni

– fogalmazott Van Dijk.

Van Dijk hozzátette: szerinte a helyzet várhatóan csak romlani fog, mivel a platformok működése és a kattintásvadász címek egyre inkább meghatározzák a futballról szóló közbeszédet. Úgy véli, a volt élvonalbeli játékosoknak, akik maguk is átélték a pálya nehézségeit, felelősségük lenne tudatosabban óvni a fiatalokat ettől az árnyoldaltól.