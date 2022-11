Nyugdíjemelés 2022 november: holnap érkezik a pénz rengeteg idősnek - több is lehet a vártnál?

November 11-én, vagyis holnap érkezhet a nyugdíjemelés és nyugdíjprémium utalása rengeteg magyar idősnek a rendes havi ellátásával együtt, két utalásban azok számára, akik bankszámlára kapják a járandóságukat. Aki a postai kézbesítést választotta, az eddig megszokott naptári napon a postástól vehette vagy veheti majd át a neki járó összegeket. Ebben a hónapban 4,5 százalékos emelésre, utólagos egyösszegű korrekcióra és nyugdíjprémiumra is számíthatnak az idősek. Felmerült azonban, hogy az emelést nem úgy kell számítani, ahogy eddig tettük.

Nyugdíjemelésben az részesülhet most, aki már tavaly is legalább egyetlen napig nyugdíjas volt. Aki idén vonult nyugdíjba, az legközelebb csak januárban számíthat emelésre, amely akár 13 százalékos is lehet. A januári emelés pontos összege még nem ismert, arról decemberben dönt a kormány. Eddig úgy tudtuk, hogy aki jogosult idén novemberben nyugdíjemelésre, az 13,4 százalékkal kap majd többet, mint 2022 januárjában. Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint azonban másként kell számolni, mint ahogy eddig azt a nyugdíjszakértők tették. A miniszter szerint a tavalyi nyugdíjaknál idén 14 százalékkal kapnak többet az idősek. Nyugdíjprémium címén pedig a legtöbb nyugdíjas 10 ezer forintra számíthat.

Amint azt a pénzügyminiszter kifejzetette több újságíró kérdésére reagálva: "a nyugdíjak és a nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátások 2022. januárjában 5%-kal emelkedtek. Ezt követően a kormány júliusban – januártól visszamenőleg – további 3,9%-os mértékű soron kívüli kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Az infláció emelkedésére tekintettel novemberben további 4,5%-os kiegészítő emelésre kerül sor, amelyet szintén januárra visszamenőlegesen kapnak meg az érintettek."

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni. Ezt az emelést kell kiegészíteni novemberben, ha azt a fogyasztói árak növekedése indokolja. A januárban emelt összegre járt a júliusi, és arra jár a novemberi újabb nyugdíjemelés, így a tavaly december havi nyugdíjösszeghez képest 14%-os mértékű emelés valósul meg

- írta a közösségi médiában, hozzátéve: "Az évközi emeléseket minden esetben januártól, visszamenőleg kell végrehajtani. Az azonos évben végrehajtott emelések mértéke tehát nem összeadandó, (...) hanem azokat össze kell szorozni: 1,05x1,039x1,045=1,14. Az emelt összegre kell tehát rátenni a következő, évközi emelést."

Korábban viszont több nyugdíjszakértő, illetve a különböző portálok, köztük a Pénzcentrum és a Portfolio is is úgy számolt, hogy 13,4 százalékos emelés lesz. A múlt évi nyugdíjhoz viszonyítva 4,5%-kal, az októberihez képest azonban 4,13 százalékkal lehet többre számítani. Ugyanis a nyugdíjrendelet szerint az emelt nyugdíjösszeg alapját, - ahogy a júliusi évközi emelés esetén is - elvileg most is a 2022. januári emelés előtti havi ellátás mértéke határozza meg. A rendelet úgy szól:

2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat, (...) amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Ez alapján tehát abból az összegből kell számítani, amelyből a januári emelést is számolták. Varga Mihály pénzügyminiszter azonban másként számol, amely alapján tehát egy átlagos nyugdíjösszeget kapó nyugdíjas (164 102 forint) ellátása novemberre már 187 083 forintra növekszik, nagyjából 80 500 forint egyösszegű kiegészítést és 10 ezer forint prémiumot kap.

Amennyiben a Magyar Államkincstár is így számol, akkor több pénz is érkezhet a vártnál a nyugdíjasoknak holnap a bankszámlákra, mivel az októberi nyugdíj összegre jár majd a 4,5 százalékos egyszeri emelés és visszamenőleges korrekció is.