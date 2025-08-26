2025. augusztus 26. kedd Izsó
Elderly man sitting at home at a table with his head resting on his hand. Looking troubled he holds a packet of pills with other medication around him
Nyugdíj

Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 14:33

A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban. Sokan a diplomaosztó vagy a gimnáziumi ballagás után kezdenek első munkahelyükön, és bár a jövő még távolinak tűnhet, az öngondoskodás már ekkor elkezdhető – sőt, érdemes is. Az egyik nyugdíjpénztár szerint a fiatalok közül sokan egyre korábban felismerik a hosszú távú megtakarítás fontosságát, és egyre többen lépnek be a pénztárba már a húszas éveik elején, hogy megalapozzák pénzügyi biztonságukat.

Az öngondoskodás egyik legfontosabb eleme a pénzügyi biztonság megteremtése, az egészség megóvása, a betegségek megelőzése, valamint az időskorra való felkészülés. Az OTP Bank 2024-es Öngondoskodás kutatása szerint a magyarok tisztában vannak az öngondoskodás céljával, mégis sokan az államtól várják a megoldást. Az egészségügy, az oktatás és a nyugdíj hármasából a legtöbben a tisztességes nyugdíj biztosításában számítanak az államra: ötből négy válaszadó (80%) szerint ez az állam felelőssége. A boomer generáció körében ez az arány 86%, míg a legfiatalabbak, a Z generáció tagjai között is 75%.

Ugyanakkor még ennél is többen – 82% – látják úgy, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő számukra. A Z generáció körében ez az arány 84%, míg a boomereknél 75%, vagyis a fiatalok még kevésbé optimisták a jövőjük pénzügyi hátterét illetően. A lehetséges megoldások között a legtöbben a nyugdíj melletti munkavégzést említik (46%), míg a megtakarításokkal csak ennél kevesebben – 38% – készül az időskorra. Jelenleg csak minden harmadik magyarnak van valamilyen nyugdíjcélú megtakarítása.

Pedig a pénzügyi öngondoskodás egyik kulcsa, hogy időben kezdjék el. A kamatos kamat elve miatt minél korábban kezd valaki félretenni, annál nagyobb vagyont halmozhat fel. Ha például valaki 25 éves korától havi 10 ezer forintot helyez el az OTP Nyugdíjpénztári számláján, és azt a Növekedési portfólióba fekteti, akkor nyugdíjas korára közel 40 millió forintos megtakarítással számolhat. Ugyanez az összeg, ha 40 évesen kezdjük el félretenni, már csak alig több mint 10 millió forintot eredményez.

A fiatalok körében folyamatosan nő az érdeklődés a nyugdíjpénztári termékek iránt. Közel 7 ezer 25 évnél fiatalabb tagja van az OTP Nyugdíjpénztárnak, annak ellenére, hogy nem használhatják ki az adó-visszatérítés előnyét az szja-mentesség miatt. Ez is azt mutatja, hogy a fiatal generáció egyre tudatosabban gondolkodik a jövőjéről. Ráadásul 2025-ben már közel 3 ezer új belépője volt a pénztárnak a 25–30 éves korosztályból, ami szintén biztató jel a hosszú távú öngondoskodás kultúrájának erősödésére

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– mondta Budai József, a nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #öngondoskodás #otp #pénzügyek #nyugdíjpénztár #fiatalok #nyugdíjmegtakarítás #pénzügyi tudatosság

