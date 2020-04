Itt az újabb babaváró-trükk: nagyot kaszálhatnak, akik így spekulálnak

Az elmúlt hetekben úgy kapta a pofonokat a forint, hogy beszédült a 370 forintos euró árfolyam környékére is. Ilyenkor sok emberben joggal merül fel a kérdés, hogy vajon jobban megéri-e forint helyett euróban, például államkötvényekben elhelyezni a megtakarításainkat. A deviza befektetések azonban sosem kockázatmentesek az árfolyam kockázatuk miatt, így elvégeztünk pár közelítő számítást a MÁP+ és PEMÁP magyar állampapírokra, hogy tisztábban lássuk mi a helyzet ezen a téren.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkhatás uralta környezet alaposan megviseli a forint árfolyamát. Az elmúlt hetek hektikus gazdasági állapotára például számottevő gyengüléssel válaszolt az euró-forint árfolyama. A magyar fizetőeszköz árfolyamában jelentős volatilitást lehetett megfigyelni, mint amikor 370 környékére is benézet, vagy éppen március végén és április első hetében, mikor is egy jelentős 10 forintos ingadozást figyelhettünk meg. A forint továbbra is nehezen húzza fel a kesztyűt az euró árfolyam ellen, és ilyen hullámzó időkben sokaknak fordulhat meg a fejében, hogy érdemesebb lenne megtakarításaikat illetve befektetéseiket forint helyett euró alapú állampapírokba fektetni, az így esetlegesen keletkező árfolyam nyereségek miatt.

Mi itt a Pénzcentrumnál fogtuk hát a viszonylag biztonságosnak mondható Prémium Euró Magyar Állampapírt, és pár közelítő-számítás segítségével összemértük a piacvezető Magyar Állampapír plusz teljesítményével, először egy 1 éves, majd pedig egy 5 éves futamidő mellett tartva a két papírt.

Azért ezt a két kötvényt hasonlítjuk össze, mert mindkettőt ugyan úgy a Magyar Államkincstár bocsájtja ki, és megvásárolni is hasonlóan lehet a két terméket. A szuperállampapír már ismert a piacon, ezzel szemben a kincstár megfogalmazása szerint a Prémium Euró Magyar Állampapír 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, az euró zóna inflációjához kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 euró. Fontos még továbbá, hogy a PEMÁP idő előtti visszavásárlása a kibocsátó döntése értelmében a tárgynapot követő munkanapon érvényes vételi bruttó árfolyam alkalmazásával történik.

Azért is érdemes még a MÁP pluszhoz mérni a PEMÁP-ot, mert a jelenlegi magyar kötvény piacon a szuperállampapír kecsegtet az egyik legmagasabb hozammal. Olyannyira, hogy még a babaváró hitel termékkel kombinálva is lehetséges lehet vele egy két számjegyű hozam elérése. Így ha ennél az állampapírnál sikerül jobb hozamot produkálnunk, akkor az már valóban jelenthet valamit a magyar kötvénypiacon.



Fontos azonban már a cikkünk elején kihangsúlyoznunk, hogy jelentősen biztonságosabb lakossági megtakarításainkat abban a valutában tartanunk, amelyben a jövedelmünket szerezzük és számláinkat is fizetjük, így elkerülhető a devizakockázat.

Különösen fontos ez azért is, mert szinte lehetetlen megjósolni, hogy mi lesz az érvényes euró-forint árfolyam és euróövezeti infláció nem csak középtávon, de már rövid távon is.

Mielőtt tovább mennénk muszáj tudatosítanunk, hogy a deviza befektetések sosem kockázatmentesek. Ugyanis az árfolyamon nem csak nyerni lehet, de veszíteni is, így fontos ezt a 3 dolgot jól a fejünkbe vésni:

Árfolyamkockázat : abból adódik, hogy nem tudjuk előre megmondani melyik deviza árfolyama hogyan fog alakulni a jövőben.

: abból adódik, hogy A kockázat ebben az, hogy a különböző devizák egymáshoz viszonyított értéke ingadozik. Egyik nap azt láthatjuk, hogy 350 vagy 360 forint az euró, míg másnap már lehet akár 340 forint is. Ha rosszkor veszünk vagy adunk el, akkor pénzt veszíthetünk!

Ha euróban fektetünk be, és a befektetés futamideje alatt gyengülne a forint az euróhoz képest, akkor a befektetésünk értéke forintban számítva növekedni fog, így az árfolyammozgásból plusz hasznon fog származni. Viszont ez könnyen elsülhet visszafele is. Ha erősödik a forint, akkor a hozam csökkenni fog, tehát romlik a befektetésünk forintban mért értéke.

