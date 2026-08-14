15-20 év múlva jelentkezik annak a gyereknek az életében a hiány, amit ma egy rohanó, lelassulni nem képes szülő ad neki – figyelmeztet Tari Annamária...
Megrogyott a Revolut rendszere: ha neked is ott van a pénzed, erre most nagyon figyelj
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál: az átutalások és a belső tranzakciók lassultak, hibák jelentek meg az appban, és még a kártyarendelésnél is fennakadások voltak. A szolgáltató szerint dolgoznak a hiba elhárításán.
Péntek délelőttre megrogyott kicsit a Revolut rendszere, több fontos funkcióval akadtak gondok. A legfontosabb hibák közé tartozik az Átutalásokat és a Belső átutalásokat érintő gondok. Emiatt hiba jelentkezhet az appban, esetleg lassabban történhet meg a tranzakció, a jóváírás, vagy elutasítás is felmerülhet.
A Revolut közösség csoportban Balázs jelezte, hogy a Rugalmas pénzpiaci alapok befektetési számláról lassabban tudott kivenni pénzt, kb. 8 perc kellett mire jóváírta a Revolut, holott máskor ez nagyjából azonnal megtörténik. Leírása szerint a befektetési számlára befizetés is hasonló lassúságot produkált nála - írja a revb.hu.
Ezekhez képest már elenyésző problémának tűnik, hogy a Kártyarendeléssel is gondok adódtak, itt is fennakadásokat jelez a Revolut rendszere.
A problémákról tud a bank és dolgoznak annak javításán, reméljük mielőbb megoldódik a probléma.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát
Az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését.
Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve: ekkora összeget bukhat az Európai Unió a hőhullámok miatt
Az idei nyári rendkívüli európai hőség mintegy 180 milliárd euróval vetheti vissza az Európai Unió gazdaságát.
Kész, ennyi volt: teljesen felforgatják a hungarikumok rendszerét, milliárdos támogatásokat fagyasztottak be
Teljesen felülvizsgálják a hungarikumprogramot, mivel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint a rendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan.
Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.