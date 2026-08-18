Hamarosan teljesen átalakulhat a fizetés Magyarországon: ezért az új módszerért vannak most oda a fiatalok

A digitális fizetés ma már a fiatalok mindennapjainak természetes része Magyarországon, és egyre nagyobb az érdeklődés azok iránt a megoldások iránt, amelyek még egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik a vásárlást. A CIB Bank és a Visa megbízásából készített friss felmérés1 szerint a 18-35 évesek több mint fele nyitott a fizetésre alkalmas gyűrű kipróbálására, és a 27-35 éves korosztály több mint egyharmada már ki is próbált valamilyen viselhető fizetési eszközt. A trendet a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják: a hazai bankkártyák közel harmada már valamely mobiltárcában is elérhető.

A reprezentatív felmérés szerint a 18-35 évesek közel kétharmada (61%) naponta használ bankkártyát vagy mobilfizetést vásárlásai során. A digitális fizetési megoldások térnyerését a Magyar Nemzeti Bank adatai2 is alátámasztják: 2026 első negyedévében a hazai bankkártyák mintegy 31 százaléka már valamely mobiltárcában is regisztrálva volt, ami közel 3,2 millió bankkártyát jelent és csaknem 20 százalékos éves növekedés eredménye.

A digitális fizetési megoldások népszerűségét a CIB Bank saját ügyfélforgalmi adatai is megerősítik. A Visa 2025-ben díjjal ismerte el a bankot, amiért a magyar Visa-kártyabirtokosok közül a CIB ügyfelei használták a legnagyobb arányban mobiltárcás fizetéseket.

A fiatalok körében a viselhető fizetési megoldások ismertsége szinte teljes körű, a válaszadók 95 százaléka hallott már az órás, karkötős vagy gyűrűs fizetésről, a 27-35 évesek harmada pedig már ki is próbált ilyen megoldást.

A fizetőgyűrű iránti nyitottság valamennyi korosztályban jelentős, a válaszadók fele szívesen kipróbálná ezt a fizetési formát. A legfontosabb motiváció a kényelem: a megkérdezettek szerint különösen vonzó, hogy fizetéskor nincs szükség sem telefonra, sem pénztárcára, miközben a tranzakciók gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatók.

Az eredmények szerint a fiatalok a jövő fizetéseit egyre inkább digitális, folyamatosan kéznél lévő eszközökhöz kötik. A 18-26 éves korosztály 43 százaléka szerint tíz év múlva a mobiltelefon lesz a legelterjedtebb fizetőeszköz.

Új fizetési élmény a mindennapokban

A CIB Bank és a Visa közös kampányt indított, amelynek keretében a promóció feltételeit teljesítő ügyfelek ajándék RingPay fizetőgyűrűt igényelhetnek, és ezen keresztül megismerhetik a viselhető fizetési megoldások egyik legújabb generációját.

„Olyan kampányt indítottunk, amely közelebb hozza a fiatal felnőttekhez a digitális fizetés egyik leginnovatívabb formáját: a gyűrűs fizetést. A feltételeket teljesítő ügyfelek a RingPay fizetőgyűrűjére beváltható kuponkódot kapnak, így egy gyors, kényelmes és biztonságos fizetési megoldást próbálhatnak ki. Az adatok azt mutatják, hogy a fiatal felnőttek fizetési szokásai gyors ütemben digitalizálódnak, és egyre nyitottabbak a viselhető fizetési eszközök használatára. Ezt a nyitottságot szeretnénk tovább erősíteni ezzel a kezdeményezéssel” – fogalmazott Fodor Dalma, a CIB Bank Lakossági Tranzakciós Termékek vezetője.

„A fogyasztók olyan fizetési megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre kényelmesek és biztonságosak. A viselhető fizetési eszközök mindkét elvárásnak megfelelnek: a Visa tokenizációs technológiájának köszönhetően a tranzakciók során a kártyaadatokat egy egyedi digitális azonosító helyettesíti, ami további védelmet nyújt a fizetésekhez. Büszkék vagyunk arra, hogy a CIB Bankkal együttműködve ezt az innovatív megoldást elérhetővé tehetjük a magyar fogyasztók számára” – mondta Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója.

A RingPay által biztosított fizetőgyűrűvel a felhasználók bárhol fizethetnek a világon, ahol elfogadják a Visa érintéses fizetéseket. A gyűrű nem igényel akkumulátort vagy internetkapcsolatot, vízálló, és mindig használatra kész. A fizetések biztonságáról a Visa tokenizációs technológiája gondoskodik. A RingPay eszközei teljes mértékben megfelelnek a Visa szigorú biztonsági és tanúsítási követelményeinek.