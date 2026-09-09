Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba

Az iskolakezdésnél komoly tétel lehet egy laptop, tablet vagy telefon beszerzése, de a drágább eszköz nem feltétlenül jelent jobb választást. Az Alza és a MediaMarkt szerint egy alsósnak sokszor elég egy strapabíró tablet vagy okosóra, középiskolában már a 16 GB memóriás, 512 GB SSD-s laptop lehet az ésszerű alap, egyetemen pedig a szak dönti el, mennyire kell erős gép. Több tanévre alkalmas laptopot nagyjából 200–300 ezer forinttól érdemes keresni, telefonnál pedig a középkategória adhatja a legjobb ár-érték arányt.

Az iskolakezdés ma már jóval többről szól, mint füzetekről, tollakról és táskákról. Egy laptop, tablet vagy okostelefon sok családban ugyanúgy a tanévkezdés alapfelszereléséhez tartozik, mint a hagyományos tanszerek, közben viszont nem mindegy, milyen eszközt választunk egy alsósnak, egy középiskolásnak vagy egy egyetemistának.

A kínálat hatalmas, az árkülönbségek pedig még nagyobbak, ezért könnyű vagy feleslegesen túlköltekezni, vagy olyan készüléket választani, amely néhány hónap alatt kevésnek bizonyul. A Pénzcentrum Heti Fókusz éppen ezért ezen a héten azt a kérdést járta körbe, milyen szempontok alapján érdemes elektronikát választani az iskolakezdéshez, mely funkciók számítanak valóban, és hogy egyáltalán hol kezdődik az a szint, amiért már érdemes többet fizetni. A témával kapcsolatban az Alza és a MediaMarkt szakértőit kérdeztük.

Alza

A legfontosabb szempont minden korosztálynál az, hogy a készülék tudása igazodjon ahhoz, amire valóban használni fogják. A túl gyenge eszköz hamar kevés lehet, a csúcskategóriás funkciókért viszont sok esetben felesleges százezrekkel többet fizetni

- hívta fel a figyelmet az Alza, és külön kitértek arra, hogy érdemes korosztályonként kezelni a beszerzéseket.

Az általános iskola első éveiben a vállalat szerint elsősorban a tartósság és az egyszerű kezelhetőség számít. Ebben a korban a digitális eszközök főként játékos tanulásra, feladatlapokra, esetenként online órákra és kapcsolattartásra szolgálnak, ezért egy 10–11 hüvelykes, legalább 4 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel rendelkező tablet sok esetben megfelelő választás lehet. Telefon helyett szóba jöhet SIM-kártyás, GPS-szel és SOS-gombbal ellátott gyerek okosóra is, bár ezek használatát érdemes előre egyeztetni az adott oktatási intézménnyel.

Ebben a korosztályban nincs szükség nagy teljesítményű laptopra, OLED-kijelzőre, 120 Hz-es képfrissítésre vagy több száz gigabájtos tárhelyre. Sokkal fontosabb a megfelelő védelem. Az Alza megfogalmazása szerint az alsósoknál az eszköz leesése nem „ha”, hanem „mikor” kérdése, ezért tokra és kijelzővédelemre mindenképpen érdemes költeni.

Középiskolában viszont már egészen más a helyzet. A beadandók, prezentációk, kutatómunka és nyelvtanulás miatt a laptop lényegében alapvető tanulási eszközzé válhat. Az Alza itt 14–15,6 hüvelykes, könnyen hordozható modellt javasol, legalább 16 GB RAM-mal és 512 GB SSD-vel. A Full HD IPS kijelző már megfelelő lehet, külön gamer videókártyára vagy 4K-s panelre viszont általános iskolai felhasználásnál nincs szükség. Okostelefonból is elég lehet egy jó kamerával és egész napos akkumulátorral rendelkező középkategóriás készülék, vagyis az iskola miatt önmagában nem indokolt 400–500 ezer forintos csúcstelefont vásárolni - hívták fel a figyelmet a szakértők.

