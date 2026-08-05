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Újabb aljas telefonos csaló bukott le: nyomozónak adta ki magát, most így próbálják a pénzedet lehúzni

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 06:00

A megfélemlítéssel és körözéssel fenyegetőző hívó végül lebukott, amikor a kiszemelt áldozat felismerte a jól ismert átverési taktikát, és szembesítette vele az elkövetőt.

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Rendőrnek adta ki magát, és adatszivárgásra hivatkozva próbált információkat kicsalni áldozatából egy telefonos csaló. - erről  a kiszemelt áldozat maga tett közzé videót a TikTokon. Mint látható, a hívás során az elkövető egy hivatalos rendőrségi ügyre hivatkozott. Azt állította, hogy a kiszemelt személy adatai kiszivárogtak, és azokkal hitelt próbáltak felvenni.

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Bár a csaló folyamatosan azt mondogatta, hogy nem kér érzékeny adatokat, egy jegyzőkönyv felvételének ürügyén megpróbálta kiszedni az áldozatból, hogy mely bankoknál vezet számlát. Ez egy bevett módszer, hiszen a látszólag ártalmatlan információk megszerzése után a gyanútlan ügyfelet általában egy hamis banki ügyintézőhöz, vagyis egy bűntárshoz kapcsolják át. Az esetről itt mutatjuk meg a videót:

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A hívott fél azonban gyanút fogott, és megtagadta a válaszadást. Ekkor a csaló taktikát váltott, és agresszív nyomásgyakorlásba kezdett. Azzal fenyegetőzött, hogy a rendszerük szerint az illetőnek Revolut-számlája van, és a hatósági együttműködés hiánya miatt még aznap délután be kell fáradnia a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, különben körözést adnak ki ellene. A hivatalos idézésre vonatkozó kérést a hívó különböző jogszabályok emlegetésével próbálta hárítani.

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A beszélgetés akkor ért véget, amikor az áldozat nyíltan közölte, hogy pontosan ismeri a forgatókönyvet, és tudja, hogy a következő lépés a hamis banki ügyintézőhöz való átkapcsolás lenne. A lebukás hallatán a csaló azonnal kiesett a szerepéből, tegeződésre váltott, majd gúnyos megjegyzések kíséretében bontotta a vonalat.

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Az eset jól példázza a jelenleg is aktív telefonos csalók módszereit, akik hivatalos szervek nevével visszaélve, sürgetéssel és megfélemlítéssel próbálnak célt érni.

Érdemes észben tartani, hogy sem a rendőrség, sem a pénzintézetek nem kérnek telefonon bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy belépési kódokat.

Hasonló helyzetben a legcélravezetőbb azonnal megszakítani a hívást, majd az esetet a bankunk, illetve a rendőrség hivatalos, nyilvános elérhetőségein bejelenteni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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