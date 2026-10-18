2026. október 18. vasárnap Lukács
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás az Aranyszarv-öbölre és a Szulejmán-mecsetre naplementekor, előtérben a turistahajókkal, Isztambul, Törökország
Nyugdíj

Ez durva! Ennyiből ússza meg a mindennapokat ez a nyugdíjas házaspár: miután letették a munkát jött életük nagy húzása

Pénzcentrum
2026. október 18. 09:28

Angelyn és Richard Burk hajóutakra cserélte az otthoni életet - írta korábban az Upworthy A nyugdíjas házaspár célja, hogy kettőjük hajóútjainak költsége éves átlagban éjszakánként legfeljebb száz dollár legyen. Ehhez kedvezményeket keresnek, és korábbi megtakarításaikra, valamint befektetéseikre támaszkodnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Angelyn Burk korábban könyvelőként dolgozott, így a szokatlan nyugdíjas tervét is számolással kezdte. Férjével először különböző országokban töltöttek volna egy-egy hónapot, a hajózást későbbre hagyva. A kedvezmények és az otthonuk lehetséges eladási árának áttekintése után azonban úgy látták, hamarabb is belevághatnak a hajózgatásba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pár igazándiból nem egyetlen hajóra költözött, hanem folyamatosan világjáró hajóutakat váltogatnak. A cikk beszámolója szerint 2021 májusában kezdték ezt az életformát.

Egy éjszaka jöjjön ki 100 dollárból

Richard szerint az utak ára változó, ezért éves átlagban szeretnének kettőjükre száz dolláros vagy alacsonyabb éjszakánkénti költséget elérni. Ez évi 36 500 dolláros keretet jelentene, ami mai árfolyamon mintegy 11,6 millió forint.

A hajókon az étkezésért nem kell külön bevásárolniuk, de a cikk nem közöl minden kiadásra kiterjedő elszámolást. A száz dollár célösszeg, tehát nem minden esetben fedezi a teljes napi megélhetési költséget.

A pár elmondása szerint egyébként egész életükben takarékoskodtak és befektettek. Ketten két bőrönddel utaznak, a hiányzó holmikat útközben szerzik be.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyugdij #spórolás #hajó #költségek #életmód #megélhetés #nyugdíjasok #befektetések #hajózás #megtakarítások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:29
12:00
11:30
11:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 17.
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
2026. október 18.
Veszélyes tömegszállások terjednek Budapesten: a lakók tehetetlenek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia
2026. október 18.
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
2026. október 17.
Ezért fizet hónapról hónapra egyre többet rengeteg iPhone-tulaj az Apple-nek: sokan észre sem veszik a hibát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 18. vasárnap
Lukács
42. hét
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
Október 18.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
2
1 hónapja
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
3
2 hónapja
Idő előtt jöhet a magyar nyugdíjak átalakítása: milliónyi időst érintene, óriási pénzekről van szó
4
3 hónapja
Rendkívüli bejelentés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról: itt vannak a részletek
5
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 13:05
Veszélyes tömegszállások terjednek Budapesten: a lakók tehetetlenek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a tragédia
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 12:00
Ezt jósolta Nostradamus a magyaroknak? Meglepő fordulatot rejt a prófécia
Agrárszektor  |  2026. október 18. 12:02
Lehullt a lepel az évtizedes titokról: ez történt a híres 1956-os tokaji aszúval