Szerda-csütörtök környékén érkezhet nagyobb területet érintő eső Magyarországra.
Ez durva! Ennyiből ússza meg a mindennapokat ez a nyugdíjas házaspár: miután letették a munkát jött életük nagy húzása
Angelyn és Richard Burk hajóutakra cserélte az otthoni életet - írta korábban az Upworthy A nyugdíjas házaspár célja, hogy kettőjük hajóútjainak költsége éves átlagban éjszakánként legfeljebb száz dollár legyen. Ehhez kedvezményeket keresnek, és korábbi megtakarításaikra, valamint befektetéseikre támaszkodnak.
Angelyn Burk korábban könyvelőként dolgozott, így a szokatlan nyugdíjas tervét is számolással kezdte. Férjével először különböző országokban töltöttek volna egy-egy hónapot, a hajózást későbbre hagyva. A kedvezmények és az otthonuk lehetséges eladási árának áttekintése után azonban úgy látták, hamarabb is belevághatnak a hajózgatásba.
A pár igazándiból nem egyetlen hajóra költözött, hanem folyamatosan világjáró hajóutakat váltogatnak. A cikk beszámolója szerint 2021 májusában kezdték ezt az életformát.
Egy éjszaka jöjjön ki 100 dollárból
Richard szerint az utak ára változó, ezért éves átlagban szeretnének kettőjükre száz dolláros vagy alacsonyabb éjszakánkénti költséget elérni. Ez évi 36 500 dolláros keretet jelentene, ami mai árfolyamon mintegy 11,6 millió forint.
A hajókon az étkezésért nem kell külön bevásárolniuk, de a cikk nem közöl minden kiadásra kiterjedő elszámolást. A száz dollár célösszeg, tehát nem minden esetben fedezi a teljes napi megélhetési költséget.
A pár elmondása szerint egyébként egész életükben takarékoskodtak és befektettek. Ketten két bőrönddel utaznak, a hiányzó holmikat útközben szerzik be.
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