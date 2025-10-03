A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: ezért akarják átírni az adóvisszatérítést
Egyértelműen szükség van az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások után igénybe vehető szja-visszatérítés szabályainak változtatására a hazai lakosság és a szakértők szerint is; a nyugdíjkasszákat pedig vonzóbbá tenné, ha a megtakarítások egy részét a jövőben is fel lehetne használni lakáscélra. Az idei Pénztárkonferencián megkérdezett szakértők kétharmada arra számít, hogy az idén 100-150 milliárd forint áramolhat ki a nyugdíjpénztárakból lakóingatlan-vásárlásra, felújításra, hiteltörlesztésre.
Mintegy 200 vendég, 9 alapkezelő, 21 önkéntes nyugdíj- és egészségpénztár, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége képviselőinek részvételével az idén is megtartotta éves konferenciáját az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).
„Egyértelműen szükség van az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások után igénybe vehető szja-visszatérítés szabályainak változtatására a hazai lakosság és a szakértők szerint is” – emelte ki Mohr Lajos, a Pénztárszövetség elnöke.
A szervezet megbízásából készített országos közvélemény-kutatás eredményei alapján a megkérdezettek többsége szerint elsősorban azért van szükség változtatásra, mert az évi legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés értéke az elmúlt tíz évben elinflálódott. Emellett sokan vannak azon a véleményen is, hogy azok számára is vonzóvá kell tenni az önkéntes pénztári öngondoskodást, akik például gyermekeik száma vagy életkoruk miatt nem fizetnek személyi jövedelemadót. A Pénztárkonferencia résztvevői is véleményt nyilváníthattak ebben a kérdésben: a válaszadó szakemberek szűk egyharmada értett eggyel ez utóbbi állítással, míg bő kétharmad szerint az elinflálódás miatt van szükség az adóvisszatérítés emelésére.
Az országos közvélemény-kutatás során megkérdezettek többsége úgy vélte, vonzóbbá tenné a nyugdíjpénztárakat, ha az ott gyűjtött megtakarítások egy részét bizonyos időszakonként fel lehetne használni ingatlanvásárlási célra. Ennél is határozottabb álláspontot képviseltek a Pénztárkonferencia résztvevői: tízből közel kilenc válaszadó szerint valamivel vagy sokkal vonzóbbá tenné a nyugdíjpénztári tagságot ez a lehetőség – amely egyébként az ÖPOSZ által a szaktárca elé terjesztett javaslatcsomagban is szerepel. Ez utóbbi kapcsán Dr. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára elmondta:
A pénzügyi tudatosság erősítése össztársadalmi érdek, hiszen egy pénzügyileg tudatos társadalomban kisebb a túlzott eladósodás veszélye, nő a megtakarítási hajlandóság és stabilabb a gazdasági rendszer. A kormány célja továbbra is az öngondoskodás, így az önkéntes pénztárak támogatása, ezért idén több olyan jogszabálymódosítást is tervezünk, amely pozitív hatással lesz az önkéntes pénztárak működési körülményeire és a tagszerzés lehetőségére.
A Pénztárkonferencia hallgatósága arról is szavazott, hogy várakozásaik szerint az év végéig mekkora összeg áramolhat ki a nyugdíjpénztárakból lakhatási, lakásvásárlási célra. Azt követően, hogy az első nyolc hónapban az MNB adatai szerint 83,2 milliárd forint kifizetési igény érkezett be a kasszákhoz, a konferencia válaszadóinak kétharmada 100-150 milliárd forint közötti kiáramlásra számít, emellett pedig gyakorlatilag ugyanannyian várnak 100 milliárd alatti, illetve 150-200 milliárd körüli kifizetett összeget.
Az ÖPOSZ elnöke beszélt a nyugdíjmegtakarítások körüli tévhitekről is. Az országos kutatás eredményeiből az látszik, hogy a megkérdezettek szerint – jelenleg értéken számítva – 24-26 millió forint nyugdíjmegtakarításra van szükség a gondtalan időskorhoz, ehhez pedig havonta átlagosan több mint 160 ezer forintot kellene félretenni.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„Fontos tudatában lenni annak, hogy az önkéntes pénztáraknak kiegészítő szerepük van az állami nyugdíjrendszer mellett, vagyis nem feltétlenül szükséges megcélozni ezt a 25 millió forint körüli összeget. Másfelől, ha valaki mégis ekkora megtakarítással szeretne rendelkezni nyugdíjas éveire, jóval kevesebb havi összeggel is megvalósítható a terv, ha idejében nekikezd. 35 éves kor alatt indítva az öngondoskodást akár havi 40 ezer forinttal is elérhető ez a kitűzött cél” – hangsúlyozta Mohr Lajos.
„Az önkéntes pénztári szektor továbbra is stabil. A befizetések tekintetében mind az egészség, mind a nyugdíj ágon kétszámjegyű növekedés volt tapasztalható 2024-ben és 2025 első félévében is éves összevetésben” – emelte ki Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatója.
„Az ingatlancélú kifizetési igényeknél eddig a lakásvásárlás, a jelzáloghitel elő- és végtörlesztés, valamint a lakásfelújítás a legnépszerűbb cél” – jegyezte meg.
Elmondta továbbá, hogy az MNB egy új pénzügyi tudatosságot erősítő eszközön, az önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátor létrehozásán dolgozik, melynek élesítése 2025 végén, 2026 elején várható.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben.
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
Kik kapják meg először a 30 ezres nyugdíjas utalványt? Irányítószám alapján haladnak – mutatjuk, ki mikor számíthat rá. A Posta titkolja a pontos tervet.
Az állami utalványok célja a segítség, mégis sok idős ember bajba kerülhet, ha az uzsorások kezére jutnak a támogatások.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.