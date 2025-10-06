Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.
Kiderült, mikor mennének legszívesebben nyugdíjba a magyarok: erre esélyük sincs!
Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól – derült ki egy friss kutatásából. Bár jóval korábban szeretnénk nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi öregségi korhatár, a helyzet az, hogy az európai országokban és talán nálunk is ez még tovább tolódik ki. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a várható élettartam is nő, ezért a nyugdíjas évek még egy nagyon is meghatározó életszakasz az ember életében, amit nem mindegy, hogy milyen életminőségben és társas kapcsolatrendszerben töltünk.
Magyarországon a KSH 2025 januári adatai szerint 2,5 millió honfitársunk kap öregségi nyugdíjat. Ez pedig a társadalomnak egy olyan meghatározó és széles csoportja, akiknek jóllétével, egészségével, társas kapcsolataival foglalkozni kell, mert sem az egyén, sem a társadalom szempontjából nem mindegy, hogy milyen életminőségben töltik el a nyugdíjas éveiket, ami a várható élettartamot tekintve a férfiak esetében még szűk tíz év, a nőknél pedig 15 év is lehet.
K&H ESG céljai között kiemelt figyelmet kap a társadalmi fenntarthatóság, ezért hamarosan pályázatot ír ki a tagjaikat aktív életmódra ösztönző nyugdíjas szervezeteknek. A pályázat kapcsán a bank stratégiai partnerségre lép az egyik legnagyobb országos klubszövetséggel, a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségével. Most induló együttműködésükkel az idősebb korosztályt szeretnék aktivitásra ösztönözni, amiben a testmozgás mellett hangsúlyt kap az is, hogy járjanak közösségbe és erősítsék társadalmi kapcsolataikat.
A társadalmi fenntarthatóság egyik kulcseleme, hogy minden generáció teljes és tartalmas életet éljen. Azért kötöttünk stratégiai együttműködést szakmai partnerünkkel, mert ezúttal a nyugdíjasokat szeretnénk támogatni abban, hogy a munkában eltöltött aktív évek után is találjanak maguknak elfoglaltságot, mozogjanak, járjanak össze és éljenek teljes életet
– mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. – Ezzel nem csak életminőségük javulhat és lehetnek továbbra is hasznos tagjai a társadalomnak, hanem jó példával járhatnak elő az őket követő generációk számára is” – tette hozzá.
Változtatni kell az önkéntes pénztárakhoz kapcsolódó adóvisszatérítési szabályokon
A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben.
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát