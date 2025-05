Mikor van telihold 2025-ben? Itt a hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold

Sokan kémlelik éjszakánként a Holdat, legyen szó csillagászatról, spirituális gyakorlatokról vagy egyszerűen csak a természet szépségeinek megéléséről. A telihold 2025 is különleges égi eseményeket tartogat számunkra – különösen a szuperholdak, amelyek még látványosabbak, hiszen gigantikus méretben láthatjuk a Holdat. Ha kíváncsi vagy, mikor van telihold, és érdekel a holdnaptár, akkor ez a cikk neked szól! Nézzük meg a pontos dátumokat, mikor lesz telihold 2025-ben, illetve mikor várhatjuk a szuperhold felemelkedését.

Mikor van telihold?

Ahhoz, hogy megtudjuk, mikor van telihold, ismerni kell a Hold fázisait, illetve azt, hogyan változik éjszakáról éjszakára ez a hatalmas égitest. Bár úgy tűnhet, hogy a Hold "világít" az égen, valójában nem bocsát ki saját fényt – a Nap sugarait veri vissza. Ahogy a Hold a Föld körül kering, a megvilágított része folyamatosan változik attól függően, hogy a Naphoz és a Földhöz képest épp milyen helyzetben van. Ez adja a jól ismert fázisait, amelyeket a hétköznapi nyelvben úgy írunk le, hogy a Hold „megtelik”, majd „elfogy”. Egy teljes holdciklus – azaz a négy fő fázison való végighaladás – körülbelül 29 nap 12 óra és 44 perc hosszú. Ezt az időszakot nevezzük szinodikus holdhónapnak, amit a holdnaptár is precízen követ.

A teljes ciklus négy fő szakaszból áll:

Újhold



A holdciklus a teljes sötétséggel indul – ez az újhold időszaka. Ilyenkor a Hold a Nap és a Föld között helyezkedik el, így csak az a része kap fényt, amely tőlünk nem látható. A Hold gyakorlatilag láthatatlanná válik az égbolton, mivel a Nap közelsége és a nappali világosság elrejti előlünk.

Első negyed



Körülbelül egy héttel az újhold után a Hold már részben látszik: ez az első negyed fázisa. Ekkor a Nap, a Föld és a Hold derékszöget zárnak be, és a Hold felénk eső oldalának jobb fele fényes, bal oldala árnyékban marad. A Hold minden nap nagyjából 50 perccel később kel, így egyre jobban megfigyelhető az esti órákban.

Telihold

Újabb hét elteltével a Hold teljes fényében ragyog – ez a telihold. Ekkor a Föld nagyjából a Nap és a Hold között van, így a Hold egész, felénk néző oldala napsütésben fürdik. Ha a Föld pontosan a két égitest közé kerül, holdfogyatkozás is kialakulhat.

Utolsó negyed



A ciklus harmadik hetében a Hold fogyásnak indul, és elérkezünk az utolsó negyedhez. Ilyenkor ismét derékszögű elrendezés jellemző a három égitestre, de most már a Hold túlsó oldalán. A korong bal fele világos, míg a jobb fele sötét. Ahogy telnek a napok, a Hold egyre később kel fel, egyre közelebb a hajnalhoz, mígnem teljesen „elfogy”, és újra elérjük az újhold állapotát.

Telihold 2025

Sokan kíváncsiak arra, hogy mikor lesz telihold az adott hónapban. Az alábbiakban bemutatjuk, mikor lesz telihold 2025 minden hónapjában. Ez a lista segít eligazodni a naptár 2025 égi eseményei között, hogy mikor van telihold éppen. Ez alapján a holdnaptár alapján könnyen beírhatod a telihold 2025 dátumait a saját holdnaptáradba is, így nem maradsz le az egyik leglátványosabb és legszebb égi jelenségről, amit szabad szemmel is megcsodálhatsz az éjszakai égolton. Mindig tudni fogod, mikor lesz telihold az adott hónapban.

Lássuk a telihold 2025 pontos dátumokat hónapra lebontva:

Telihold 2025 január : január 13. (hétfő) 15:26-07:37 között látható

: január 13. (hétfő) 15:26-07:37 között látható Telihold 2025 február : február 12. (szerda) 16:55-07:09 között látható

: február 12. (szerda) 16:55-07:09 között látható Telihold 2025 március : március 14. (péntek) 18:10-06:04 között látható

: március 14. (péntek) 18:10-06:04 között látható Telihold 2025 április : április 13. (vasárnap) 20:20-05:53 között látható

: április 13. (vasárnap) 20:20-05:53 között látható Telihold 2025 május : május 12. (hétfő) 20:27-04:35 között látható

: május 12. (hétfő) 20:27-04:35 között látható Telihold 2025 június : június 11. (szerda) 21:33-04:09 között látható

: június 11. (szerda) 21:33-04:09 között látható Telihold 2025 július : július 10. (csütörtök) 21:02- 03:49 között látható

: július 10. (csütörtök) 21:02- 03:49 között látható Telihold 2025 augusztus : augusztus 9. (szombat) 20:28-05:12 között látható

: augusztus 9. (szombat) 20:28-05:12 között látható Telihold 2025 szeptember : szeptember 7. (vasárnap) -19:09- 05:28 között látható

: szeptember 7. (vasárnap) -19:09- 05:28 között látható Telihold 2025 október : október 7. (kedd) - 18:05-07:05 között látható

: október 7. (kedd) - 18:05-07:05 között látható Telihold 2025 november : november 5. (szerda) 15:52-06:26 között látható

: november 5. (szerda) 15:52-06:26 között látható Telihold 2025 december: december 5. (péntek) 15:52-08:13 között látható

Szuperhold 2025

A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez pontosan!

Szuperhold

A szuperhold akkor következik be, amikor a telihold idején a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontján, azaz perigeumban van. Ilyenkor a Hold a megszokottnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik az éjszakai égbolton. A „szuperhold” kifejezést egy Richard Nolle nevű asztrológus alkotta meg 1979-ben. Bár a csillagászat hivatalosan nem használja ezt az elnevezést, a köznyelvben széles körben elterjedt.

Mikor lesz szuperhold 2025-ben? 2025 utolsó negyedévében több szuperhold is lesz, október 7-én és november 5-én, valamint egy december 5-én.

Különleges égi események

Vannak olyan ritka események, amikor a megszokottól eltérő módon tapasztaljuk meg a Holdat – ilyen a kék hold, amikor egy hónapban kétszer telik meg, vagy a misztikus vérhold, amikor a Hold vöröses árnyalatban ragyog egy teljes holdfogyatkozás során. Nézzük meg közelebbről, mit is jelentenek ezek a különleges jelenségek!

Kék Hold

A kék hold elnevezés kissé megtévesztő, mert a Hold színe ilyenkor nem változik kékké. A jelenség valójában arra utal, amikor egy naptári hónapban két telihold is előfordul – ez a holdfázis-ciklus (kb. 29,5 nap) miatt ritkán, de megtörténik. A valóban kék színű Hold viszont rendkívül ritka, és nem ezzel a jelenséggel kapcsolatos. A Hold kékes árnyalatot akkor vehet fel, ha a Föld légkörében nagy mennyiségű por, korom vagy hamu van – például hatalmas vulkánkitörések után. Ilyenre volt példa az 1883-as Krakatau-kitörésnél, vagy az 1983-as mexikói El Chichón vulkán aktivitása után is.

Vérhold

A vérhold egy különleges holdfogyatkozás, amikor a Hold teljes egészében vagy részben a Föld árnyékába kerül. Ez akkor történik, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold közé helyezkedik, és árnyékot vet a Hold felszínére. A jelenség során a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses vagy narancsszínű fényben ragyog, amit a Föld légkörén átszűrődő napfény okoz. Ez a színárnyalat adta a „vérhold” nevet a jelenségnek.

Mit érdemes tudni a telihold 2025 és a holnaptár kapcsán?

A Hold fázisai nemcsak a természet ritmusát határozzák meg, hanem számos látványos és különleges égi jelenséget is tartogatnak. A telihold 2025-ben is minden hónapban elvarázsolja az égbolt szerelmeseit, ráadásul több alkalommal is számíthatunk szuperholdra is.

A holdnaptár segítségével pontosan nyomon követhetjük ezeket az időpontokat, így akár előre is beírhatjuk őket a naptár 2025 bejegyzései közé. Akár csillagászat iránt érdeklődőként, akár csak egy nyugodt estére vágyó szemlélődőként, ezek a jelenségek biztosan emlékezetessé teszik majd napjainkat idén is.