Ha például euróban takarítunk meg, de a pénzt forintban szeretnénk elkölteni, akkor ki vagyunk téve az árfolyamkockázatnak. Mindenképpen fontos átgondolni, hogy a pénzpiaci manőver, amit végrehajtunk valóban megtakarítás, vagy inkább egy nagyobb haszon reményéhez fűzött spekuláció.

Most pedig térjünk is rá a közelítő-számításokra: vegyünk példánkhoz egy 10 millió forint értékű, és egy aktuális 356 forintos euró árfolyamon ennek megfelelő értékben egy 28 ezer eurós befektetést, amit MÁP+ vagy PEMÁP állampapírokba fektetünk egy évig, majd végezzünk el pár közelítő-számítást. A PEMÁP euróövezeti infláció plusz 1 százalékpontos változó kamatának az elmúlt évben átlagosnak mondató 2,1 százalékos kamatot vettük.

A táblázatunkban láthatjuk, hogy a forint alapú MÁP+ befektetésünk 378 500 forint hozamot adott nekünk, így a befektetésünk megközelítőleg 10 378 500 forintos pénzáramot fizet egy év után. Ezzel szemben a PEMÁP eurós befektetésünk 590 eurós hozammal kecsegtet, amivel a befektetésünk egy év múltán elérheti 28 668 eurós kifizetést is.

Ezek után már csak az a kérdés, hogy a futamidő végén mekkora árfolyam esetében fizet ugyanannyit a két befektetésünk, vagyis mennyi az egy év múlva esedékes egyensúlyi árfolyam. Továbbá fontos kiemelni, hogy jelentős forint erősödés esetén még veszteséget is realizálhatunk deviza befektetésünkön.

Egy rövid utána számolás után már láthatjuk is, hogy az egyensúlyi árfolyamunk 362 forintos eurónál következik be. Ez azt jelenti, hogy a deviza befektetésünk ezen időszak alatt egy 6 forintos, vagy azt meghaladó árfolyam gyengülés esetében fizet jobban, mint a szuperállampapír. Ennél magasabb értéket is vett már fel az euró-forint árfolyam most áprilisban, azonban ez nem jelenti azt, hogy egy év múlva is törvényszerűen eléri majd. Ha azonban a futamidőnk végén érvényes árfolyam 362 forint alatt van, akkor az árfolyam különbség miatt a MÁP plusszal járunk jobban.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a forint belendülne, és a futamidőnk alatt 348 forintos euróig erősödne, úgy az eredeti befektetésünkhöz mérten is kisebb összeg ütné a markunkat a deviza befektetésünk viszonyában.

Most már pusztán a versenyszellem kedvéért is, de vizsgáljuk meg a két befektetést hasonló feltételek mellett, azonban 5 éves futamidőn tartva őket. Ebben az esetben nagyon fontos kiemelni, hogy éppúgy az euró-forint árfolyamot, mint a PEMÁP konstrukció esetében mérvadó euróövezeti inflációt is szinte lehetetlen középtávon bizonyossággal megjósolni. Mi ismét az elmúlt egy évben átlagosnak mondható 2,1%-os PEMÁP kamattal végeztük közelítő-számításunkat.

A táblázatunkból leolvashatjuk, hogy a befektetéseinket 5 éves futamidőn tartva a hozam tekintetében jelentősen megnövekszik a különbség a két értékpapír között. Ez javarészt a MÁP+ beépített kamatlépcsőjének és a kamatos kamatozásnak köszönhető, amivel akár 27,3 százalékos hozam is elérhető 5 éves futamidő mellett. Ezzel szemben a PEMÁP befektetésünk 5,6 százalékos hozama, csak egy brutális 5 éven keresztülhúzódó forintgyengülés után egy drámai 430 forint körüli euró árfolyam mellett, vagy afölött válna jövedelmezőbbé, mint a MÁP+ állampapír.

Éppen emiatt a jelentős 27,3 százalékos középtávú hozama miatt olyan kiemelkedő a kötvénypiacon a szuperállampapír. Ennek a kiemelkedő hozamnak köszönheti ugyanis, hogy a babaváró hitellel kombinálva, akár gyerekválallás nélkül is elérhető általa egy két számjegyű hozam. Ritka jelenség a pénzpiacokon, hogy egy hitelből felvett összeget biztonságosnak mondható kötvénybe fektetve tartozás helyett egy megtakarításhoz jussunk.

Összefoglalva: mindenképpen megállapítható, hogy jelentősen biztonságosabb lakossági megtakarításainkat abban a valutában tartanunk, amelyben a jövedelmünket szerezzük és számláinkat is fizetjük, így elkerülhető az árfolyamkockázat. Ha azonban mégis spekulálni lenne kedvünk, csak akkor tegyük ezt, ha az esetleges árfolyamkockázattal számolva még a veszteség valószínűségét sem bánjuk egy esetlegesen magasabb hozam érdekében.

Címlapkép: Getty Images