A felsőoktatásban a hordozhatóság kerül előtérbe. Az Alza szerint egy 13,3–14 hüvelykes, legfeljebb 1,3–1,5 kilogrammos laptop, valódi 8–12 órás akkumulátor-üzemidővel sokkal praktikusabb lehet, mint egy nehéz, nagy teljesítményű gép. Általános szakokon 16 GB RAM megfelelő lehet, műszaki és informatikai képzéseknél viszont akár 32 GB memória és külön videókártya is indokolttá válhat a CAD- vagy szimulációs programok miatt.

A digitális jegyzeteléshez tablet és toll is hasznos kiegészítő lehet, miközben egy hagyományos laptop érintőkijelzőjéért már nem feltétlenül érdemes felárat fizetni, ha a készülék nem alakítható 2 az 1-ben géppé és nem támogat aktív tollat. Hasonlóan felesleges lehet általános egyetemi használatra egy több mint 2,5 kilogrammos gamer laptop, amelyhez nagy tápegység tartozik, az akkumulátora pedig akár néhány óra alatt lemerülhet.

200 ezer forint körül indul a használható laptop

áraknál az Alza szerint jelenleg nagyjából 200 ezer forint körül kezdődik az a laptopkategória, amely már megfelelő lehet tanulásra, 300–450 ezer forint között pedig lényegében minden tipikus iskolai vagy egyetemi igény lefedhető. Az iskolakezdés előtti időszakban a tabletek forgalma egy átlagos tavaszi időszakhoz képest kétszámjegyű, a mobiltelefonoké egyszámjegyű növekedést mutat, a laptopoknál viszont nem látnak emelkedést.

Érdekesség, hogy laptopoknál továbbra is a szürke a legnépszerűbb szín, ezt követi a fekete, majd a kék és az egyéb fantáziaszínek. A vállalat szerint az „AI-bumm” az árakra és a kínálatra is hat, miközben egyre több új laptop kerül töltő nélkül a dobozba, hasonlóan ahhoz, ami a telefonoknál és tableteknél már megszokott.

Fontos továbbá figyelni arra is, hogy a feleszerelések bevásárlásakor könnyű hibázni. A vállalat szakértői szerint a vásárlás egyik leggyakoribb hibája, hogy a szülők vagy túl gyenge eszközt választanak, amely hamar használhatatlanná válik, vagy éppen olyan extrákért fizetnek, amelyeket a diák később soha nem használ ki. Laptopnál ezért jó kiindulópont lehet a 16 GB RAM és az 512 GB SSD, mert ezekkel már sok elavult modell automatikusan kiesik a választékból.

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A kereskedő arra is figyelmeztetett, hogy a feltűnően olcsó ajánlatok mögött olykor régebb óta raktáron maradt, elavult modellek állhatnak. Emiatt szerintük nemcsak az ár, hanem az is fontos, honnan vásárol valaki, milyen támogatást kap később, és milyen garanciális vagy visszaküldési lehetőségek állnak rendelkezésére.

Media Markt

A MediaMarkt válaszaiból az látszik, hogy az iskolakezdési elektronikai vásárlásoknál a legfontosabb kérdés nem az, melyik készülék tudja a legtöbbet, hanem az, hogy az adott korosztálynak és felhasználásnak mire van ténylegesen szüksége. Alsó tagozatban például általában nincs indok nagy teljesítményű laptopra, sokkal praktikusabb lehet egy egyszerűen kezelhető, 10–11 colos tablet 4–6 GB memóriával és legalább 64, inkább 128 GB tárhellyel. Ebben a korban a hosszú üzemidő, a strapabíró kialakítás és egy jó védőtok többet ér, mint egy erős processzor vagy látványos prémium funkció. Kapcsolattartásra pedig egy GPS-es, SIM-kártyás gyermek-okosóra vagy olcsóbban pótolható, strapabíró telefon is elég lehet.

Középiskolában viszont már a laptop kerül előtérbe. A hosszabb szövegek, prezentációk, táblázatok és programozási feladatok miatt szükség van teljes értékű billentyűzetre és asztali operációs rendszerre. Több tanévre a MediaMarkt szerint a 16 GB memória, az 512 GB SSD és egy korszerű Intel Core 5/Core i5 vagy AMD Ryzen 5 processzor jó alap. Dedikált videókártyára csak speciális grafikai, 3D-tervezési vagy hasonló feladatoknál van szükség, így általános tanulásra a gamer notebook többnyire felesleges. Telefonnál inkább a 8 GB memória, a 128–256 GB tárhely, az 5G, az NFC, a gyors töltés és a többéves szoftvertámogatás számít, nem pedig a professzionális kamera vagy a látványos, de sérülékeny kialakítás.

