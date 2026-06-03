2026. június 3. szerda Klotild
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elderly woman managing her finances and staying connected with loved ones using a smartphone, enjoying a comfortable retirement
Tech

Veszélyes módszerrel vadásznak a magyar idősekre: milliókat csalhatnak ki egyetlen telefonhívással

Pénzcentrum
2026. június 3. 18:24

Újra aktívak az úgynevezett unokázós csalók, az elmúlt napokban Szekszárdon három idős embert is megpróbáltak megtéveszteni. Bár az egyik kiszemelt áldozat már előkészítette a telefonon követelt milliókat, a bűncselekmény szerencsére meghiúsult. A rendőrség ismételten óvatosságra inti a lakosságot a folyamatosan finomodó pszichológiai nyomásgyakorlás miatt - figyelmeztet a rendőrség a police.hu-n.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

"A legutóbbi esetben egy idős asszonyt hívott fel vezetékes telefonon egy fiatal férfi, aki az unokájának adta ki magát. Azt állította, hogy jóhiszeműen segített feladni egy csomagot, amelyről kiderült, hogy kábítószert tartalmazott, a szabadlábra helyezéséhez pedig tízmillió forint óvadékra van szükség. Az asszony nem gyanakodott, és előkészített 3,6 millió forintot, valamint némi eurót. A telefonbeszélgetés azonban váratlanul megszakadt, és végül senki sem ment a pénzért, így az idős nőnek nem esett bántódása, és anyagi kár sem érte." - rántotta le a leplet egy friss csalási kísérletről a rendőrség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok tapasztalatai szerint a csalók jellemzően rejtett számról telefonálnak. Annak érdekében, hogy a hangjukat nehezebb legyen azonosítani, gyakran sírva vagy elcsukló hangon beszélnek. Történetük szerint valamilyen hirtelen vészhelyzetbe – például balesetbe, letartóztatásba vagy sürgős kórházi ellátást igénylő szituációba – kerültek, a segítséghez szükséges pénzért pedig egy megbízhatónak beállított közvetítőt, például ügyvédet vagy taxist küldenének. A módszer alapja a sürgetés és az érzelmi zsarolás, a csalók ugyanis szándékosan nem hagynak időt a gondolkodásra vagy a történet ellenőrzésére, emellett szigorú titoktartást követelnek az áldozattól.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló hívások esetén azonnal szakítsák meg a vonalat. Ezt követően mindenképpen hívják fel a hozzátartozójukat a korábban is használt, valós telefonszámán. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket feltenni a hívónak, amelyekre csak a valódi családtag tudhatja a választ, és soha nem szabad önként további információkat elárulni a családról.

Idegeneknek semmilyen körülmények között nem szabad pénzt vagy más értéket átadni. Aki úgy véli, hogy csalók próbálták megkárosítani, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Az online és telefonos visszaélések megelőzéséről a Kiberpajzs hivatalos weboldalán, a www.kiberpajzs.hu címen érhetők el további hasznos tanácsok.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #tech #csalás #rendőrség #átverés #telefon #bűncselekmény #figyelmeztetés #csalók #idősek #áldozat #telefonos csalók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:37
19:33
19:21
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
2026. június 3.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
2026. június 3.
Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
4 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 19:01
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 18:01
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
Agrárszektor  |  2026. június 3. 19:29
Csúnya bírság jár ezért: húzós csekket kaphat, akinek ilyen van a kertjében