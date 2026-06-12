Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei

Szeptembertől ismét elérhetővé válik az Erasmus-program a magyar egyetemisták számára, miután az Európai Bizottság bejelentette a korábbi korlátozások feloldását. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szerint ugyanakkor az újraindítás önmagában még nem garantálja a hallgatói mobilitás látványos növekedését. A HÖOK úgy látja, hogy a magyar hallgatók külföldi tanulmányait több tényező is akadályozza, melyek közül a kreditelfogadás körüli bizonytalanságok különösen nagy visszatartó erővel bírnak. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország Erasmus-részvétele már a program felfüggesztése előtt is elmaradt több hasonló méretű európai országétól, így fontos kérdés, hogy a jövőben sikerül-e felszámolni azokat az akadályokat, amelyek eddig visszatartották a magyar diákokat a külföldi tanulmányoktól.

Az Európai Tanács 2022 decemberében döntött arról, hogy azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn nem kaphatnak friss támogatásokat az unió által finanszírozott Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból. Mindez azt jelentette, hogy a magyarországi modellváltó egyetemek évek óta nem vehetnek részt az Erasmus-programban valamint a Horizont-programban sem.

Május végén viszont Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szeptembertől újra elérhetővé válik az Erasmus-program a magyar egyetemisták számára. A hírt nem sokkal később a Nemzeti Ifjúsági Tanács is megerősítette. A szervezet azt is kiemelte, hogy Magyarország részvétele a programban nemcsak az egyéni életutak alakulása, hanem az ország versenyképessége és kapcsolatrendszerének megerősítése szempontjából is jelentős.

Az Erasmus-programmal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről megkérdeztük a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK). Elsősorban az érdekelt minket, hogy hogyan látják a program jövőjét, és mekkora érdeklődésre számítanak annak újraindulása után.

Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője hangsúlyozta, hogy az Erasmus-programból való kizárás rendkívül súlyosan érintette mind a hallgatói közösségeket, mind pedig Magyarország nemzetközi jelenlétét és lehetőségeit. Mint mondta, különösen problémás és sajnálatos volt, hogy ilyen hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a helyzet rendezése érdemben megkezdődhessen.

Ugyan bizakodva várják, hogy a program milyen formában és milyen ütemezés mellett indulhat újra, kiemelte, hogy egy esetleges bejelentés önmagában még nem jelenti a rendszer azonnali működését, hiszen azt pályázati folyamatoknak és adminisztratív lépéseknek is követniük kell, amelyek időigényesek, ugyanakkor bíznak abban, hogy ez minél gyorsabban az operativitás irányába is elindul.

Kevesen mennek Erasmusra Magyarországról

Mint arra a kommunikációs vezető rámutatott, az Erasmus-program magyarországi részvételét már a felfüggesztést megelőzően is számos tényező hátráltatta.

A Covid-járvány is jelentős visszaesést okozott, de a csúcsévekben is, ami a 2015 és 2019 közötti időszakban volt, csupán évi 14 ezer körül alakult a Magyarországról külföldre irányuló hallgatói mobilitás. Összehasonlításképpen: a hasonló méretű, mintegy tízmilliós lakosságú és körülbelül 300 ezer egyetemistával rendelkező Csehországban ugyanez a szám megközelítette a 21 ezret

– fejtette ki. Hozzátette: ahhoz, hogy Magyarország az európai élvonalhoz tartozzon az Erasmus-részvételi arányok tekintetében, tartósan 20 ezer fő feletti mobilitási számokra lenne szükség.

Budai Marcell szerint elképzelhető, hogy a program újraindítása erőteljesebb érdeklődést vált majd ki, mivel az elmúlt években az Erasmus és a nemzetközi mobilitás kérdése jóval nagyobb figyelmet kapott, mint korábban, valamint az is logikus feltételezés, hogy az elmúlt években felhalmozódott egy jelentős hallgatói réteg, amely szívesen részt venne a programban, ugyanakkor azokat a problémákat, amelyek korábban visszafogták a hallgatói mobilitást, ez önmagában nem oldja meg.

Pénz, nyelvtudás és kreditelfogadás – ezek a fő akadályok

A kommunikációs vezető arról is beszélt, hogy alapvetően három fő oka van annak, amiért a magyarországi hallgatók kevésbé élnek az Erasmus-program lehetőségével.

Az első az anyagi helyzet kérdése. Bár az Erasmus ösztöndíj jelentős támogatást nyújt, egy külföldi tanulmányi időszak még így is komoly többletköltségekkel járhat, különösen azokban az országokban, ahol a megélhetés lényegesen drágább, mint Magyarországon.

