Rendkívüli riasztás: azonnal vedd el a gyerektől, ha ezt a népszerű játékot rendelted

Súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt visszahívtak egy mágneses társasjátékot az Európai Unióban. A hatóságok szerint a termék Magyarországon is elérhető lehetett, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében arra kéri a szülőket, hogy azonnal vegyék el a játékot a gyermekektől, és ne használják tovább.

Figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy veszélyes mágneses társasjátékkal kapcsolatban. Az uniós Safety Gate gyorsriasztási rendszerben közzétett tájékoztatás szerint a MAGNETIC - BLACK STONES nevű játék súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet a gyermekek számára.

A termékben található apró mágnesek rendkívül erősek, a hatóság szerint a megengedett értéknél 14-15-ször nagyobb mágneses erővel rendelkeznek. Ha egy gyermek lenyeli ezeket az elemeket, azok a bélrendszeren belül egymáshoz tapadhatnak, ami akár bélelzáródáshoz, bélelhaláshoz vagy bélperforációhoz is vezethet.

A visszahívással érintett termék a Magnetic márka 8888-as modellszámú társasjátéka. A bejelentés szerint a terméket egy holland online kereskedő, a Cosme International V.O.F. értékesítette.

Az NKFH hangsúlyozza, hogy akik a megjelölt internetes áruházban vásároltak a játékból, azonnal vegyék el azt a gyermekektől, és hagyjanak fel a használatával. A vételár visszatérítésével kapcsolatban a vásárlóknak a forgalmazó weboldalán érdemes tájékozódniuk.

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A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, ezért különösen fontos ellenőrizni, hogy nem található-e a háztartásban a veszélyes játék.