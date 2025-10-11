2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Fénykép egy 60 éves idős férfiról, aki egy modern autót vezet és utazik, miközben az útra összpontosítva, felelősséggel és szabadsággal utazik nyugdíjas évei alatt.
Nyugdíj

Nyugdíjasok, figyelem! Komoly változások jönnek január 1-től: erről érdemes tudni

Pénzcentrum
2025. október 11. 12:31

A kormány módosította a nyugdíj melletti munkavégzés szabályait az egészségügyi szektorban. 2026. január 1-jétől az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban is dolgozhatnak úgy, hogy közben a teljes nyugdíjukat megkapják.

A Magyar Közlönyben már megjelent rendelet értelmében jelentősen változnak a nyugdíj melletti munkavégzés szabályai az egészségügyi ágazatban. Az új szabályozás szerint 2026 januárjától az orvosok, ápolók, mentősök és adminisztratív egészségügyi dolgozók közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban is dolgozhatnak anélkül, hogy nyugdíjukat szüneteltetni kellene.

A jelenlegi szabályozás szerint a nyugdíjas egészségügyi dolgozóknak választaniuk kell a munkabér és a nyugdíj között, ha közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánnak dolgozni. A módosítás ezt a korlátozást szünteti meg, lehetővé téve, hogy az érintettek mindkét jövedelemforráshoz egyszerre hozzáférjenek.

A kormányzat a döntést a szakemberhiány mérséklésével és a tapasztalt szakdolgozók pályán tartásának szükségességével indokolta. Az egészségügyi vezetők régóta hangsúlyozzák, hogy a nyugdíjba vonuló idősebb dolgozókkal jelentős szakértelem és rutin távozik a rendszerből - számolt be a 168 óra.

Szakmai körökben a módosítást régóta várt intézkedésként értékelik, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években súlyos orvos- és szakdolgozóhiány alakult ki. A probléma hátterében a nyugdíjba vonulások mellett a külföldi munkavállalás és a magánegészségügybe történő elvándorlás áll, miközben a fiatal szakemberek száma nem elegendő a távozók pótlására.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