A második akadály a nyelvtudás. A használható nyelvtudás terén továbbra sem áll jól Magyarország, és sok esetben egy 19–21 éves hallgató nem beszél olyan jól idegen nyelveket, hogy kellően felkészültnek érezze magát arra, hogy egy teljes szemesztert külföldön töltsön.

A HÖOK felmérései ugyanakkor azt mutatják, hogy a legjelentősebb visszatartó tényező a kreditelfogadás rendszere. Amikor egy hallgató külföldön teljesít tantárgyakat, azokat hazatérése után el kell ismertetnie a saját intézményében. Ha ez nem történik meg, akkor az illető csúszni fog a tanulmányaival

– részletezte Budai Marcell.

Mint mondta, ebben nem is elsősorban a magyar jogrendszer a problémás, mivel az viszonylag rugalmas előírásokkal rendelkezik, és megadja a lehetőséget az intézményeknek, hogy lényegében bármit elfogadjanak. A nehézségek inkább az intézményi gyakorlatból fakadnak. Gyakran előfordul ugyanis, hogy egy kreditelfogadási eljárás során olyan szakmai szempontok kerülnek előtérbe, amelyek végül az elismerés ellen hatnak. Ennek következtében pedig sok hallgatóban az az alapvetés alakult ki, hogy az Erasmus-részvétel automatikusan azt jelenti, hogy csúszni fog az illető egy évet, hacsak nem sikerül egyedi megállapodásokat kötni oktatókkal vagy tanszékekkel.

A kommunikációs vezető szerint ugyan természetesen vannak olyan egyetemek, amelyek jól kezelik ezt a kérdést, de összességében a rendszer még nem minden intézményben támogatja kellőképpen a hallgatói mobilitást.

Hozzátette még, hogy amennyiben ezek a problémák változatlanul fennmaradnak, az Erasmus iránti érdeklődés akár a korábbi, viszonylag alacsony szinten is megrekedhet, vagy időre lehet szükség ahhoz, hogy egyáltalán visszatérjen arra a szintre, amelyet a program felfüggesztése előtt elért.

Mindez azért különösen problémás, mert az Erasmus rendkívül fontos szerepet tölthet be mind a hallgatók személyes és szakmai fejlődésében, mind pedig a magyar felsőoktatás nemzetközi beágyazottságának erősítésében. Éppen ezért nem volt kedvező, hogy a program a korábbi időszakban is viszonylag szerény részvételi adatokat produkált, és fontos lenne, hogy az újraindulás valódi fordulatot hozzon ezen a területen

– hangsúlyozta.

Megoldás: a mobilitási ablak

Budai Marcell szerint minderre jelenthet megoldást az úgynevezett mobilitási ablak, ami azt jelenti, hogy a képzésen belül kijelölnek egy olyan félévet, amikor az adott egyetemen nem oktatnak kritérium tárgyat, vagyis nem alakul ki olyan helyzet, hogy egy alapozó tárgy teljesítésének hiánya miatt a hallgató a következő szemeszterben már ne vehessen fel rá épülő kurzusokat.

A kommunikációs vezető hozzátette, hogy a mobilitási ablak alkalmazását ma már a magyar szabályozás is előírja az újonnan induló képzések esetében. Emellett a korábban létrehozott szakok felülvizsgálatára és az ilyen megoldások beépítésére is kötelezettséget határoz meg. „Ezek a folyamatok azonban jellemzően lassan haladnak, ezért a legtöbb intézményben még nem jelentek meg teljeskörűen a változtatások” – jegyezte meg.

A konkrét problémákra kitérve Budai Marcell megjegyezte, hogy a hallgatói támogatások kérdésében az egyetemek mozgástere viszonylag korlátozott, és a hallgatók anyagi helyzetének olyan mértékű javítása, amely önmagában jelentősen növelné a külföldi mobilitást, ennél jóval összetettebb feladat. Hasonlóan nehezen kezelhető kérdés az idegennyelv-tudás szintje is, amelyet szerinte alapvetően a közoktatásban kell megoldani. Ezzel szemben viszont a kreditelfogadás problémáját lényegesen könnyebben kezelhető területnek tartja. „Ez elsősorban intézményi és szabályozási kérdés, amelyen viszonylag gyorsan lehetne érdemi változtatásokat végrehajtani” – jegyezte meg.

Az Erasmus fontossága a fiatalok körében

Arra a kérdésünkre, hogy egyáltalán mennyire fontos szempont az Erasmus-lehetőség a felsőoktatási felvételi előtt álló fiataloknak Budai Marcell kifejtette, hogy amikor felmerült Magyarország kizárása az Erasmus-programból, kezdetben sokan úgy gondolták, hogy erre végül nem kerülhet sor, ahogy azonban teltek a hónapok és közeledtek a határidők, egyre világosabbá vált, hogy ez be fog következni.

