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Budapest, 2026. május 26.Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: rengeteg család eshet el az iskolakezdési támogatás második részletétől

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 15:20

Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás utalvány formájában kiküldött második részlete, amellyel kapcsolatban a lakcímet változtató családoknak szeptember 20-ig adategyeztetési kötelezettségük van a Magyar Államkincstárnál – hívta fel a figyelmet Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.

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Azoknak a szülőknek, akik az első részletet még bankszámlára kapták, de azóta elköltöztek, feltétlenül ellenőrizniük kell, hogy az új lakcímük szerepel-e a Magyar Államkincstár nyilvántartásában. Erre azért van szükség, mert a támogatás második ütemét papíralapú utalványként, postai úton kézbesítik a jogosultaknak.

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A módosítást az érintettek az ügyfélkapun keresztül, a magyarorszag.hu oldalon elérhető hivatalos űrlap kitöltésével tehetik meg. Amennyiben a bejelentett lakcím eltér a lakcímkártyán szereplő adatoktól, a változást legkésőbb szeptember 20-ig kell jelezni a hatóság felé.

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"Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, az utalvány is ugyanarra a címre érkezik" – tette hozzá a miniszter, megnyugtatva azokat a családokat, akiknél nem történt változás a folyósítás módjában és a lakóhelyükben.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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