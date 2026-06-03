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Veszélyes módszerrel vadásznak a magyar idősekre: milliókat csalhatnak ki egyetlen telefonhívással
Újra aktívak az úgynevezett unokázós csalók, az elmúlt napokban Szekszárdon három idős embert is megpróbáltak megtéveszteni. Bár az egyik kiszemelt áldozat már előkészítette a telefonon követelt milliókat, a bűncselekmény szerencsére meghiúsult. A rendőrség ismételten óvatosságra inti a lakosságot a folyamatosan finomodó pszichológiai nyomásgyakorlás miatt - figyelmeztet a rendőrség a police.hu-n.
"A legutóbbi esetben egy idős asszonyt hívott fel vezetékes telefonon egy fiatal férfi, aki az unokájának adta ki magát. Azt állította, hogy jóhiszeműen segített feladni egy csomagot, amelyről kiderült, hogy kábítószert tartalmazott, a szabadlábra helyezéséhez pedig tízmillió forint óvadékra van szükség. Az asszony nem gyanakodott, és előkészített 3,6 millió forintot, valamint némi eurót. A telefonbeszélgetés azonban váratlanul megszakadt, és végül senki sem ment a pénzért, így az idős nőnek nem esett bántódása, és anyagi kár sem érte." - rántotta le a leplet egy friss csalási kísérletről a rendőrség.
A hatóságok tapasztalatai szerint a csalók jellemzően rejtett számról telefonálnak. Annak érdekében, hogy a hangjukat nehezebb legyen azonosítani, gyakran sírva vagy elcsukló hangon beszélnek. Történetük szerint valamilyen hirtelen vészhelyzetbe – például balesetbe, letartóztatásba vagy sürgős kórházi ellátást igénylő szituációba – kerültek, a segítséghez szükséges pénzért pedig egy megbízhatónak beállított közvetítőt, például ügyvédet vagy taxist küldenének. A módszer alapja a sürgetés és az érzelmi zsarolás, a csalók ugyanis szándékosan nem hagynak időt a gondolkodásra vagy a történet ellenőrzésére, emellett szigorú titoktartást követelnek az áldozattól.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hasonló hívások esetén azonnal szakítsák meg a vonalat. Ezt követően mindenképpen hívják fel a hozzátartozójukat a korábban is használt, valós telefonszámán. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket feltenni a hívónak, amelyekre csak a valódi családtag tudhatja a választ, és soha nem szabad önként további információkat elárulni a családról.
Idegeneknek semmilyen körülmények között nem szabad pénzt vagy más értéket átadni. Aki úgy véli, hogy csalók próbálták megkárosítani, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Az online és telefonos visszaélések megelőzéséről a Kiberpajzs hivatalos weboldalán, a www.kiberpajzs.hu címen érhetők el további hasznos tanácsok.
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