Ennek ellenére nem alakult ki olyan mértékű hallgatói felháborodás, amely elsőre akár indokoltnak is tűnhetett volna

– mutatott rá a kommunikációs vezető. Szerinte ennek több oka is volt: az egyik, hogy az akkori kormány jó ütemben hozta létre a Pannónia Programot. Ugyanakkor, mint mondta, ez nem tekinthető az Erasmus valódi helyettesítőjének sem rövid, sem hosszú távon.

„Bár több esetben magasabb ösztöndíjjal működött, több célországot kínált, és a kreditelfogadás kérdését is kötelező jelleggel rendezte, a hallgatók bizalma mégsem alakult ki iránta olyan mértékben, mint az Erasmus esetében. Ennek következtében kevesebben éltek ezzel a lehetőséggel, mint korábban az Erasmus-programmal” – fejtette ki.

A másik fontos tényező pedig szerinte az volt, hogy Magyarországon már korábban sem volt általános az a szemlélet, amely számos nyugat-európai országban természetesnek számít.

„Ott sok hallgató eleve úgy kezdi meg egyetemi tanulmányait, hogy egy külföldön töltött szemesztert a képzés szerves részének tekint. Ez a gondolkodásmód azonban a magyar hallgatók körében egyelőre nem vált általánossá. Éppen ezért az Erasmus-lehetőség bár fontos szempont lehet egyes jelentkezők számára, jelenleg még nem tekinthető olyan meghatározó tényezőnek a felsőoktatási intézményválasztás során, mint több nyugat-európai országban” – válaszolta meg kérdésünket a kommunikációs vezető.

Pedig a program számos lehetőséget nyithat meg a továbbtanulásban és a karrierépítésben egyaránt, ugyanakkor ennek hatását rendkívül nehéz mérni Budai Marcell szerint. „Én azt gondolom, hogy ezeknek a tapasztalatoknak jelentős értékük van, ugyanakkor valószínűleg nehéz lenne olyan kutatást készíteni, amely számszerűen is megmutatja, hogy egy-egy Erasmus-időszak pontosan milyen élet- vagy karrierpályákat befolyásolt” – mondta.

Az is érdekelt minket, hogy akik részt vettek az Erasmus-programon, nagyobb arányban mennek-e külföldi egyetemre, mellyel kapcsolatban a kommunikációs vezető megjegyezte, hogy érdekes módon a Magyar Nemzeti Bank néhány éve azt az összefüggést hozta ki, hogy ez pont fordítottan arányosan hat, tehát hogy a rövid távú nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók kisebb valószínűséggel költöznek később tartósan külföldre.

„Feltehetőleg ezek a hallgatók a külföldi tanulmányút során közvetlen tapasztalatokat szereznek az adott országban való életről és munkavállalásról, és ennek köszönhetően reálisabb képet alkothatnak a külföldi lét előnyeiről és nehézségeiről egyaránt. Rájöttek, hogy ott is ugyanúgy kell dolgozni, ott is megvannak a hasonló nehézségek, mint a magyar rendszerben” – részletezte.

A Pannónia Program tapasztalatai

A Pannónia Program megítélésére rátérve, ennek kapcsán a HÖOK tapasztalatai vegyesek. Budai Marcell negatívumként megemlítette, hogy a program nem tudta érdemben megmozgatni a hallgatókat, a részvételi számok ugyanis viszonylag alacsonyak maradtak, és ebből a szempontból nem sikerült betöltenie azt a szerepet, amelyet sokan vártak tőle.

„Ugyanakkor fontos pozitívum, hogy a program legalább valamilyen mobilitási lehetőséget biztosított abban az időszakban, amikor az Erasmus nem volt elérhető az alapítványi fenntartású egyetemek hallgatói számára” – mutatott rá.

Emellett a kommunikációs vezető szerint a program előnye volt még az is, hogy nem kizárólag európai célországokat kínált, hanem Európán kívüli lehetőségeket is megnyitott a résztvevők előtt. Így például olyan országokba is el lehetett jutni a program keretében, mint az Egyesült Államok, ami az Erasmus esetében nem jelentett elérhető opciót. Valamint pozitív fejleményként értékeli azt is, hogy a program működtetése során nagyobb figyelem irányult a kreditelfogadás kérdésére, és magasabb volt a támogatási keret is.

„Hosszabb távon nem feltétlenül hátrány, ha az Erasmus mellett létezik egy külön magyar mobilitási program is. Egy ilyen rendszer lehetőséget teremthet arra, hogy a hallgatók ne csak európai, hanem más földrészek egyetemein is tanulhassanak szervezett keretek között. Bár az intézmények sok esetben saját nemzetközi kapcsolataik révén is kialakítanak hasonló lehetőségeket, egy államilag koordinált és támogatott program további alternatívákat kínálhat a hallgatók számára” – fejtette ki.