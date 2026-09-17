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Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: rengeteg család eshet el az iskolakezdési támogatás második részletétől
Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás utalvány formájában kiküldött második részlete, amellyel kapcsolatban a lakcímet változtató családoknak szeptember 20-ig adategyeztetési kötelezettségük van a Magyar Államkincstárnál – hívta fel a figyelmet Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.
Azoknak a szülőknek, akik az első részletet még bankszámlára kapták, de azóta elköltöztek, feltétlenül ellenőrizniük kell, hogy az új lakcímük szerepel-e a Magyar Államkincstár nyilvántartásában. Erre azért van szükség, mert a támogatás második ütemét papíralapú utalványként, postai úton kézbesítik a jogosultaknak.
A módosítást az érintettek az ügyfélkapun keresztül, a magyarorszag.hu oldalon elérhető hivatalos űrlap kitöltésével tehetik meg. Amennyiben a bejelentett lakcím eltér a lakcímkártyán szereplő adatoktól, a változást legkésőbb szeptember 20-ig kell jelezni a hatóság felé.
"Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, az utalvány is ugyanarra a címre érkezik" – tette hozzá a miniszter, megnyugtatva azokat a családokat, akiknél nem történt változás a folyósítás módjában és a lakóhelyükben.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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