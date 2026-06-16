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Megtakarítás

Itt a Revolut ajándéka, minden magyar ügyfél pénztárcája megérzi: óriási bejelentést tett a digitális bank

Pénzcentrum
2026. június 16. 11:01

Jelentősen megemeli a díjmentes készpénzfelvételi kereteket a Revolut a magyar ügyfelek számára: 2026 júliusában és augusztusában minden hazai lakossági felhasználó automatikusan további 300 ezer forintot vehet fel költségmentesen magyarországi ATM-ekből. Az egyszeri promóció a meglévő csomaglimiteken felül jár, és a Revolut mintegy 2,3 millió magyar ügyfelét érinti.

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A Revolut bevezető promóció keretében 2026 júliusában és augusztusában minden magyarországi lakossági ügyfelének extra díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget biztosít. A társaság tájékoztatása szerint a két hónap során a hazai ATM-ekből további, legfeljebb 300 ezer forintos készpénzfelvételi keret áll rendelkezésre, amely havonta maximum két tranzakcióban használható fel. Ez az egyszeri kedvezmény a meglévő csomaglimiteken felül jár - írja a revb.hu.

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Az ajánlat nemcsak a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepénél vezetett, magyar számlaszámmal rendelkező ügyfelekre vonatkozik, hanem azokra a hazai felhasználókra is, akik továbbra is a litván forintszámlás konstrukciót használják. A kedvezményt így a Revolut teljes, mintegy 2,3 milliós magyarországi lakossági ügyfélköre igénybe veheti.

A plusz díjmentes készpénzfelvétel automatikusan jár, ezért az ügyfeleknek semmilyen külön teendőjük nincs, és nem szükséges nyilatkozatot sem benyújtaniuk. A kedvezmény független a magyar bankoknál igényelhető, jogszabály alapján biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőségtől.

A promóció ideje alatt a Standard és Plus csomag előfizetői a belföldön felvehető extra 300 ezer forinton felül további 75 ezer forintot vehetnek fel világszerte díjmentesen, így összesen 375 ezer forintos keret áll rendelkezésükre. A Premium csomag ügyfeleinél a nemzetközi díjmentes limit 150 ezer forint, vagyis a teljes keret 450 ezer forintra emelkedik. A Metal csomagban a világszerte felvehető összeg 300 ezer forint, így összesen 600 ezer forint válik díjmentesen elérhetővé, míg az Ultra előfizetők a 300 ezer forintos belföldi extra keret mellett további 750 ezer forintot használhatnak fel, ami összesen 1,05 millió forintos díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget jelent.

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Egyelőre nem ismert, hogy az extra limitek miként jelennek majd meg a Revolut alkalmazásában a promóció időszakában. Az azonban biztos, hogy a nagyobb készpénzigénnyel rendelkező ügyfelek számára kedvező lehetőséget jelent a két hónapon át biztosított többletkeret. Mivel a kedvezmény automatikusan aktiválódik, az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat mostani benyújtása ebből a szempontból nem jelent további előnyt.

A díjmentes limitek túllépése esetén a Revolut a felvett összeg 2 százalékának megfelelő díjat számít fel. Emellett bizonyos ATM-üzemeltetők külön használati díjat is alkalmazhatnak. Magyarországon például az OTP és az Erste egyes esetekben ilyen költséget terhel a külföldi bankkártyákra, amelyek közé a Revolut kártyái is tartoznak.
Címlapkép: Getty Images
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