Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon

Az egész ország izgatottan várta a teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-i bekövetkezését: tegnap este 19 és 21 óra között mutatkozott az égen a vérholdnak is nevezett jelenség. Járjunk utána, mi a holdfogyatkozás jelentése, milyen égi jelenségeket jósol a holdnaptár, továbbá tudd meg, legközelebb mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon! Mi a különbség a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között, lesz-e napfogyatkozás 2025-ben Magyarország fölött?
Cikkünkben a holdfogyatkozás jelenségével kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat: most megtudhatod, miért volt különleges a holdfogyatkozás szeptember 7-én, mi a holdfogyatkozás jelentése, illetve hogy mikor lesz holdfogyatkozás 2025-ben. Amellett, hogy eláruljuk, teljes holdfogyatkozás mikor lesz Magyarország fölött, annak is utánajárunk, mely napokon lesz telihold 2025 évében az idei holdnaptár szerint, és hogy mikor lesz legközelebb teljes napfogyatkozás Magyarországon.
Mi a holdfogyatkozás jelentése?
A holdfogyatkozás egy ritka égi jelenség, ami akkor következik be, ha a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, ezzel mondhatni „árnyékot vet” a Holdra. Évente átlagosan két holdfogyatkozást figyelhetünk meg, azonban az ilyen eseteknek csak körülbelül az egyharmada számít teljes holdfogyatkozásnak, amikor a bolygónk tökéletesen egy vonalba kerül a másik két égitesttel (így nem részlegesen, hanem teljesen kitakarja előle a napot).
A teljes holdfogyatkozást vérholdnak is szokás nevezni, aminek az az oka, hogy a Nap elé kerülő Föld légköre megszűri a napfényt. A rövidebb kék hullámhosszú sugarakat szétszórja, ellenben a hosszabb, vörös hullámhosszú sugarakat átengedi, amitől a Hold átmenetileg barnás narancsvörös színben tündököl.
A teljes holdfogyatkozást csillagászati szempontból megkülönböztetjük a részleges holdfogyatkozástól (a Föld csak részben vet árnyékot a Holdra) és az ún. részleges penumbrális holdfogyatkozástól (a Hold csak az árnyék külső részébe lép be). Ezek a részleges holdfogyatkozások kevésbé látványos jelenségek, mint egy teljes holdfogyatkozás, azonban ilyenkor is érdemes feltekintenünk az égre, fotóznunk.
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én
2025 holdfogyatkozása szeptember 7-én, este 19 és 21 óra között volt látható az égen – feltéve, ha szerencsénk volt és nem takarták el előlünk az épületek vagy a felhők. Az alábbi videó mutatja, hogyan láthattuk a teljes holdfogyatkozást szeptember 7-én Közép- és Kelet-Európában:
Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb?
Azok kedvéért, akik a felhős égbolt miatt lemaradtak a vérholdról, utánajártunk, hogy legközelebb mikor lesz holdfogyatkozás Magyarország fölött. Részleges és teljes holdfogyatkozás a következő időpontokban várható úgy, hogy Európa területén is látható lesz:
- 2026. augusztus 28. (részleges holdfogyatkozás)
- 2027. február 20. (penumbrális holdfogyatkozás)
- 2028. január 12. (részleges holdfogyatkozás)
- 2028. július 6. (részleges holdfogyatkozás)
- 2028. december 31. (teljes holdfogyatkozás)
- 2029. június 26. (teljes holdfogyatkozás)
- 2029. december 20. (teljes holdfogyatkozás)
- 2030. június 15. (részleges holdfogyatkozás)
- 2030. december 9. (penumbrális holdfogyatkozás)
- 2032. október 18. (teljes holdfogyatkozás)
- 2033. április 14. (teljes holdfogyatkozás)
- 2034. április 3. (penumbrális holdfogyatkozás)
- 2034. szeptember 28. (részleges holdfogyatkozás)
Telihold 2025: mit mutat az idei holdnaptár?
Érdemes tisztáznunk a telihold holdfogyatkozás közti különbséget is: a telihold egy, a holdciklus természetes részeként előforduló jelenség, amelyet akkor láthatunk, ha a Hold egész, felénk néző oldalát beragyogja a napfény – ezzel szemben a részleges vagy teljes holdfogyatkozás mindig a három égitest együtt állasától függ. Míg a holdfogyatkozás egy ritkább jelenség, teliholdat tipikusan havonta egyszer (ha egy naptári hónapban kétszer is van telihold, azt kék holdnak nevezzük) láthatunk az égen. A holdnaptár szerint a következő alkalmakkor lesz telihold 2025-ben:
- 2025. október 7.
- 2025. november 5.
- 2025. december 5.
Napfogyatkozás Magyarországon: lesz napfogyatkozás 2025-ben?
A holdfogyatkozás „párjaként” érdemes megemlítenünk a napfogyatkozást is, amely során a Hold kerül a Föld és a Nap közé, így a napfényt eltakarva árnyékot vet a Földre. Ebben az esetben is a részleges napfogyatkozás (a Hold részben takarja ki a napot, szabad szemmel csak ritkán, nagyobb mértékű takarás esetén látható) a gyakoribb, a teljes napfogyatkozás (a Hold teljes árnyéka a földre vetül, tejes egészében eltakarja előlünk a Napot) és a gyűrűs napfogyatkozás (a Hold a Nap elé kerül, ám nem takarja ki teljesen a Napot) viszont jelentősen ritkább események.
Azt, hogy mennyire ritka a teljes napfogyatkozás, jól szemlélteti, hogy a csillagászok számításai szerint gyűrűs és teljes napfogyatkozás a 21. században mindössze 10 alkalommal fordul elő, ráadásul ezek sem egyformán láthatók mindenhonnan. Gyűrűs napfogyatkozás Magyarországon legközelebb 2075. július 13-án és 2093. július 23-án lesz, teljes napfogyatkozás pedig 2081. szeptember 3-án lesz látható az ország területéről.
