Itt a Revolut ajándéka, minden magyar ügyfél pénztárcája megérzi: óriási bejelentést tett a digitális bank

Jelentősen megemeli a díjmentes készpénzfelvételi kereteket a Revolut a magyar ügyfelek számára: 2026 júliusában és augusztusában minden hazai lakossági felhasználó automatikusan további 300 ezer forintot vehet fel költségmentesen magyarországi ATM-ekből. Az egyszeri promóció a meglévő csomaglimiteken felül jár, és a Revolut mintegy 2,3 millió magyar ügyfelét érinti.

A Revolut bevezető promóció keretében 2026 júliusában és augusztusában minden magyarországi lakossági ügyfelének extra díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget biztosít. A társaság tájékoztatása szerint a két hónap során a hazai ATM-ekből további, legfeljebb 300 ezer forintos készpénzfelvételi keret áll rendelkezésre, amely havonta maximum két tranzakcióban használható fel. Ez az egyszeri kedvezmény a meglévő csomaglimiteken felül jár - írja a revb.hu.

Az ajánlat nemcsak a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepénél vezetett, magyar számlaszámmal rendelkező ügyfelekre vonatkozik, hanem azokra a hazai felhasználókra is, akik továbbra is a litván forintszámlás konstrukciót használják. A kedvezményt így a Revolut teljes, mintegy 2,3 milliós magyarországi lakossági ügyfélköre igénybe veheti.

A plusz díjmentes készpénzfelvétel automatikusan jár, ezért az ügyfeleknek semmilyen külön teendőjük nincs, és nem szükséges nyilatkozatot sem benyújtaniuk. A kedvezmény független a magyar bankoknál igényelhető, jogszabály alapján biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőségtől.

A promóció ideje alatt a Standard és Plus csomag előfizetői a belföldön felvehető extra 300 ezer forinton felül további 75 ezer forintot vehetnek fel világszerte díjmentesen, így összesen 375 ezer forintos keret áll rendelkezésükre. A Premium csomag ügyfeleinél a nemzetközi díjmentes limit 150 ezer forint, vagyis a teljes keret 450 ezer forintra emelkedik. A Metal csomagban a világszerte felvehető összeg 300 ezer forint, így összesen 600 ezer forint válik díjmentesen elérhetővé, míg az Ultra előfizetők a 300 ezer forintos belföldi extra keret mellett további 750 ezer forintot használhatnak fel, ami összesen 1,05 millió forintos díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget jelent.

Egyelőre nem ismert, hogy az extra limitek miként jelennek majd meg a Revolut alkalmazásában a promóció időszakában. Az azonban biztos, hogy a nagyobb készpénzigénnyel rendelkező ügyfelek számára kedvező lehetőséget jelent a két hónapon át biztosított többletkeret. Mivel a kedvezmény automatikusan aktiválódik, az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat mostani benyújtása ebből a szempontból nem jelent további előnyt.

A díjmentes limitek túllépése esetén a Revolut a felvett összeg 2 százalékának megfelelő díjat számít fel. Emellett bizonyos ATM-üzemeltetők külön használati díjat is alkalmazhatnak. Magyarországon például az OTP és az Erste egyes esetekben ilyen költséget terhel a külföldi bankkártyákra, amelyek közé a Revolut kártyái is tartoznak.