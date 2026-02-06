2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
7 °C Budapest
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk

Pénzcentrum
2026. február 6. 18:42

A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.

A holland védő éppen egy focistából lett szakértő, Gary Neville műsorában figyelmeztetett: a szakértői vélemények időnként átcsúsznak a kattintásvadász, provokatív kijelentések területére, anélkül hogy az érintettek végiggondolnák, milyen hatással vannak ezek a futballisták lelkiállapotára.

A 34 éves játékos szerint a kritika a futball természetes velejárója, és ennek így is kell maradnia. Úgy látja azonban, hogy a fiatalabb labdarúgók folyamatosan jelen vannak a közösségi médiában, ahol a negatív visszajelzések komoly nyomot hagyhatnak bennük.

Én személy szerint meg tudok birkózni ezzel, de aggódom a következő generáció miatt. Mondhatjuk, hogy ne legyenek fent a közösségi médiában – én is számtalanszor javasoltam ezt nekik. De mindig ugyanaz történik: ha jól játszanak, megnézik a dicsérő hozzászólásokat. Viszont amikor gyengébb napjuk van, és mindenhol szapulják őket, az nagyon megviselheti őket. Láttam már ilyet játékosoknál a múltban is, és most is, mert egyszerűen nem könnyű ezzel megküzdeni

– fogalmazott Van Dijk.

Virgil Van Dijk
Csapata: Liverpool
Posztja: védő
Nemzetisége: holland
Életkora: 35 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 18M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.06.

Van Dijk hozzátette: szerinte a helyzet várhatóan csak romlani fog, mivel a platformok működése és a kattintásvadász címek egyre inkább meghatározzák a futballról szóló közbeszédet. Úgy véli, a volt élvonalbeli játékosoknak, akik maguk is átélték a pálya nehézségeit, felelősségük lenne tudatosabban óvni a fiatalokat ettől az árnyoldaltól.
Címlapkép: Getty Images
#generáció #foci #sport #labdarúgás #fiatalok #közösségi média #futball #mentális egészség #szoboszlai dominik #premier league #liverpool

