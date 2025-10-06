Kiderült, mikor mennének legszívesebben nyugdíjba a magyarok: erre esélyük sincs!

Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól – derült ki egy friss kutatásából. Bár jóval korábban szeretnénk nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi öregségi korhatár, a helyzet az, hogy az európai országokban és talán nálunk is ez még tovább tolódik ki. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a várható élettartam is nő, ezért a nyugdíjas évek még egy nagyon is meghatározó életszakasz az ember életében, amit nem mindegy, hogy milyen életminőségben és társas kapcsolatrendszerben töltünk.

Magyarországon a KSH 2025 januári adatai szerint 2,5 millió honfitársunk kap öregségi nyugdíjat. Ez pedig a társadalomnak egy olyan meghatározó és széles csoportja, akiknek jóllétével, egészségével, társas kapcsolataival foglalkozni kell, mert sem az egyén, sem a társadalom szempontjából nem mindegy, hogy milyen életminőségben töltik el a nyugdíjas éveiket, ami a várható élettartamot tekintve a férfiak esetében még szűk tíz év, a nőknél pedig 15 év is lehet.

K&H ESG céljai között kiemelt figyelmet kap a társadalmi fenntarthatóság, ezért hamarosan pályázatot ír ki a tagjaikat aktív életmódra ösztönző nyugdíjas szervezeteknek. A pályázat kapcsán a bank stratégiai partnerségre lép az egyik legnagyobb országos klubszövetséggel, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségével. Most induló együttműködésükkel az idősebb korosztályt szeretnék aktivitásra ösztönözni, amiben a testmozgás mellett hangsúlyt kap az is, hogy járjanak közösségbe és erősítsék társadalmi kapcsolataikat.

A társadalmi fenntarthatóság egyik kulcseleme, hogy minden generáció teljes és tartalmas életet éljen. Azért kötöttünk stratégiai együttműködést szakmai partnerünkkel, mert ezúttal a nyugdíjasokat szeretnénk támogatni abban, hogy a munkában eltöltött aktív évek után is találjanak maguknak elfoglaltságot, mozogjanak, járjanak össze és éljenek teljes életet

– mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. – Ezzel nem csak életminőségük javulhat és lehetnek továbbra is hasznos tagjai a társadalomnak, hanem jó példával járhatnak elő az őket követő generációk számára is” – tette hozzá.