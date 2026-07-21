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Megszavazták, jön a 100 ezres iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, mutatjuk a jogosultak listáját
A parlament egyhangúlag megszavazta azt a javaslatot, amelynek értelmében százezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek a rászoruló, valamint a speciális élethelyzetben lévő családok és gyermekek.
Az Országgyűlés 180 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el az iskolakezdési támogatás bevezetését is tartalmazó törvénymódosítást.
A döntés alapján a gyermekenként járó százezer forintos juttatás rendkívül széles kört érint. Jogosultak rá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.
Szintén megkapják a támogatást az egyedülálló szülők, valamint azok a családok, amelyek sajátos nevelési igényű, illetve tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosult gyermeket nevelnek. A juttatás kiterjed a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok családjaira is.
A jogszabály rögzíti a folyósítás feltételeit is, amelyek szerint a támogatás teljes mértékben adómentes, és nem vonható végrehajtás alá. Szintén fontos kitétel, hogy a juttatást nem kell jövedelemként beszámítani a más szociális vagy egyéb ellátásokra való jogosultság megállapításakor.
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