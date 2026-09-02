Te is azt hitted, teljesen ingyenes a Revolut? Kiderült, ennyi pénzt keres rajtad évente a neobank

Bár a legtöbben az ingyenességgel és az alacsony költségekkel azonosítják a Revolutot, a neobank a tavalyi, 2025-ös évben rekordnagyságú, mintegy 1,3 milliárd fontos adózott nyereséget ért el. A pénzügyi adatok alapján egy átlagos ügyfél évente nagyjából 30 ezer forintnyi bevételt termel a cégnek. Ezt az összeget a bank a jól látható előfizetési díjak mellett olyan rejtettebb forrásokból szedi össze, mint az árfolyamrés, a bankkártyás tranzakciók után a kereskedők által fizetett jutalék, vagy éppen az ügyfelek számláján lévő egyenlegeken elért kamatbevétel. A vállalat ráadásul az idén bevezetett magyar számlaszámokkal még tovább fokozza a hazai piaci versenyt - számolt be a Telex.

A technológiai forradalom hullámát meglovagolva a Revolut a világ egyik legmeghatározóbb pénzügyi szolgáltatójává vált. Bár a fizikai fiókhálózat hiánya miatt a működésük jóval olcsóbb, a szolgáltatás valójában korántsem ingyenes. A cégcsoport 2025-ben 4,52 milliárd font bevételt könyvelhetett el, ami 46 százalékos ugrást jelentett a korábbi évhez képest. Ennek az összegnek a 84 százaléka közvetlenül a lakossági ügyfélszegmenshez köthető. A hatékony, technológiaalapú működés eredményeként a teljes bevétel közel 30 százaléka, azaz mintegy 1,3 milliárd font adózott eredményként maradt a vállalatnál.

A bank bevételei sokrétűek, és ezeknek csak egy része látható tisztán az ügyfelek számára. A legegyértelműbb tételt az előfizetések jelentik, amelyek ma már nem csupán pénzügyi szolgáltatásokat fedeznek, hanem különböző lifestyle-kedvezményeket, például utasbiztosítást vagy digitális újság-előfizetéseket is tartalmaznak.

Szintén közvetlen költségként jelentkezik a befektetéseknél felszámított tranzakciós díj. Ugyanakkor léteznek kevéssé szembetűnő, a számlakivonatokon sem szereplő tételek is. Ilyen a devizaváltásoknál vagy az értékpapír-vásárlásoknál alkalmazott vételi és eladási árfolyam közötti különbség, vagyis az árfolyamrés. Érdekesség, hogy ezen a területen a hagyományos hazai bankok egy része már felvette a kesztyűt, és bizonyos esetekben kedvezőbb váltási feltételeket kínál a neobanknál.

A Revolut bevételeinek legnagyobb hányada a bankkártyás fizetésekből származik. Míg az ingyenes készpénzfelvételi limit túllépését közvetlenül az ügyfél fizeti meg, az online vagy fizikai bolti vásárlások után járó jutalékokat a kártyaelfogadó kereskedők állják. Ezt a folyamatos költési aktivitást a cég sikeresen ösztönzi a saját hűségprogramjával is, amely tavaly már közel 200 millió fontot hozott a konyhára. Szintén jelentős, a teljes bevétel 22 százalékát adó tétel a kamatbevétel. Ennek zöme nem a klasszikus hitelezésből ered – a Revolut hitelezési aránya ugyanis még elenyésző a magyar átlaghoz képest –, hanem abból, hogy a bank az ügyfelek számláin lévő pénzt jegybanki betétekbe vagy állampapírokba fekteti. Az ezen elért hozam és az ügyfeleknek fizetett minimális kamat közötti tetemes különbség közvetlenül a vállalat profitját növeli.

A Revolut térnyerése alapjaiban rajzolta át a magyar bankpiacot, és mára a legnagyobb hazai hitelintézetek legfőbb kihívójává lépett elő. Ez a verseny egyértelműen az ügyfelek javát szolgálja, amit jól mutat a klasszikus nagybankok egyre kedvezőbb devizaváltási ajánlatainak megjelenése. A piac átalakulása idén, 2026-ban újabb szintre lépett, hiszen a magyar számlaszámok bevezetésével a Revolut még vonzóbbá és mindennapibbá vált a hazai felhasználók számára. A banki kínálat folyamatos bővülése abba az irányba mutat, hogy a jövőben már nem csak a magasabb jövedelműek kiváltsága lesz a több számla fenntartása, hanem az átlagember számára is a többbankos modell válik az egyik legészszerűbb pénzügyi döntéssé.