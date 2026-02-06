Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk

A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.
A holland védő éppen egy focistából lett szakértő, Gary Neville műsorában figyelmeztetett: a szakértői vélemények időnként átcsúsznak a kattintásvadász, provokatív kijelentések területére, anélkül hogy az érintettek végiggondolnák, milyen hatással vannak ezek a futballisták lelkiállapotára.
A 34 éves játékos szerint a kritika a futball természetes velejárója, és ennek így is kell maradnia. Úgy látja azonban, hogy a fiatalabb labdarúgók folyamatosan jelen vannak a közösségi médiában, ahol a negatív visszajelzések komoly nyomot hagyhatnak bennük.
Én személy szerint meg tudok birkózni ezzel, de aggódom a következő generáció miatt. Mondhatjuk, hogy ne legyenek fent a közösségi médiában – én is számtalanszor javasoltam ezt nekik. De mindig ugyanaz történik: ha jól játszanak, megnézik a dicsérő hozzászólásokat. Viszont amikor gyengébb napjuk van, és mindenhol szapulják őket, az nagyon megviselheti őket. Láttam már ilyet játékosoknál a múltban is, és most is, mert egyszerűen nem könnyű ezzel megküzdeni
– fogalmazott Van Dijk.
Van Dijk hozzátette: szerinte a helyzet várhatóan csak romlani fog, mivel a platformok működése és a kattintásvadász címek egyre inkább meghatározzák a futballról szóló közbeszédet. Úgy véli, a volt élvonalbeli játékosoknak, akik maguk is átélték a pálya nehézségeit, felelősségük lenne tudatosabban óvni a fiatalokat ettől az árnyoldaltól.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
