Az ingatlanszakemberek szerződéseket ajánlanak ügyfeleiknek, amelyekben lakásvásárlásról, biztosításról vagy ingatlanhitelről tárgyalnak. Az ingatlanértékesítők az irodában ülnek az új lakásvásárlókkal az irodában.
Meglepő fordulatot hozott az Otthon Start ebben a kerületben – így változik a lakáspiac

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 09:28

Az Otthon Start hitel új lendületet adott az V. és XIII. kerület ingatlanpiacának az elmúlt hetekben. Habár a lakások többsége még mindig túlárazott, a különbség a hirdetési és az eladási árak között mérséklődik, a jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanok a legkeresettebbek, ezeknél várható leginkább áremelkedés. Közben a készpénzes vevők háttérbe szorulnak.

Az idei év már eleve élénkebb volt, mint a tavalyi, szeptemberben pedig az Otthon Start hitel még a korábbinál is jóval több érdeklődőt mozdított meg - jelezte Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Utóbbi miatt a XIII. kerület ingatlanpiacán az elmúlt hetekben elsősorban fiatal párok jelentek meg vevőként, míg az V. kerületben inkább a befektetők váltak aktívabbá.

Az is megfigyelhető, hogy a vásárlások többsége valamilyen hitellel történik, amit csak tovább fokoz az Otthon Start. A tipikus hitelösszeg jelenleg 25–40 millió forint között alakul, és egyértelműen látszik, hogy a készpénzes vevők aránya csökken.

A legnagyobb kereslet továbbra is a jó állapotú, azonnal költözhető lakások iránt mutatkozik, legyen szó akár kisebb garzonról, akár nagyobb lakásról. Az V. kerületben a befektetők alapvetően a kisebb, 30–45 négyzetméteres lakásokat keresik, melyeket rövid és hosszú távú kiadásra hasznosítanak. A XIII. kerületben a családok leginkább a 2–3 szobás, 60–80 négyzetméteres lakásokat vásárolják, de itt is aktívak a befektetők, akik az 1–2 szobás, metróközeli lakásokra vadásznak.

A szakértő továbbra is azt látja, hogy az ingatlanok változatlanul túlárazottak a két kerületben, vagyis mint fogalmazott: “a hirdetési árak többnyire előrébb járnak”. Ugyanakkor a különbség csökkenni látszik. Az V. kerületben továbbra is az erős prémium lokációs felárat lehet érzékelni, ugyanakkor a XIII. kerületben pedig – főleg Újlipótvárosban – az erős kereslet tartja magasan az árakat – tette hozzá.

Ez azt jelenti, hogy míg az V. kerületben átlagosan 5–7 százalékos különbséget látni a hirdetési és értékesítési árak között, és sok a túlárazottan induló hirdetés, addig a XIII. kerületben némileg kisebb, 3–5 százalékos lehet az eltérés.

Ennek megfelelően változik az alku mértéke is, mely reális árképzés mellett legfeljebb 2–4 százalék lehet, viszont a túlárazott, valamint a felújítandó lakásoknál eléri az 5–10 százalékot, sőt olykor még ennél is magasabb lehet.

Az előbbiekből következően az értékesítési idők az V. kerületben némileg hosszabbak, mint a XIII. kerületben. A Belvárosban a jó állapotú, központi elhelyezkedésű 40–60 négyzetméteres lakások átlagosan 1–2 hónap alatt találnak vevőt, míg a XIII. kerületben a megfelelően árazott, keresett kategóriába tartozó, azaz 50–70 négyzetméteres lakások 4–8 hét alatt kelnek el. Ugyanakkor a felújítandó ingatlanoknál lényegesen hosszabb az értékesítési idő: a 3–5 hónapot is elérheti.

Az új építésű lakások kínálata továbbra is szűk, így árban nincs érdemi csökkenés kilátásban. Erős a kereslet a XIII. kerületben az Angyalföld–Vizafogó térség új építésű projektjei iránt, ahol az árak 1,0–1,3 millió forintos négyzetméterárnál járnak. Az V. kerületben viszont kifejezetten kevés az új építésű lakás, a meglévő projektek pedig prémium árszinten, tehát akár 1,7 millió forintos négyzetméterár felett kelnek el.

Pagács-Tóth Viktória arra is felhívta a figyelmet, hogy az V. kerületben újra aktívabbak lettek idén a befektetők, de Újlipótváros és a Duna-parti lakóparkok is vonzzák őket a XIII. kerületben. Elsősorban a kisebb, 1-2 szobás, jó közlekedési adottságú lakásokat keresik mindkét kerületben, rövid és hosszú távú kiadásban gondolkodva.

A lakáskiadás kapcsán szokatlan fejlemény, hogy a bérleti díjaknál az év vége felé közeledve enyhe csökkenést tapasztaltak az ingatlanközvetítők, ugyanakkor várakozásaik szerint 2026-ban ismét megkezdődhet az emelkedés.

A szakértő végül megjegyezte, hogy a következő hónapokban a kereslet várhatóan magas szinten marad az Otthon Start miatt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan további, mérsékelt áremelkedésre lehet számítani, főleg a jó állapotú, azonnal költözhető lakások esetében.
Címlapkép: Getty Images
