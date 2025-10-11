Nyugdíjasok, figyelem! Komoly változások jönnek január 1-től: erről érdemes tudni

Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban. 2026. január 1-jétől az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban is dolgozhatnak úgy, hogy közben a teljes nyugdíjukat megkapják.
A Magyar Közlönyben már megjelent rendelet értelmében jelentősen változnak a nyugdíj melletti munkavégzés szabályai az egészségügyi ágazatban. Az új szabályozás szerint 2026 januárjától az orvosok, ápolók, mentősök és adminisztratív egészségügyi dolgozók közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban is dolgozhatnak anélkül, hogy nyugdíjukat szüneteltetni kellene.
A jelenlegi szabályozás szerint a nyugdíjas egészségügyi dolgozóknak választaniuk kell a munkabér és a nyugdíj között, ha közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánnak dolgozni. A módosítás ezt a korlátozást szünteti meg, lehetővé téve, hogy az érintettek mindkét jövedelemforráshoz egyszerre hozzáférjenek.
A kormányzat a döntést a szakemberhiány mérséklésével és a tapasztalt szakdolgozók pályán tartásának szükségességével indokolta. Az egészségügyi vezetők régóta hangsúlyozzák, hogy a nyugdíjba vonuló idősebb dolgozókkal jelentős szakértelem és rutin távozik a rendszerből - számolt be a 168 óra.
Szakmai körökben a módosítást régóta várt intézkedésként értékelik, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években súlyos orvos- és szakdolgozóhiány alakult ki. A probléma hátterében a nyugdíjba vonulások mellett a külföldi munkavállalás és a magánegészségügybe történő elvándorlás áll, miközben a fiatal szakemberek száma nem elegendő a távozók pótlására.
