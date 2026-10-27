A magyarok elsöprő többsége támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett vagyonadót, a vállalati szektorban azonban jóval bizonytalanabb a kép
Minden szerződés aláírva, hivatalos: az Erasmus+ az összes magyar egyetemen elérhető lett
Újra elérhetővé vált az Erasmus+ csereprogram minden magyar egyetem számára, miután az Európai Unió feloldotta a modellváltó intézményeket érintő korlátozásokat. Az áprilisi választások után felállt új kormány sikeresen rendezte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (KEKVA) kapcsolatos jogállamisági vitákat, így a támogatási szerződések aláírásával a 2026/2027-es tanév második félévében újraindulhatnak a rendszeres hallgatói kiutazások.
Roxana Mînzatu, az Európai Bizottság alelnöke hétfőn jelentette be, hogy a modellváltó egyetemek hallgatói számára ismét megnyíltak a korábban befagyasztott európai lehetőségek. A politikus a Tempus Közalapítvány "Back to Erasmus" elnevezésű eseményén is részt vett. A hazai közreműködő szervezet megerősítette, hogy minden jogi akadály elhárult, és október 22-ig valamennyi érintett intézménnyel megkötötték az új támogatási szerződéseket. Bár a rendszeres hallgatói mobilitás csak a jövő év elején indul újra, a rövid távú, valamint az oktatói és munkatársi programok ennél hamarabb is megkezdődhetnek - írja a Telex.
A korlátozások előzménye a 2022-ben megindított uniós jogállamisági feltételességi eljárás volt. Az EU Tanácsa az alapítványok átláthatatlan működése és a politikai döntéshozók összeférhetetlensége miatt tiltotta el az érintett intézményeket az uniós kötelezettségvállalásoktól. Mivel az előző kormányzat nem kezelte megfelelően az Európai Bizottság kifogásait, az Erasmus-szerződések a legtöbb helyen 2024 nyarán lejártak. Bár az akkori vezetés egy önálló hazai programmal próbálta enyhíteni a károkat, 2024 őszére 21 magyar egyetem hallgatói estek el ténylegesen az uniós csereprogram lehetőségétől.
Az előző kabinet bíróságon is megtámadta a döntést, a keresetet azonban elutasították, így a testület hivatalosan is kimondta az uniós korlátozások jogszerűségét. A megfelelő jogszabályi módosítások és a vállalások teljesítésének elmaradása súlyos árat követelt, hiszen Magyarország 2024 és 2025 végén is véglegesen elveszített egy-egy milliárd eurónyi uniós forrást. Emellett a Horizont Európa kutatási programból kiszorult alapítványi egyetemek már 2023-tól kezdve eurómilliós károkat szenvedtek el. Szakértői becslések szerint akár öt évbe is beletelhet, mire az érintett intézmények ismét hiánytalanul vissza tudnak illeszkedni az uniós pályázati rendszerbe.
A teljes fordulatot az áprilisi választások után felállt új kormány hozta el. Május végén politikai megállapodás született a befagyasztott uniós források – mintegy 16,4 milliárd euró – sorsáról, melynek keretében a kabinet vállalta a vagyonkezelő alapítványok átalakítását, majd fokozatos megszüntetését.
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