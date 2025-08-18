Itt áll feketén-fehéren: ez vár az idősödő magyarokra, esélyük sincs gondalan pihenésre

Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt. Számos uniós országban, köztük Magyarországon is, a nyugdíjasok jelentős része anyagi okokból folytatja a munkát, miközben a munkaerőhiány is ösztönzi az idősek foglalkoztatását.

Az Euobserver figyelmeztetése szerint Európában a nyugdíjrendszerek fenntartása növekvő terhet jelent a társadalmak elöregedése és a várható élettartam növekedése miatt. Az Európai Unióban már 2022-ben a GDP 12 százalékát meghaladta a nyugdíjellátások költsége, amelyből a lakosság 27 százaléka részesült valamilyen formában.

Több uniós tagállamban napirenden van a nyugdíjkorhatár emelése, ami társadalmi feszültségeket is generál. Belgiumban például az év elején tüntetések zajlottak az elképzelés ellen, ahol a demonstrálók egyúttal biztosabb munkaerőpiaci körülményeket is követeltek - írta meg a Telex.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 158 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott, ami az időskori ellátásban részesülők 8 százalékát jelenti. A nyugdíjas munkavállalók aránya különösen magas volt az oktatásban és az egészségügyben, ahol jelentős a munkaerőhiány, bár a fizetések sokáig rendkívül alacsonyak voltak ezeken a területeken.

Az Eurostat adatai alapján azonban jóval magasabb, közel 20 százalékos a nyugdíj mellett dolgozó magyarok aránya, ami jelentősen meghaladja a 13 százalékos uniós átlagot. Az eltérés vélhetően a különböző besorolási módszerekből, például a Nők40 program keretében nyugdíjba vonultak eltérő kategorizálásából adódik.

Anyagi szempontból előnyös a nyugdíj melletti munkavégzés, hiszen két forrásból is jövedelem származik, ráadásul a nyugdíjasoknak nem kell járulékot fizetniük, csak személyi jövedelemadót, így a nettó jövedelmük is magasabb.

A vállalatok a közelmúltban egyre gyakrabban enyhítették toborzási nehézségeiket nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával. Bár a nyugdíjasok munkavállalása a kormány számára fontos foglalkoztatási statisztikák javításához is hozzájárul, paradox módon épp a közszférában állítottak akadályokat az idősek munkavállalása elé, amelyeken csak a közelmúltban kezdtek enyhíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyugdíjasok hosszabb ideig tartó munkavégzése ugyanakkor megnehezíti a generációváltást a munkahelyeken, ami hátrányosan érintheti a fiatal munkavállalókat, és az idősek életminőségére gyakorolt hatása is kérdéses.

Az európai országok különböző módon reagálnak a jelenségre. Csehországban járulékkedvezménnyel ösztönzik a nyugdíjasok munkavállalását, míg Görögországban magasabb adóterhet rónak rájuk, ami gyakran a bejelentés nélküli munkavégzés felé tereli az időseket, akik ezzel jelentős bírságot kockáztatnak.

Magyarországon 2017-ben, a munkaerőpiac legfeszesebb időszakában bevezették a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás lehetőségét, ami költségmegtakarítást jelentett a cégeknek. A kormány milliós nagyságrendű nyugdíjas bevonását várta a rendszertől, azonban az adóelőnyök megszűnése és a járvány okozta gazdasági változások miatt a modell végül nem bizonyult sikeresnek.