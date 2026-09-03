Itt lehet a magyarok titkos receptje a hosszú életre: kék zónává válna ez a vidéki fürdőváros

Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz a hosszabb és egészségesebb életért, Győr-Moson-Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor.

A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a százévesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára.

Pénteken, a Lenti Művelődési Házban zajló nyitórendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Abból a megközelítésből, amely a hosszú és minőségben megélt életet a mindennapi szokások, a mozgás, a táplálkozás, a pihenés, az emberi kapcsolatok, a közösség és az életcél együtteséhez köti. A közleményben idézték Szolnoki Nikolettet, a lenti Balance Medical Center orvosigazgatóját, a 100év.hu egészségügyi és prevenciós munkacsoportjának vezetőjét, aki szerint az egyszerre egészségfejlesztési, közösségépítési és jövőformáló lehetőség célja, hogy "ne csak akkor forduljunk az egészségünk felé, amikor már problémát érzékelünk, hanem a mindennapi döntéseinkben is tudatosabban figyeljünk önmagunkra, egymásra és a környezetünkre".

Lenti mintatelepülési programja az egészség megőrzése mellett kiemelt figyelmet fordít a generációk közötti kapcsolatok és a helyi közösség erejére is. A kezdeményezés szerintük arra is példát adna, hogy a jó életminőség nem kizárólag a nagyvárosokban hozzáférhető lehetőségeken múlik.

Arra is kitérnek, hogy a 100év.hu program a hosszú élet kultúrájának, a kék zónákra jellemző stratégiák gyakorlatba ültetésének hazai kezdeményezése. A program a világ hosszú életű közösségeiben megfigyelt életmódbeli mintákból indul ki, és azokat a magyar mindennapokhoz kívánja közel hozni. A cél nem egyszerűen az életévek számának növelése, hanem az egészségben, önállóságban, kapcsolatokban és életörömben megélt évek gyarapítása.