Nyugdíj

Itt a nyugdíjcsavar: rengeteg magyar bukhatja szolgálati idejét, új a szabály élesedett

Pénzcentrum
2025. október 7. 11:01

A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.

Korábban a keresetek után 10% nyugdíjjárulékot és 8,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot kellett fizetni. Az új szabályozással ezek összeolvadtak, helyettük 18,5%-os társadalombiztosítási járulék terheli a biztosítottakat.

Bizonyos ellátások esetében ugyanakkor továbbra is megmaradt a 10%-os nyugdíjjárulék, például:

  • gyed, gyes, gyet, gyod,
  • ápolási díj, rehabilitációs ellátás,
  • rendvédelmi, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági egészségkárosodási járadék,
  • hősi egészségkárosodási ellátás,
  • álláskeresési támogatás (járadék, nyugdíj előtti segély).

„Sokan nem tudják, hogy ezek után is vonják a nyugdíjjárulékot, tehát szolgálati időt szereznek az érintettek” – mondta Farkas András.

A szakértő kiemelte: mentesül a nyugdíjjárulék fizetése alól

  • a saját jogú nyugdíjas,
  • valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas bizonyos ellátások esetén (például gyes, gyod, ápolási díj).

Ugyanakkor a korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas önként vállalhatja a járulékfizetést, így további szolgálati időt szerezhet saját öregségi nyugdíjához.

Nyugdíjjárulékot kell fizetni az egyházi szolgálati viszonyban álló személyek után is, a minimálbér alapulvételével – ezt az adott egyház rendezi a NAV-val. Szociális szövetkezeti tagok a tagi munkavégzésért kapott pénzbeli juttatásuk után szintén fizetnek.

Megállapodás alapján is lehet járulékot fizetni:

  • 2020. július 1-jétől a speciális nyugdíjjárulék mértéke 22% lett (a korábbi 24% helyett).
  • Ez szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére, vagy a felsőoktatási tanulmányok, illetve a minimális szolgálati idő beszámítására vonatkozik.

Van egy különösen speciális eset is: az 1998-as gyermekgondozási segély időszakára megállapodás köthető, havi 2 850 forintos nyugdíjjárulék befizetésével.

Minden más biztosítási jogviszony esetén a jövedelmet 2025-ben is 18,5% társadalombiztosítási járulék terheli. A családi járulékkedvezmény ugyanakkor csökkenti a fizetendő összeget.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #NAV #gyed #gyes #járulék #ápolási díj #nyugdíjjárulék #társadalombiztosítás #farkas andrás

