Úgy tűnik, meglehetősen eltér a lakosság vágya a demográfia és gazdaság diktálta nyugdíj korhatártól.
Itt a nyugdíjcsavar: rengeteg magyar bukhatja szolgálati idejét, új a szabály élesedett
A 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 2020. július 1-jei hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a járulékfizetés rendszerét – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.
Korábban a keresetek után 10% nyugdíjjárulékot és 8,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot kellett fizetni. Az új szabályozással ezek összeolvadtak, helyettük 18,5%-os társadalombiztosítási járulék terheli a biztosítottakat.
Bizonyos ellátások esetében ugyanakkor továbbra is megmaradt a 10%-os nyugdíjjárulék, például:
- gyed, gyes, gyet, gyod,
- ápolási díj, rehabilitációs ellátás,
- rendvédelmi, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági egészségkárosodási járadék,
- hősi egészségkárosodási ellátás,
- álláskeresési támogatás (járadék, nyugdíj előtti segély).
„Sokan nem tudják, hogy ezek után is vonják a nyugdíjjárulékot, tehát szolgálati időt szereznek az érintettek” – mondta Farkas András.
A szakértő kiemelte: mentesül a nyugdíjjárulék fizetése alól
- a saját jogú nyugdíjas,
- valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas bizonyos ellátások esetén (például gyes, gyod, ápolási díj).
Ugyanakkor a korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas önként vállalhatja a járulékfizetést, így további szolgálati időt szerezhet saját öregségi nyugdíjához.
Nyugdíjjárulékot kell fizetni az egyházi szolgálati viszonyban álló személyek után is, a minimálbér alapulvételével – ezt az adott egyház rendezi a NAV-val. Szociális szövetkezeti tagok a tagi munkavégzésért kapott pénzbeli juttatásuk után szintén fizetnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Megállapodás alapján is lehet járulékot fizetni:
- 2020. július 1-jétől a speciális nyugdíjjárulék mértéke 22% lett (a korábbi 24% helyett).
- Ez szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére, vagy a felsőoktatási tanulmányok, illetve a minimális szolgálati idő beszámítására vonatkozik.
Van egy különösen speciális eset is: az 1998-as gyermekgondozási segély időszakára megállapodás köthető, havi 2 850 forintos nyugdíjjárulék befizetésével.
Minden más biztosítási jogviszony esetén a jövedelmet 2025-ben is 18,5% társadalombiztosítási járulék terheli. A családi járulékkedvezmény ugyanakkor csökkenti a fizetendő összeget.
A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az...
A novemberi kifizetés során az érintettek az emelt összegű ellátás mellett megkapják a januárig visszamenőleg járó különbözetet is.
Komoly nyugdíjkorhatár emelés készül Magyarországon? Ezt nehéz lesz elodázni, egyre kritikusabb a helyzet
Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
A középkorúak átlagosan 57 évesen mennének nyugdíjba, de a valóságban 69 éves korukig kell dolgozniuk – derül ki a K&H friss kutatásából.
Öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon: hány év a nyugdíjkorhatár 2025-ben, változik a változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? Tudd meg, hol hány év a nyugdíjkorhatár Európában!
A nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekről adott tájékoztatást a NAV.
A modern társadalmakban a hosszabb élet már nem kivétel, egyre többen élhetjük meg, ám nem mindegy milyen minőségben.
Új kutatás világít rá a brit nyugdíjrendszer növekvő egyenlőtlenségeire, ahol az önfoglalkoztatók, alkalmi munkavállalók és alacsony jövedelműek jelentős hátrányban vannak.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében.
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát