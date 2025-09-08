Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon

Az egész ország izgatottan várta a teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-i bekövetkezését: tegnap este 19 és 21 óra között mutatkozott az égen a vérholdnak is nevezett jelenség. Járjunk utána, mi a holdfogyatkozás jelentése, milyen égi jelenségeket jósol a holdnaptár, továbbá tudd meg, legközelebb mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon! Mi a különbség a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között, lesz-e napfogyatkozás 2025-ben Magyarország fölött?

Cikkünkben a holdfogyatkozás jelenségével kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat: most megtudhatod, miért volt különleges a holdfogyatkozás szeptember 7-én, mi a holdfogyatkozás jelentése, illetve hogy mikor lesz holdfogyatkozás 2025-ben. Amellett, hogy eláruljuk, teljes holdfogyatkozás mikor lesz Magyarország fölött, annak is utánajárunk, mely napokon lesz telihold 2025 évében az idei holdnaptár szerint, és hogy mikor lesz legközelebb teljes napfogyatkozás Magyarországon.

Mi a holdfogyatkozás jelentése?

A holdfogyatkozás egy ritka égi jelenség, ami akkor következik be, ha a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, ezzel mondhatni „árnyékot vet” a Holdra. Évente átlagosan két holdfogyatkozást figyelhetünk meg, azonban az ilyen eseteknek csak körülbelül az egyharmada számít teljes holdfogyatkozásnak, amikor a bolygónk tökéletesen egy vonalba kerül a másik két égitesttel (így nem részlegesen, hanem teljesen kitakarja előle a napot).

A teljes holdfogyatkozást vérholdnak is szokás nevezni, aminek az az oka, hogy a Nap elé kerülő Föld légköre megszűri a napfényt. A rövidebb kék hullámhosszú sugarakat szétszórja, ellenben a hosszabb, vörös hullámhosszú sugarakat átengedi, amitől a Hold átmenetileg barnás narancsvörös színben tündököl.

A teljes holdfogyatkozást csillagászati szempontból megkülönböztetjük a részleges holdfogyatkozástól (a Föld csak részben vet árnyékot a Holdra) és az ún. részleges penumbrális holdfogyatkozástól (a Hold csak az árnyék külső részébe lép be). Ezek a részleges holdfogyatkozások kevésbé látványos jelenségek, mint egy teljes holdfogyatkozás, azonban ilyenkor is érdemes feltekintenünk az égre, fotóznunk.

Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én

2025 holdfogyatkozása szeptember 7-én, este 19 és 21 óra között volt látható az égen – feltéve, ha szerencsénk volt és nem takarták el előlünk az épületek vagy a felhők. Az alábbi videó mutatja, hogyan láthattuk a teljes holdfogyatkozást szeptember 7-én Közép- és Kelet-Európában:

Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb?

Azok kedvéért, akik a felhős égbolt miatt lemaradtak a vérholdról, utánajártunk, hogy legközelebb mikor lesz holdfogyatkozás Magyarország fölött. Részleges és teljes holdfogyatkozás a következő időpontokban várható úgy, hogy Európa területén is látható lesz:

2026. augusztus 28. (részleges holdfogyatkozás)

2027. február 20. (penumbrális holdfogyatkozás)

2028. január 12. (részleges holdfogyatkozás)

2028. július 6. (részleges holdfogyatkozás)

2028. december 31. (teljes holdfogyatkozás)

2029. június 26. (teljes holdfogyatkozás)

2029. december 20. (teljes holdfogyatkozás)

2030. június 15. (részleges holdfogyatkozás)

2030. december 9. (penumbrális holdfogyatkozás)

2032. október 18. (teljes holdfogyatkozás)

2033. április 14. (teljes holdfogyatkozás)

2034. április 3. (penumbrális holdfogyatkozás)

2034. szeptember 28. (részleges holdfogyatkozás)

Telihold 2025: mit mutat az idei holdnaptár?

Érdemes tisztáznunk a telihold holdfogyatkozás közti különbséget is: a telihold egy, a holdciklus természetes részeként előforduló jelenség, amelyet akkor láthatunk, ha a Hold egész, felénk néző oldalát beragyogja a napfény – ezzel szemben a részleges vagy teljes holdfogyatkozás mindig a három égitest együtt állasától függ. Míg a holdfogyatkozás egy ritkább jelenség, teliholdat tipikusan havonta egyszer (ha egy naptári hónapban kétszer is van telihold, azt kék holdnak nevezzük) láthatunk az égen. A holdnaptár szerint a következő alkalmakkor lesz telihold 2025-ben:

2025. október 7.

2025. november 5.

2025. december 5.

Napfogyatkozás Magyarországon: lesz napfogyatkozás 2025-ben?

A holdfogyatkozás „párjaként” érdemes megemlítenünk a napfogyatkozást is, amely során a Hold kerül a Föld és a Nap közé, így a napfényt eltakarva árnyékot vet a Földre. Ebben az esetben is a részleges napfogyatkozás (a Hold részben takarja ki a napot, szabad szemmel csak ritkán, nagyobb mértékű takarás esetén látható) a gyakoribb, a teljes napfogyatkozás (a Hold teljes árnyéka a földre vetül, tejes egészében eltakarja előlünk a Napot) és a gyűrűs napfogyatkozás (a Hold a Nap elé kerül, ám nem takarja ki teljesen a Napot) viszont jelentősen ritkább események.

Azt, hogy mennyire ritka a teljes napfogyatkozás, jól szemlélteti, hogy a csillagászok számításai szerint gyűrűs és teljes napfogyatkozás a 21. században mindössze 10 alkalommal fordul elő, ráadásul ezek sem egyformán láthatók mindenhonnan. Gyűrűs napfogyatkozás Magyarországon legközelebb 2075. július 13-án és 2093. július 23-án lesz, teljes napfogyatkozás pedig 2081. szeptember 3-án lesz látható az ország területéről.