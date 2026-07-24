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Oktatás

Óriási változás jöhet a magyar iskolákban: rövidebbek lehetnek a tanévek, ez az oka

Pénzcentrum
2026. július 24. 09:30

Bár a 2026–2027-es tanév rendje még nem változik, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a szakmai szervezetek egyeztetései alapján hosszabb távon átalakulhat a tanév szerkezete, miközben az iskolák nagyobb mozgásteret kapnak, a kötelező tanulói felmérések száma pedig mérséklődik.

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A klímaváltozás és az egyre nehezebben tolerálható nyári hőség miatt a jövőben csökkenhet a kötelező tanítási napok száma Magyarországon. A szaktárca a június közepén társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről a Civil Közoktatás Platformmal, a Nemzeti Pedagógus Karral és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével is egyeztetett.

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A megbeszélések egyik legfontosabb kérdése a jelenleg legalább 180 napos tanítási év lerövidítése volt, mivel a klimatizálatlan tantermekben a kora nyári hőség egyre nagyobb megpróbáltatást jelent a diákoknak és a pedagógusoknak. A Nemzeti Pedagógus Kar ugyanakkor előzetes hatásvizsgálatot sürgetett, nehogy a tanítási napok számának csökkentése túlságosan beszűkítse az iskolák szervezési lehetőségeit. A minisztérium megerősítette, hogy a közeljövőben még nem változtatnak a struktúrán, ám hosszabb távon nem zárják ki a szünetek és a tanév átütemezését.

A kánikula okozta nehézségek kezelésére a tárca már most is igyekszik nagyobb szabadságot biztosítani az intézményeknek. Az iskolák a saját pedagógiai programjuk alapján maguk dönthetnek a témahetek megszervezéséről, amelyek továbbra sem kötelezőek, így egy esetleges hőségriadó idején a vezetőség sokkal rugalmasabban alakíthatja a napi menetrendet.

A tárgyalásokon az országos kompetenciamérések rendszere is kiemelt témaként szerepelt. A Civil Közoktatás Platform és a Nemzeti Pedagógus Kar a felmérések ritkítását kérte, ám a minisztérium jelezte, hogy a tervezet már eleve kevesebb méréssel számol, a további csökkentést pedig jogszabályi kötelezettségek akadályozzák.

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Arról viszont döntés született, hogy az Országos Pályaorientációs Vizsgálat a jövőben nem lesz kötelező, csupán választható formában működik majd, miközben az első és második évfolyamos tanulók felmérései továbbra is önkéntes alapon zajlanak.
Címlapkép: Getty Images
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