Technológiai napelem, mérnöki szolgáltatási ellenőrzés telepítés napelem a gyár tetején reggel.
Otthon

Akkora az érdeklődés az állami energiatárolós program iránt, hogy az oldal is lehalt, ahol igényelni lehet a támogatást

Pénzcentrum
2026. február 2. 13:45

Hatalmas érdeklődés övezi az Otthoni Energiatároló Programot, a pályázati oldal várakozási sorba állítja a jelentkezőket.

Az Otthoni Energiatároló Program (OETP) hivatalos honlapján várakozási oldalra kerülnek a belépni szándékozók a rendkívüli érdeklődés miatt. A pályázóknak akár 15 perces várakozási idővel is számolniuk kell, bár a tapasztalatok szerint ez az idő változó lehet. A jelenségre a HVG figyelt fel, egy képet is megosztottak róla:

Várakozás az OETP oldalán.Várakozás az OETP oldalán.

A tapasztalatok szerint a rendszer hol túl-, hol alulbecsüli a tényleges várakozási időt. Egy konkrét esetben a jelzett 15 perces várakozás helyett 12-13 perc után sikerült belépni az oldalra. A sikeres belépést követően ügyfélkapus azonosítás, majd az adatkezelési szabályzat elfogadása után kezdhető meg a pályázati űrlap kitöltése.

A kormány decemberben döntött a programról, amely 2,5 millió forintos támogatást nyújt háztartási napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolók telepítésére. A pályázati felhívást január közepén tették közzé, majd a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében rendeletmódosításra is sor került, sőt, négy nappal az indulás előtt további változtatásokat eszközöltek.

Bár a pályázatot azzal népszerűsítik, hogy mindössze 2,5 oldalnyi űrlap kitöltésével bárki indulhat rajta, a valóságban a folyamat összetettebb lehet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #kormány #energia #pályázat #támogatás #napelem #napenergia #háztartás #megújuló energia #kormánydöntés

