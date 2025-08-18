2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koncepcionális. Fiatalabb személy tartja egy idősebb személy kezét.
Nyugdíj

Itt áll feketén-fehéren: ez vár az idősödő magyarokra, esélyük sincs gondalan pihenésre

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 17:28

Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt. Számos uniós országban, köztük Magyarországon is, a nyugdíjasok jelentős része anyagi okokból folytatja a munkát, miközben a munkaerőhiány is ösztönzi az idősek foglalkoztatását.  

Az Euobserver figyelmeztetése szerint Európában a nyugdíjrendszerek fenntartása növekvő terhet jelent a társadalmak elöregedése és a várható élettartam növekedése miatt. Az Európai Unióban már 2022-ben a GDP 12 százalékát meghaladta a nyugdíjellátások költsége, amelyből a lakosság 27 százaléka részesült valamilyen formában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Több uniós tagállamban napirenden van a nyugdíjkorhatár emelése, ami társadalmi feszültségeket is generál. Belgiumban például az év elején tüntetések zajlottak az elképzelés ellen, ahol a demonstrálók egyúttal biztosabb munkaerőpiaci körülményeket is követeltek - írta meg a Telex.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 158 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott, ami az időskori ellátásban részesülők 8 százalékát jelenti. A nyugdíjas munkavállalók aránya különösen magas volt az oktatásban és az egészségügyben, ahol jelentős a munkaerőhiány, bár a fizetések sokáig rendkívül alacsonyak voltak ezeken a területeken.

Az Eurostat adatai alapján azonban jóval magasabb, közel 20 százalékos a nyugdíj mellett dolgozó magyarok aránya, ami jelentősen meghaladja a 13 százalékos uniós átlagot. Az eltérés vélhetően a különböző besorolási módszerekből, például a Nők40 program keretében nyugdíjba vonultak eltérő kategorizálásából adódik.

Anyagi szempontból előnyös a nyugdíj melletti munkavégzés, hiszen két forrásból is jövedelem származik, ráadásul a nyugdíjasoknak nem kell járulékot fizetniük, csak személyi jövedelemadót, így a nettó jövedelmük is magasabb.

A vállalatok a közelmúltban egyre gyakrabban enyhítették toborzási nehézségeiket nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával. Bár a nyugdíjasok munkavállalása a kormány számára fontos foglalkoztatási statisztikák javításához is hozzájárul, paradox módon épp a közszférában állítottak akadályokat az idősek munkavállalása elé, amelyeken csak a közelmúltban kezdtek enyhíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyugdíjasok hosszabb ideig tartó munkavégzése ugyanakkor megnehezíti a generációváltást a munkahelyeken, ami hátrányosan érintheti a fiatal munkavállalókat, és az idősek életminőségére gyakorolt hatása is kérdéses.

Az európai országok különböző módon reagálnak a jelenségre. Csehországban járulékkedvezménnyel ösztönzik a nyugdíjasok munkavállalását, míg Görögországban magasabb adóterhet rónak rájuk, ami gyakran a bejelentés nélküli munkavégzés felé tereli az időseket, akik ezzel jelentős bírságot kockáztatnak.

Magyarországon 2017-ben, a munkaerőpiac legfeszesebb időszakában bevezették a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás lehetőségét, ami költségmegtakarítást jelentett a cégeknek. A kormány milliós nagyságrendű nyugdíjas bevonását várta a rendszertől, azonban az adóelőnyök megszűnése és a járvány okozta gazdasági változások miatt a modell végül nem bizonyult sikeresnek.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjas #munkaerőhiány #idősek #nyugdíjasok #nyugdíjas munka #nyugdíjak #nyugdíjalap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:44
17:28
17:18
17:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
2025. augusztus 18.
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
3 hónapja
Most érkezett! Megvonhatják a nyugdíjjogosultságot rengeteg magyar melóstól
3
3 hete
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
4
2 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
5
1 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 18:01
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 16:03
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 17:32
Ezt sok kerttulajdonos elrontja: ezt tedd, mielőtt visszatér a pokoli hőség