Az egyetemistáknál már sokkal inkább a szak dönti el, mire van szükség. Gazdasági, jogi vagy bölcsészeti képzésen egy könnyű, jó üzemidejű, 16 GB memóriával és 512 GB SSD-vel felszerelt laptop általában elegendő lehet, mérnöki, informatikai, építészeti vagy grafikai szakon viszont akár 32 GB memória és dedikált grafikus vezérlő is indokolt. A MediaMarkt ezért azt javasolja, hogy vásárlás előtt mindig nézzék meg az adott képzésen használt szoftverek követelményeit. A digitális tollal használható tablet jó második eszköz lehet jegyzeteléshez és PDF-ek olvasásához, de a legtöbb szakon nem helyettesíti teljesen a laptopot.

Több tanév, több százezer forint

És hogy miként érdemes tervezni több évre? Laptopoknál nagyjából 200–250 ezer forintnál kezdődik az a kategória, amely már megfelelő az általános tanulási feladatokra, ha viszont több tanévre tervez valaki, a MediaMarkt inkább a 250–300 ezer forintos sávot tartja biztosabb választásnak. A jelenlegi kínálatban a 16 GB RAM-mal, 512 GB SSD-vel és operációs rendszerrel szerelt modellek körülbelül 250–270 ezer forinttól érhetők el.

Tabletből 70–120 ezer forint között már lehet több évre megfelelő, 128 GB-os készüléket találni, a tollal használható vagy prémium modellek ára viszont 150–200 ezer forint fölé is mehet. A teljes költségnél ráadásul érdemes számolni azzal is, hogy a billentyűzet, a toll vagy akár a töltőadapter külön tétel lehet.

Telefonoknál a 45–75 ezer forintos belépőszint főként kisebb gyerekeknek és alapvető kapcsolattartásra lehet megfelelő, nagyjából egy-két éves időtávra. A több tanévre is jó ár-érték arányt a 80–160 ezer forintos középkategória adhatja, ahol már 8 GB memória, 128–256 GB tárhely, 5G, NFC, gyors töltés és többéves szoftvertámogatás is elérhető. A 170–260 ezer forintos felső-középkategória már hosszabb támogatást és jobb kamerát kínálhat, a 270 ezer forint feletti csúcsmodellek viszont tanulmányi szempontból már nem adnak az árukkal arányos pluszt.

Itt hibáznak a legtöbben

A MediaMarkt szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vásárlók kizárólag az ár vagy egyetlen látványos műszaki adat alapján döntenek. Egy nagyon olcsó, kevés memóriával és kis tárhellyel rendelkező készülék gyorsan szűknek bizonyulhat, a másik végletnél viszont könnyű feleslegesen sokat fizetni olyan teljesítményért, amelyet a diák soha nem használ ki. Többéves használatra telefonnál legalább 6, inkább 8 GB memória és 128 GB tárhely, laptopnál pedig 16 GB memória és 512 GB SSD jelent biztosabb alapot.

Sok pluszkiadás adódik például abból is, hogy csak vásárlás után derül ki, nincs a laptopon operációs rendszer, nem megfelelőek a csatlakozói, vagy túl nehéz a napi hordozáshoz. Tabletnél a toll és a billentyűzet, telefonnál pedig a töltőadapter hiánya jelenthet extra költséget. A védelemről sem érdemes megfeledkezni, iskolai használatnál egy megerősített tok, kijelzővédő és laptopnál egy bélelt táska már az első naptól indokolt lehet - hívják fel a figyelmet a szakértők.

A szoftvertámogatás szintén fontos szempont. A MediaMarkt legalább három-négy éves rendszer- és biztonsági frissítést javasol, különben idővel az oktatási, banki vagy közlekedési alkalmazások használata is problémássá válhat. Kisebb gyermekeknél pedig a képernyőidő, az alkalmazástelepítés és az alkalmazáson belüli vásárlások szabályozását is érdemes már a készülék átadása előtt beállítani.