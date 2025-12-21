Óriási bajban sokak kedvenc fagyimárkája: a Magnum tehetett végleg keresztbe neki

Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra, így három tag – köztük az elnök, Anuradha Mittal – elveszíti pozícióját - írta meg a BBC.
A döntés értelmében Anuradha Mittal, az igazgatótanács elnöke is távozni kényszerül, jóllehet korábban egyértelművé tette, hogy nem szándékozik nyomás hatására lemondani. A lépést Ben Cohen, a cég egyik alapítója élesen bírálta: szerinte ez nem más, mint "nyílt hatalomátvétel", amelynek célja az igazgatótanács jogi hatáskörének és függetlenségének felszámolása. Cohen méltatta a most távozó tagok munkáját, kiemelve, hogy éveken át bátran hoztak nehéz döntéseket a vállalat társadalmi küldetésének védelmében.
A Ben & Jerry's közleménye szerint a változtatások a márka történelmi társadalmi küldetésének megőrzését és integritásának védelmét szolgálják.
A vermonti székhelyű céget jelenleg a Magnum Ice Cream Company birtokolja, miután a múlt héten leválasztották a Unilevertől. A Magnum szóvivője közölte, hogy erősíteni kívánják a Ben & Jerry's "pártoktól független, értékalapú" pozícióját, Cohen azonban úgy véli, a Magnumnál maradás tönkretenné a márkát.
A Ben & Jerry's-t 2000-ben vásárolta fel a Unilever, és a megállapodás értelmében a márka megtarthatta független igazgatótanácsát, valamint a társadalmi küldetésével kapcsolatos döntések jogát. Azóta azonban egyre mélyülő konfliktusok alakultak ki, elég csak arra gondolni, hogy 2021-ben a cég megtagadta termékei forgalmazását az Izrael által megszállt területeken.
A másik alapító, Jerry Greenfield szeptemberben, csaknem fél évszázad után távozott a vállalattól. Nyílt levelében azt írta, a Ben & Jerry's elveszítette függetlenségét, miután a Unilever leállította társadalmi aktivizmusát.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Világszerte a mesterséges intelligenciától (MI) várják az üzleti világot sújtó nehézségek megoldását a pénzügyi és adózási vezetők
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Vizsgálódik a GVH: súlyos kihágásokat találtak, ebből még komoly bírságolási hullám lehet az év végén
A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.
A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Ideiglenesen felfüggesztetták működésüket a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva.
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
