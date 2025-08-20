2025. augusztus 20. szerda István
A moszkvai Kreml látványa a Bolsoj Kamenny hídról naplementekor. UNESCO Világörökségi helyszín Ref 545. Az Orosz Föderáció kulturális örökségének tárgya â 7710353000. Moszkva, Oroszország.
Világ

A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 12:30

Három éve zajlik az orosz–ukrán háború, amely nemcsak emberéletekben, hanem gazdasági és társadalmi tartalékokban is hatalmas veszteségeket okoz. Az egymillióhoz közelítő katonai áldozat, a demográfiai válság, a háborús torzulások és a nemzetközi elszigetelődés együtt olyan helyzetet teremtettek, amely hosszú távon is korlátozhatja Oroszország gazdasági növekedését.

Három éve tart a háború, és bár Oroszország történelmileg mindig a szívósságáról, kitartásáról és az állami mozgósítás képességéről volt híres, a hosszúra nyúlt konfliktus ára egyre súlyosabb.

A fronton elszenvedett emberveszteségek, a nyugati szankciók és a gazdaság háborús pályára állítása együtt olyan terheket rónak az országra, amelyek hosszú távon meghatározhatják a posztháborús kilátásokat.

Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez - jelentették ki podcastjükben a Financial Times elemzői.

Az orosz gazdaság jövője: demográfiai válság és háborús torzulások árnyékában

A Centre for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint az orosz háborús veszteségek már közelítenek az egymillió főhöz, sőt a valós szám ennél is magasabb lehet. Ez a drámai adat egy olyan országban sújtja a társadalmat, amely már eleve komoly demográfiai gondokkal küzd. A kérdés az: milyen alapokkal indulhat majd egy esetleges posztháborús gazdasági helyreállás?

Fogyó férfilakosság, elöregedő társadalom

A legkritikusabb hiány éppen a 25–35 év közötti férfilakosság körében jelentkezik – abban a korcsoportban, amely a munkaerőpiac és a gazdasági termelés egyik motorja lehetne. A statisztikák szerint e generáció súlya Oroszországban már eddig is alacsony volt, a fronton elszenvedett veszteségek azonban tovább mélyítik a rést. Ez magyarázza azt is, hogy az orosz hadsereg átlagéletkora viszonylag magas: egyszerűen nincs elegendő fiatal férfi, akit hadrendbe lehetne állítani.

A kiesés nemcsak a frontvonalon, hanem a gazdaságban is érezhető: az aktív korú férfiak hiánya a termelést, a belső fogyasztást és a jövőbeni munkaerő-kínálatot egyaránt gyengíti.

Külföldi munkaerőre utalva

A hiány pótlására Moszkva egyre inkább külső forrásokra támaszkodik. Már megjelentek Észak-Koreából érkező katonák, és Oroszország hosszabb ideje próbál afrikai országokból munkásokat toborozni. Bár ez rövid távon enyhítheti a munkaerőhiányt, hosszú távon strukturális feszültségeket is szülhet a társadalomban és a gazdaságban.

A növekedés három pillére veszélyben

Ha a klasszikus közgazdasági megközelítést vesszük alapul, a növekedés három tényezőből táplálkozik: munkaerő, tőkeállomány és termelékenység.

  • Munkaerő: a negatív demográfiai trendek és a háborús veszteségek miatt inkább csökkenő irányban mozog.
  • Tőkeállomány: a források jelentős része a háborús iparba áramlik, eltorzítva a beruházási szerkezetet, és elszívva a fejlesztési lehetőségeket a civil szférától.
  • Termelékenység: a globális gazdaságtól való elszigetelődés és a technológiai kapcsolatok leépülése miatt várhatóan szintén gyengül.

Korlátozott növekedési kilátások

Mindezek eredőjeként az orosz gazdaság középtávon alacsony növekedési potenciállal számolhat. A háború nemcsak rövid távú áldozatokat követel, hanem hosszú távon is tartós sebeket ejt a társadalmon és a gazdaságon egyaránt.

Oroszország számára a posztháborús újjáépítés így nem pusztán gazdasági, hanem mélyen demográfiai és társadalmi kihívás is lesz.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #ukrajna #munkaerő #oroszország #válság #demográfia #putyin #háború

Új korszak kezdődik a borászatban, ezek a szőlőfajták lehetnek a befutók