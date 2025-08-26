Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban. Sokan a diplomaosztó vagy a gimnáziumi ballagás után kezdenek első munkahelyükön, és bár a jövő még távolinak tűnhet, az öngondoskodás már ekkor elkezdhető – sőt, érdemes is. Az egyik nyugdíjpénztár szerint a fiatalok közül sokan egyre korábban felismerik a hosszú távú megtakarítás fontosságát, és egyre többen lépnek be a pénztárba már a húszas éveik elején, hogy megalapozzák pénzügyi biztonságukat.
Az öngondoskodás egyik legfontosabb eleme a pénzügyi biztonság megteremtése, az egészség megóvása, a betegségek megelőzése, valamint az időskorra való felkészülés. Az OTP Bank 2024-es Öngondoskodás kutatása szerint a magyarok tisztában vannak az öngondoskodás céljával, mégis sokan az államtól várják a megoldást. Az egészségügy, az oktatás és a nyugdíj hármasából a legtöbben a tisztességes nyugdíj biztosításában számítanak az államra: ötből négy válaszadó (80%) szerint ez az állam felelőssége. A boomer generáció körében ez az arány 86%, míg a legfiatalabbak, a Z generáció tagjai között is 75%.
Ugyanakkor még ennél is többen – 82% – látják úgy, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő számukra. A Z generáció körében ez az arány 84%, míg a boomereknél 75%, vagyis a fiatalok még kevésbé optimisták a jövőjük pénzügyi hátterét illetően. A lehetséges megoldások között a legtöbben a nyugdíj melletti munkavégzést említik (46%), míg a megtakarításokkal csak ennél kevesebben – 38% – készül az időskorra. Jelenleg csak minden harmadik magyarnak van valamilyen nyugdíjcélú megtakarítása.
Pedig a pénzügyi öngondoskodás egyik kulcsa, hogy időben kezdjék el. A kamatos kamat elve miatt minél korábban kezd valaki félretenni, annál nagyobb vagyont halmozhat fel. Ha például valaki 25 éves korától havi 10 ezer forintot helyez el az OTP Nyugdíjpénztári számláján, és azt a Növekedési portfólióba fekteti, akkor nyugdíjas korára közel 40 millió forintos megtakarítással számolhat. Ugyanez az összeg, ha 40 évesen kezdjük el félretenni, már csak alig több mint 10 millió forintot eredményez.
A fiatalok körében folyamatosan nő az érdeklődés a nyugdíjpénztári termékek iránt. Közel 7 ezer 25 évnél fiatalabb tagja van az OTP Nyugdíjpénztárnak, annak ellenére, hogy nem használhatják ki az adó-visszatérítés előnyét az szja-mentesség miatt. Ez is azt mutatja, hogy a fiatal generáció egyre tudatosabban gondolkodik a jövőjéről. Ráadásul 2025-ben már közel 3 ezer új belépője volt a pénztárnak a 25–30 éves korosztályból, ami szintén biztató jel a hosszú távú öngondoskodás kultúrájának erősödésére
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– mondta Budai József, a nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
Szavazást kezdeményez a Parlament: 440 ezer idősnek jöhet a rendkívüli nyugdíjemelés Magyarországon?
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
A nyugdíjba vonulás sokak számára új lehetőségeket jelent, legyen szó akár költözésről egy másik országba.
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában.
A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete nem új keletű, 2015-ben népszavazást is kezdeményeztek volna ebben a kérdésben.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a nyugdíjasok 1,5%-os emelésre számíthatnak.
A férfiak számára is elérhető korkedvezményes nyugdíj bevezetése csak csökkentett összegű ellátással lenne fenntartható.
Magyar Péter bejelentette, hogy egy esetleges Tisza-kormány a gazdaság fellendülése esetén kiterjesztené a férfiakra is a Nők40 programot.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.