A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Három éve zajlik az orosz–ukrán háború, amely nemcsak emberéletekben, hanem gazdasági és társadalmi tartalékokban is hatalmas veszteségeket okoz. Az egymillióhoz közelítő katonai áldozat, a demográfiai válság, a háborús torzulások és a nemzetközi elszigetelődés együtt olyan helyzetet teremtettek, amely hosszú távon is korlátozhatja Oroszország gazdasági növekedését.
Három éve tart a háború, és bár Oroszország történelmileg mindig a szívósságáról, kitartásáról és az állami mozgósítás képességéről volt híres, a hosszúra nyúlt konfliktus ára egyre súlyosabb.
A fronton elszenvedett emberveszteségek, a nyugati szankciók és a gazdaság háborús pályára állítása együtt olyan terheket rónak az országra, amelyek hosszú távon meghatározhatják a posztháborús kilátásokat.
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez - jelentették ki podcastjükben a Financial Times elemzői.
Az orosz gazdaság jövője: demográfiai válság és háborús torzulások árnyékában
A Centre for Strategic and International Studies (CSIS) becslése szerint az orosz háborús veszteségek már közelítenek az egymillió főhöz, sőt a valós szám ennél is magasabb lehet. Ez a drámai adat egy olyan országban sújtja a társadalmat, amely már eleve komoly demográfiai gondokkal küzd. A kérdés az: milyen alapokkal indulhat majd egy esetleges posztháborús gazdasági helyreállás?
Fogyó férfilakosság, elöregedő társadalom
A legkritikusabb hiány éppen a 25–35 év közötti férfilakosság körében jelentkezik – abban a korcsoportban, amely a munkaerőpiac és a gazdasági termelés egyik motorja lehetne. A statisztikák szerint e generáció súlya Oroszországban már eddig is alacsony volt, a fronton elszenvedett veszteségek azonban tovább mélyítik a rést. Ez magyarázza azt is, hogy az orosz hadsereg átlagéletkora viszonylag magas: egyszerűen nincs elegendő fiatal férfi, akit hadrendbe lehetne állítani.
A kiesés nemcsak a frontvonalon, hanem a gazdaságban is érezhető: az aktív korú férfiak hiánya a termelést, a belső fogyasztást és a jövőbeni munkaerő-kínálatot egyaránt gyengíti.
Külföldi munkaerőre utalva
A hiány pótlására Moszkva egyre inkább külső forrásokra támaszkodik. Már megjelentek Észak-Koreából érkező katonák, és Oroszország hosszabb ideje próbál afrikai országokból munkásokat toborozni. Bár ez rövid távon enyhítheti a munkaerőhiányt, hosszú távon strukturális feszültségeket is szülhet a társadalomban és a gazdaságban.
A növekedés három pillére veszélyben
Ha a klasszikus közgazdasági megközelítést vesszük alapul, a növekedés három tényezőből táplálkozik: munkaerő, tőkeállomány és termelékenység.
- Munkaerő: a negatív demográfiai trendek és a háborús veszteségek miatt inkább csökkenő irányban mozog.
- Tőkeállomány: a források jelentős része a háborús iparba áramlik, eltorzítva a beruházási szerkezetet, és elszívva a fejlesztési lehetőségeket a civil szférától.
- Termelékenység: a globális gazdaságtól való elszigetelődés és a technológiai kapcsolatok leépülése miatt várhatóan szintén gyengül.
Korlátozott növekedési kilátások
Mindezek eredőjeként az orosz gazdaság középtávon alacsony növekedési potenciállal számolhat. A háború nemcsak rövid távú áldozatokat követel, hanem hosszú távon is tartós sebeket ejt a társadalmon és a gazdaságon egyaránt.
Oroszország számára a posztháborús újjáépítés így nem pusztán gazdasági, hanem mélyen demográfiai és társadalmi kihívás is lesz.
