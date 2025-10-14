A lakásárak és a munkaerőpiaci mutatók közötti összefüggéseket vizsgálták települési szintű adatok alapján.
Itt a bejelentés: komoly adókedvezményt kap 2026-tól, aki a nyugdíjkorhatár után is dolgozik
Németország új adókedvezményt vezet be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára, hogy enyhítse a munkaerőhiányt és élénkítse a gazdaságot az elöregedő társadalomban.
A Financial Times beszámolója szerint Németországban 2026-tól jelentős adókedvezményt kapnak azok az idősek, akik a nyugdíjkorhatár elérése után is a munkaerőpiacon maradnak. Az intézkedés célja, hogy ösztönözze a hosszabb munkavállalást Európa egyik legmagasabb nyugdíjkiadásokkal küzdő országában.
Az új szabályozás értelmében január 1-jétől a nyugdíjkorhatárt elérő, de tovább dolgozó állampolgárok havonta akár 2000 euró (körülbelül 785 ezer forint) adómentes jövedelemre tehetnek szert. A kezdeményezés Friedrich Merz kancellár átfogó gazdaságélénkítő és munkaerőpiaci reformcsomagjának részét képezi, amely a munkaerőhiány enyhítését és Európa legnagyobb gazdaságának fellendítését célozz - közölte a Financial Times.
Az "aktív nyugdíjprogram" néven futó intézkedés az elöregedő társadalom problémáira kíván választ adni. Kormányzati előrejelzések szerint 2035-ig mintegy 4,8 millió munkavállaló – a teljes munkaerő 9 százaléka – vonul nyugdíjba. Az OECD prognózisa még aggasztóbb képet fest: 2060-ig a munkaképes korú lakosság 22 százalékos csökkenését vetíti előre.
Ez a demográfiai trend jelentős nyomást gyakorol a német jóléti rendszerre és további negatív hatással lehet a gazdasági növekedésre. A nyugdíjkiadások már jelenleg is az összes állami kiadás negyedét teszik ki, ami az uniós átlag kétszeresének felel meg.
Bár a nyugdíj melletti munkavégzés eddig sem volt tiltott Németországban, az új szabályozás jelentős adókedvezménnyel teszi vonzóbbá ezt a lehetőséget. A kormányzati számítások szerint az intézkedés évi 890 millió eurós költségvetési kiesést jelent majd, azonban ez hosszabb távon megtérülhet a gazdasági aktivitás növekedésén és a munkáltatói befizetések emelkedésén keresztül. A program fő célja, hogy a tapasztalt szakemberek tovább maradjanak aktívak, ezáltal segítve a vállalatok tudásmegtartását és a gazdaság stabilitását.
Hasonló ösztönzőket más európai országok is alkalmaznak. Görögországban például a nyugdíjasok teljes nyugdíjuk megtartása mellett 10 százalékos kedvezményes adókulccsal vállalhatnak munkát, aminek eredményeként egy év leforgása alatt több mint hatszorosára nőtt a dolgozó nyugdíjasok száma.
Szakértői vélemények szerint a német kezdeményezés hatása kezdetben korlátozott lehet, de néhány éven belül pozitív gazdasági és pszichológiai eredményeket hozhat. Holger Schmieding, a Berenberg Bank vezető közgazdásza szerint a program "jelzi, hogy a társadalom értékeli az idősebb generációk hozzájárulását, akik továbbra is aktívak szeretnének maradni."
