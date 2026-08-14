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Gazdaság

Megrogyott a Revolut rendszere: ha neked is ott van a pénzed, erre most nagyon figyelj

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 14:25

Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál: az átutalások és a belső tranzakciók lassultak, hibák jelentek meg az appban, és még a kártyarendelésnél is fennakadások voltak. A szolgáltató szerint dolgoznak a hiba elhárításán. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Péntek délelőttre megrogyott kicsit a Revolut rendszere, több fontos funkcióval akadtak gondok. A legfontosabb hibák közé tartozik az Átutalásokat és a Belső átutalásokat érintő gondok. Emiatt hiba jelentkezhet az appban, esetleg lassabban történhet meg a tranzakció, a jóváírás, vagy elutasítás is felmerülhet.

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A Revolut közösség csoportban Balázs jelezte, hogy a Rugalmas pénzpiaci alapok befektetési számláról lassabban tudott kivenni pénzt, kb. 8 perc kellett mire jóváírta a Revolut, holott máskor ez nagyjából azonnal megtörténik. Leírása szerint a befektetési számlára befizetés is hasonló lassúságot produkált nála  - írja a revb.hu.

Ezekhez képest már elenyésző problémának tűnik, hogy a Kártyarendeléssel is gondok adódtak, itt is fennakadásokat jelez a Revolut rendszere.

A problémákról tud a bank és dolgoznak annak javításán, reméljük mielőbb megoldódik a probléma.
Címlapkép: Getty Images
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