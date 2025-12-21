2025. december 21. vasárnap Tamás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vízszintes kép egy női felnőttről, aki három csésze fagylaltot tart a kezében.
Vállalkozás

Óriási bajban sokak kedvenc fagyimárkája: a Magnum tehetett végleg keresztbe neki

Pénzcentrum
2025. december 21. 13:27

A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra, így három tag – köztük az elnök, Anuradha Mittal – elveszíti pozícióját - írta meg a BBC.

A döntés értelmében Anuradha Mittal, az igazgatótanács elnöke is távozni kényszerül, jóllehet korábban egyértelművé tette, hogy nem szándékozik nyomás hatására lemondani. A lépést Ben Cohen, a cég egyik alapítója élesen bírálta: szerinte ez nem más, mint "nyílt hatalomátvétel", amelynek célja az igazgatótanács jogi hatáskörének és függetlenségének felszámolása. Cohen méltatta a most távozó tagok munkáját, kiemelve, hogy éveken át bátran hoztak nehéz döntéseket a vállalat társadalmi küldetésének védelmében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Ben & Jerry's közleménye szerint a változtatások a márka történelmi társadalmi küldetésének megőrzését és integritásának védelmét szolgálják.

Kapcsolódó cikkeink:

A vermonti székhelyű céget jelenleg a Magnum Ice Cream Company birtokolja, miután a múlt héten leválasztották a Unilevertől. A Magnum szóvivője közölte, hogy erősíteni kívánják a Ben & Jerry's "pártoktól független, értékalapú" pozícióját, Cohen azonban úgy véli, a Magnumnál maradás tönkretenné a márkát.

A Ben & Jerry's-t 2000-ben vásárolta fel a Unilever, és a megállapodás értelmében a márka megtarthatta független igazgatótanácsát, valamint a társadalmi küldetésével kapcsolatos döntések jogát. Azóta azonban egyre mélyülő konfliktusok alakultak ki, elég csak arra gondolni, hogy 2021-ben a cég megtagadta termékei forgalmazását az Izrael által megszállt területeken.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A másik alapító, Jerry Greenfield szeptemberben, csaknem fél évszázad után távozott a vállalattól. Nyílt levelében azt írta, a Ben & Jerry's elveszítette függetlenségét, miután a Unilever leállította társadalmi aktivizmusát.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #cég #élelmiszer #márka #fagylalt #vállalat #édességek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:23
14:01
13:27
13:04
12:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Nagyon fájni fog, ha egyzer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
3 hónapja
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
1 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
4
1 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
5
3 hónapja
Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbírálati díj
a bank által a hitel elbírálásakor felszámított díj, - illetve a határozott idejű hitel lejáratkori megújításakor a felszámítása - nem jelenti azt, hogy a hitelt meg is kapjuk, az csak a hitel bírálatáért fizetendő

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 14:01
Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 13:04
Nagyon fájni fog, ha egyzer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
Agrárszektor  |  2025. december 21. 13:35
A bejglin túl is van élet: itt a tuti recept, ami biztosan sikert arat